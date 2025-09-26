Aktualizacja: 26.09.2025 18:31 Publikacja: 26.09.2025 17:50
Prezydent USA Donald Trump
Foto: REUTERS/Elizabeth Frantz
W nocy z czwartek na piątek (czasu polskiego) prezydent USA Donald Trump zadeklarował, że nie pozwoli Izraelowi na aneksję Zachodniego Brzegu. Zaledwie kilkanaście godzin później powiedział zaś w rozmowie z dziennikarzami, że „jest porozumienie w sprawie zakończenia wojny w Strefie Gazy”.
Przed wylotem na turniej golfowy Ryder Cup, który odbywa się w stanie Nowy Jork, prezydent USA Donald Trump zapytany został przez dziennikarzy o Strefę Gazy. - Myślę, że mamy może porozumienie w sprawie Gazy, jesteśmy bardzo blisko porozumienia - stwierdził polityk. - Myślę, że to jest porozumienie, które przywróci zakładników, to będzie porozumienie, które zakończy wojnę, będziemy mieć pokój - doda.
Czytaj więcej
Mimo rosnącej presji międzynarodowej Izrael nie wstrzymuje swojej ofensywy w Gazie - działania iz...
Amerykański przywódca nie zdradził szczegółów umowy, o której wspomniał. Podkreślił jedynie, że to „będzie ósma wojna, którą zakończy”.
Słowa Trumpa padły niedługo po tym, jak przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ w Nowym Jorku przemawiał Beniamin Netanjahu. Polityk mówił między innymi, że Izrael musi „skończyć robotę”, wyeliminować Hamas oraz zapowiadał, że nie ugnie się pod presją. Kiedy premier Izraela wszedł na mównicę, część uczestników obrad opuściła salę w geście protestu.
Dotychczas żadna ze stron nie potwierdziła słów Donalda Trumpa ws. potencjalnego porozumienia.
Prezydent Stanów Zjednoczonych odbył we wtorek spotkanie z przywódcami państw arabskich, do którego doszło na marginesie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W sesji tej nie mógł wziąć udziału osobiście prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas, ponieważ amerykańskie władze odmówiły mu wizy. Abbas wygłosił wystąpienie w czwartek za pośrednictwem łącza wideo. Podkreślił, że Izrael popełnia zbrodnie wojenne w Strefie Gazy. Oświadczył także, że Palestyńczycy nie opuszczą Palestyny.
Czytaj więcej
We wtorek późnym wieczorem aktywiści zmierzającej do Strefy Gazy zostali zaatakowani przez wiele...
Podczas spotkania z przywódcami państw arabskich Trump oraz jego zespół mieli przedstawić 21-punktowy plan pokoju w Strefie Gazy i na Bliskim Wschodzie. Wysłannik prezydenta ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff podkreślał, że liczy, iż „wkrótce doprowadzi to do przełomu”. - Mamy nadzieję, a nawet pewność, że w najbliższych dniach będziemy mogli ogłosić pewien przełom – mówił w środę Witkoff.
Oficjalnie nie podano żadnych szczegółów planu Stanów Zjednoczonych. CNN przekazało jednak, że zakłada on uwolnienie zakładników i trwałe zawieszenie broni. Ma on także określać ramy dotyczące sposobu zarządzania Strefą Gazy bez Hamasu i stopniowego wycofywania stamtąd wojsk izraelskich.
Izrael prowadzi wojnę w Strefie Gazy po ataku Hamasu, w którym zginęło 1195 osób. Od tamtej pory w wyniku działań izraelskiego wojska zginęło ponad 65 tys. osób, w tym prawie 20 tys. małoletnich. Ponad 12 tys. zabitych przez Izrael stanowią dzieci do lat 12. Każdego dnia palestyńscy dziennikarze publikują zdjęcia kolejnych dzieci, zabitych lub okaleczonych w izraelskich bombardowaniach, ostrzałach i atakach dronów.
Prezydent USA Donald Trump oświadczył w czwartek, że nie pozwoli Izraelowi anektować Zachodniego Brzegu.
Foto: PAP
Przywódcy państw zachodnich traktują Izrael inaczej niż prowadzącą wojnę z Ukrainą Rosję i nie nakładają na państwo rządzone przez Netanjahu sankcji, mimo stale rosnącej liczby ofiar cywilnych, a także kolejnych doniesień o ludziach zastrzelonych w kolejkach po pomoc humanitarną w obliczu panującej w enklawie klęski głodu.
Czytaj więcej
Prezydent USA Donald Trump zadeklarował, że nie pozwoli Izraelowi na aneksję Zachodniego Brzegu....
Informacje o tym, co dzieje się w Strefie Gazy nie są pełne – Izrael nie wpuszcza tam niezależnych dziennikarzy, a w ciągu dwóch lat w palestyńskiej enklawie zginęło ok. ćwierć tysiąca pracowników mediów – więcej niż na wszystkich frontach II wojny światowej, wojnie w Korei i w Wietnamie łącznie.
W związku z działaniami izraelskiego wojska w Strefie Gazy władze Izraela są krytykowane przez część społeczności międzynarodowej. W piątek zrobił to między innymi premier Irlandii Micheál Martin. - Tego, co dzieje się w Strefie Gazy, nie da się usprawiedliwić ani obronić, jest to zniewaga dla ludzkiej godności i przyzwoitości – zaznaczył przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ.
W ostatnim czasie kilka krajów – Francja, Wielka Brytania, Kanada, Australia i Portugalia – oficjalnie ogłosiło, że uznaje państwowość Palestyny. W odpowiedzi premier Izraela Beniamin Netanjahu powiedział, że wezwania do utworzenia państwa palestyńskiego są absurdalne.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W nocy z czwartek na piątek (czasu polskiego) prezydent USA Donald Trump zadeklarował, że nie pozwoli Izraelowi na aneksję Zachodniego Brzegu. Zaledwie kilkanaście godzin później powiedział zaś w rozmowie z dziennikarzami, że „jest porozumienie w sprawie zakończenia wojny w Strefie Gazy”.
Iran prawdopodobnie przeprowadził niezadeklarowany test rakietowy w swoim kosmodromie im. Imama Chomeiniego - po...
Prezydent USA Donald Trump zadeklarował, że nie pozwoli Izraelowi na aneksję Zachodniego Brzegu. Aneksji palesty...
- Jeśli zakończymy wojnę z Rosją, jestem gotów nie startować w wyborach - oświadczył w rozmowie z serwisem Axios...
Mimo rosnącej presji międzynarodowej Izrael nie wstrzymuje swojej ofensywy w Gazie - działania izraelskiej armii...
Prezydent USA Donald Trump, zapytany, czy państwa NATO powinny zestrzeliwać rosyjskie samoloty naruszające ich p...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas