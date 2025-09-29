Z tego artykułu się dowiesz: W jaki sposób decyzje USA mogą wpłynąć na negocjacje pokojowe pomiędzy Ukrainą a Rosją?

Czy Ukraina otrzymała zgodę na przeprowadzanie ataków dalekiego zasięgu na terytorium Rosji?

Jakie są stanowiska i działania Rosji w związku z rozmowami pokojowymi?

W jaki sposób zmienia się podejście administracji prezydenta Trumpa do trwającego konfliktu?

– Zadałeś pytanie dotyczące pocisków Tomahawk. Jest to kwestia, w której ostateczną decyzję podejmie prezydent. Prezydent podejmie decyzję, która będzie najlepsza dla Stanów Zjednoczonych Ameryki – powiedział JD Vance w rozmowie z Fox News. – Wiem, że w tej chwili trwają rozmowy na ten temat – dodał wiceprezydent USA.

Prezydent Wołodymyr Zełenski poprosił Trumpa o dostarczenie Ukrainie pocisków manewrujących dalekiego zasięgu Tomahawk podczas spotkania z prezydentem USA przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ – poinformował „The Telegraph”.

Ukraina wielokrotnie apelowała do Waszyngtonu o dostarczenie broni dalekiego zasięgu w trakcie wojny, ale Stany Zjednoczone jak dotąd odmawiały.