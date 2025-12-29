Ławrow oskarża Ukrainę o atak na rezydencję Putina. Zapowiada odwet

Aktualizacja: 29.12.2025 18:07 Publikacja: 29.12.2025 16:34
Siergiej Ławrow
„W nocy z 28 na 29 grudnia 2025 roku władze w Kijowie przeprowadziły atak terrorystyczny z użyciem 91 dronów uderzeniowych dalekiego zasięgu na rezydencję prezydenta Rosji w obwodzie nowogrodzkim. Wszystkie drony zostały zniszczone przez systemy obrony powietrznej Sił Zbrojnych Rosji” – poinformował Ławrow.
- Takie lekkomyślne działania nie pozostaną bez odpowiedzi – poinformował, dodając, że atak stanowi akt terroryzmu państwowego.
Ławrow zauważył, że atak miał miejsce w trakcie negocjacji dotyczących ewentualnego porozumienia pokojowego z Ukrainą i że chociaż Rosja nie ma zamiaru wycofać się z negocjacji pokojowych, stanowisko Moskwy zostanie zrewidowane, aby uwzględnić „ostateczne przejście reżimu kijowskiego na politykę terroryzmu państwowego” – podała prokremlowska agencja informacyjna TASS.
Rosyjski minister spraw zagranicznych ostrzegł też, że cele i termin odwetowego ataku Rosji zostały już ustalone.
Ławrow potwierdził, że nie otrzymano żadnych informacji o ofiarach śmiertelnych ani zniszczeniach.
Prezydent Wołodymyr Zełenski odrzucił oskarżenia Ukrainy o próbę ataku na rezydencję Putina jako kłamstwo, dodając, że Moskwa przygotowuje grunt pod atak na budynki rządowe w Kijowie.
„Rosjanie wymyślili ewidentnie sfabrykowaną historię o jakimś ataku na jakąś rezydencję rosyjskiego dyktatora, aby mieć uzasadnienie dla kontynuowania ataków na Ukrainę, podstawę do ataków na Kijów, a także aby rząd miał czas na zakończenie wojny. Typowa ściema rosyjskiego typu. Przecież już uderzyli na Kijów, blisko gabinetu ministrów Ukrainy” - napisał Zełenski na Telegramie.
Zełenski wezwał Stany Zjednoczone do odpowiedniej reakcji na rosyjskie groźby i przedstawił rosyjskie roszczenia jako sposób na osłabienie postępów w rozmowach pokojowych po wczorajszym spotkaniu ukraińskiego przywódcy z Donaldem Trumpem.
