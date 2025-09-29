Aktualizacja: 29.09.2025 09:47 Publikacja: 29.09.2025 09:35
Donald Trump
Foto: REUTERS/Al Drago
– Zadałeś pytanie dotyczące pocisków Tomahawk. Jest to kwestia, w której ostateczną decyzję podejmie prezydent. Prezydent podejmie decyzję, która będzie najlepsza dla Stanów Zjednoczonych Ameryki – powiedział JD Vance w rozmowie z Fox News. – Wiem, że w tej chwili trwają rozmowy na ten temat – dodał wiceprezydent USA.
Prezydent Wołodymyr Zełenski poprosił Trumpa o dostarczenie Ukrainie pocisków manewrujących dalekiego zasięgu Tomahawk podczas spotkania z prezydentem USA przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ – poinformował „The Telegraph”.
Ukraina wielokrotnie apelowała do Waszyngtonu o dostarczenie broni dalekiego zasięgu w trakcie wojny, ale Stany Zjednoczone jak dotąd odmawiały.
Czytaj więcej
Uważamy, że w kierunku Polski leciały 92 drony, zestrzeliliśmy wszystkie. 19 – naszym zdaniem – d...
Według wielu źródeł cytowanych przez brytyjski dziennik, Zełenski powiedział Trumpowi, że zaawansowany system rakietowy mógłby pomóc wywrzeć presję na Władimira Putina, aby podjął negocjacje w sprawie porozumienia pokojowego. Trump miał być otwarty na tę prośbę, która, jeśli zostanie spełniona, dałaby Ukrainie możliwość uderzenia w cele położone głęboko w Rosji, w tym w Moskwie.
W niedzielę Vance potwierdził narastającą frustrację w Białym Domu w związku z niechęcią Rosjan do udziału w rozmowach pokojowych na szczeblu przywódców. – W ciągu ostatnich kilku tygodni Rosjanie odmówili udziału w jakichkolwiek dwustronnych spotkaniach z Ukraińcami. Odmówili również udziału w jakichkolwiek trójstronnych spotkaniach, podczas których prezydent lub inny członek administracji mógłby spotkać się z Rosjanami i Ukraińcami.
Słowa te padły w kontekście dostrzeżonej zmiany podejścia Trumpa do wojny. Po spotkaniu z Zełenskim w Nowym Jorku Trump napisał na Truth Social, że „Ukraina, przy wsparciu Unii Europejskiej, jest w stanie walczyć i odzyskać całą Ukrainę w jej pierwotnej formie”.
– Rosjanie nie zyskują zbyt wiele. Ta wojna jest fatalna dla ich gospodarki i muszą zadać sobie pytanie, ilu jeszcze ludzi będą musieli stracić i ilu jeszcze będą musieli zabić, aby uzyskać niewielką przewagę militarną – wskazał wiceprezydent USA.
– Mamy nadzieję, że Rosjanie rzeczywiście się przebudzą – dodał Vance.
Czytaj więcej
67 proc. Polaków jest zdania, że członkowie NATO powinni zestrzeliwać rosyjskie samoloty, które n...
Zmianę podejścia Białego Domu do trwającej wojny potwierdził Keith Kellogg, specjalny wysłannik Donalda Trumpa ds. Ukrainy i Rosji. Waszyngton zezwala na konkretne przypadki, w których Ukraina może przeprowadzać ataki dalekiego zasięgu na terytorium Rosji.
– Odpowiedź brzmi: tak, należy wykorzystać możliwość uderzenia (na cele) w głębi terytorium, nie ma czegoś takiego jak strefy chronione – odpowiedział Kellogg na pytanie, czy stanowisko prezydenta USA Donalda Trumpa jest takie, że Ukraina może przeprowadzać ataki dalekiego zasięgu.
– Ostateczna decyzja o tym, czy Ukraina może przeprowadzać ataki dalekiego zasięgu na terytorium Rosji, należy do Trumpa i będzie podejmowana indywidualnie dla każdego przypadku – podkreślił Kellogg.
Czytaj więcej
Myślę, że mamy porozumienie w sprawie zakończenia wojny w Strefie Gazy — powiedział prezydent USA...
Ukraina wciąż opracowuje własne pociski dalekiego zasięgu i drony, dlatego wojsko nadal polega na broni dostarczanej przez sojuszników do przeprowadzania takich ataków, które często wymagają zgody kraju dostarczającego pociski.
Kellogg zauważył, że Rosjanie nadal próbują przełamać linię frontu, ale ich postępy są niewielkie, a straty wysokie. – Rosja nie wygrywa tej wojny. Gdyby wygrywała, byłaby w Kijowie, Odessie, przekroczyłaby rzekę Dniepr – mówił.
Według najnowszego raportu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, od początku pełnej inwazji Rosja straciła na Ukrainie około 1 109 590 żołnierzy.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
– Zadałeś pytanie dotyczące pocisków Tomahawk. Jest to kwestia, w której ostateczną decyzję podejmie prezydent. Prezydent podejmie decyzję, która będzie najlepsza dla Stanów Zjednoczonych Ameryki – powiedział JD Vance w rozmowie z Fox News. – Wiem, że w tej chwili trwają rozmowy na ten temat – dodał wiceprezydent USA.
Prezydent Wołodymyr Zełenski poprosił Trumpa o dostarczenie Ukrainie pocisków manewrujących dalekiego zasięgu Tomahawk podczas spotkania z prezydentem USA przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ – poinformował „The Telegraph”.
Izraelskie czołgi wkroczyły do dzielnic mieszkalnych miasta Gaza. Ministerstwo zdrowia w Gazie twierdzi, że medy...
Od godziny 2:00 czasu środkowoeuropejskiego znów obowiązują ONZ-owskie sankcje nałożone na Iran w związku z prog...
Uważamy, że w kierunku Polski leciały 92 drony, zestrzeliliśmy wszystkie. 19 – naszym zdaniem – dotarło do nich....
67 proc. Polaków jest zdania, że członkowie NATO powinni zestrzeliwać rosyjskie samoloty, które naruszą przestrz...
Z wielu krajów Europy płyną doniesienia o obserwacjach dronów w pobliżu ważnych obiektów: lotnisk, baz wojskowyc...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas