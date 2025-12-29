Putin poinformował Trumpa, że niemal natychmiast po tym, jak strona amerykańska uznała rundę negocjacyjną w Mar-a-Lago za sukces, „władze w Kijowie przeprowadziły atak terrorystyczny z użyciem dronów dalekiego zasięgu – atak na rosyjską rezydencję prezydencką w obwodzie nowogrodzkim”.

Uszakow: Trump był w szoku

Doradca Putina stwierdził, że prezydent USA był „zszokowany” informacją o ataku na rezydencję Putina, podkreślając, że nie był tego świadom, ale jeśli wiadomość jest prawdziwa, – „byłoby to bardzo złe”.

Doradca Kremla twierdzi, że prezydent USA był oburzony, nie mógł sobie wyobrazić tak szalonych działań. – I jak powiedziano, niewątpliwie wpłynie to na podejście Amerykanów do współpracy z Zełenskim – powiedział Uszakow.

Doradca zacytował słowa Trumpa, który miał powiedzieć, że „dzięki Bogu nie wysłał Zełenskiemu Tomahawków”, ale Biały Dom nie potwierdził tej informacji.

Donald Trump: Byłem bardzo zły

Podczas wspólnej konferencji prasowej z goszczącym w Białym Domu premierem Izraela Beniaminem Netanjahu, Trump pytany był o domniemany atak na rezydencję Putina.