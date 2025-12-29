„W nocy z 28 na 29 grudnia 2025 roku władze w Kijowie przeprowadziły atak terrorystyczny z użyciem 91 dronów uderzeniowych dalekiego zasięgu na rezydencję prezydenta Rosji w obwodzie nowogrodzkim. Wszystkie drony zostały zniszczone przez systemy obrony powietrznej Sił Zbrojnych Rosji” – poinformował Ławrow.

Szef rosyjskiego MSZ: Terroryzm państwowy

- Takie lekkomyślne działania nie pozostaną bez odpowiedzi – poinformował, dodając, że atak stanowi akt terroryzmu państwowego.

Ławrow zauważył, że atak miał miejsce w trakcie negocjacji dotyczących ewentualnego porozumienia pokojowego z Ukrainą i że chociaż Rosja nie ma zamiaru wycofać się z negocjacji pokojowych, stanowisko Moskwy zostanie zrewidowane, aby uwzględnić „ostateczne przejście reżimu kijowskiego na politykę terroryzmu państwowego” – podała prokremlowska agencja informacyjna TASS.

Rosyjski minister spraw zagranicznych ostrzegł też, że cele i termin odwetowego ataku Rosji zostały już ustalone.