Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Ławrow oskarża Ukrainę o atak na rezydencję Putina. Zapowiada odwet

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow poinformował, że Kijów przeprowadził atak dronów na państwową rezydencję Władimira Putina w obwodzie nowogrodzkim.

Publikacja: 29.12.2025 16:34

Siergiej Ławrow

Siergiej Ławrow

Foto: Reuters

Agnieszka Kazimierczuk

„W nocy z 28 na 29 grudnia 2025 roku władze w Kijowie przeprowadziły atak terrorystyczny z użyciem 91 dronów uderzeniowych dalekiego zasięgu na rezydencję prezydenta Rosji w obwodzie nowogrodzkim. Wszystkie drony zostały zniszczone przez systemy obrony powietrznej Sił Zbrojnych Rosji” – poinformował Ławrow.

Czytaj więcej

Bronisław Komorowski
Polityka
Bronisław Komorowski: Szykuje się przyznanie Putinowi sukcesu w wojnie na Ukrainie

Szef rosyjskiego MSZ: Terroryzm państwowy

Takie lekkomyślne działania nie pozostaną bez odpowiedzi – poinformował, dodając, że atak stanowi akt terroryzmu państwowego.

Ławrow zauważył, że atak miał miejsce w trakcie negocjacji dotyczących ewentualnego porozumienia pokojowego z Ukrainą i że chociaż Rosja nie ma zamiaru wycofać się z negocjacji pokojowych, stanowisko Moskwy zostanie zrewidowane, aby uwzględnić „ostateczne przejście reżimu kijowskiego na politykę terroryzmu państwowego” – podała prokremlowska agencja informacyjna TASS.

Rosyjski minister spraw zagranicznych ostrzegł też, że cele i termin odwetowego ataku Rosji zostały już ustalone.

Reklama
Reklama

Ławrow potwierdził, że nie otrzymano żadnych informacji o ofiarach śmiertelnych ani zniszczeniach.

Czytaj więcej

Donald Trump
Polityka
Trump niepopularny w Europie. Nawet wśród zwolenników prawicowych populistów

Zełenski twierdzi, że Rosja przygotowuje grunt pod atak na budynki rządowe w Kijowie

Prezydent  Wołodymyr Zełenski odrzucił oskarżenia Ukrainy o próbę ataku na rezydencję Putina jako kłamstwo, dodając, że Moskwa przygotowuje grunt pod atak na budynki rządowe w Kijowie.

Rosjanie wymyślili ewidentnie sfabrykowaną historię o jakimś ataku na jakąś rezydencję rosyjskiego dyktatora, aby mieć uzasadnienie dla kontynuowania ataków na Ukrainę, podstawę do ataków na Kijów, a także aby rząd miał czas na zakończenie wojny. Typowa ściema rosyjskiego typu. Przecież już uderzyli na Kijów, blisko gabinetu ministrów Ukrainy” - napisał Zełenski na Telegramie.

Zełenski wezwał Stany Zjednoczone do odpowiedniej reakcji na rosyjskie groźby i przedstawił rosyjskie roszczenia jako sposób na osłabienie postępów w rozmowach pokojowych po wczorajszym spotkaniu ukraińskiego przywódcy z Donaldem Trumpem.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Osoby Siergiej Ławrow Władimir Putin
Ukraiński żołnierz w okopach
Konflikty zbrojne
Rozmowa Trumpa z Zełenskim o pokoju w Ukrainie: Duży postęp i żadnych rezultatów
Wszystkie kierunki z Kalendarza Adwentowego LOT teraz w promocji!
Materiał Promocyjny
Wszystkie kierunki z Kalendarza Adwentowego LOT teraz w promocji!
Advertisement
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1404
Konflikty zbrojne
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1404
Spotkanie Zełenskiego i Trumpa 28 grudnia jest już dziewiątym spotkaniem obu przywódców twarzą w twa
Konflikty zbrojne
Zakończyło się spotkanie Zełenskiego z Trumpem w Mar-a-Lago. „Dokonaliśmy postępu”
Donald Trump: Przed spotkaniem z Zełenskim odbyłem owocną rozmowę z Putinem
Konflikty zbrojne
Donald Trump: Przed spotkaniem z Zełenskim odbyłem owocną rozmowę z Putinem
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Ukraiński artylerzysta przygotowuje pociski do haubicy M777 kalibru 155 mm. Fotografia wykonana 24 g
Konflikty zbrojne
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1403
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Materiał Promocyjny
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama