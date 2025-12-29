Reklama
Trump niepopularny w Europie. Nawet wśród zwolenników prawicowych populistów

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump pozostaje postacią wyraźnie niepopularną w Europie, także wśród wyborców prawicowych partii populistycznych, które jego administracja uznaje za naturalnych sojuszników - wynika z najnowszego sondażu dla POLITICO.

Publikacja: 29.12.2025 12:41

Przemysław Malinowski

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są ogólne postawy Europejczyków wobec Donalda Trumpa?
  • Jak wyborcy prawicowych partii populistycznych w Europie oceniają Trumpa?
  • Jakie są różnice w odbiorze Trumpa między zwolennikami różnych europejskich partii?
  • Jak europejscy wyborcy reagują na amerykańskie cła?

Badanie objęło ponad 10 tys. respondentów w pięciu krajach (Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Kanadzie i USA) i pokazuje, że Trumpowi znacznie trudniej zdobyć sympatię europejskich wyborców, niż zakładają to jego polityczne ambicje.

Największe poparcie Trump ma w Wielkiej Brytanii, gdzie 50 proc. sympatyków partii Reform UK deklaruje wobec niego pozytywny stosunek. Jednak we Francji i Niemczech jedynie około jedna trzecia wyborców partii prawicowo-populistycznych ocenia prezydenta USA przychylnie.

Sondaż POLITICO: ograniczone poparcie dla Trumpa nawet wśród europejskiej prawicy

We Francji tylko 30 proc. sympatyków Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen wyraża pozytywną opinię o Trumpie, podczas gdy 38 proc. ma zdanie negatywne. W Niemczech wśród wyborców Alternatywy dla Niemiec (AfD) 34 proc. ocenia go pozytywnie, a 33 proc. negatywnie.

Dane te pojawiają się w momencie, gdy administracja USA zaprezentowała nową strategię bezpieczeństwa narodowego, zakładającą wspieranie „rosnących wpływów patriotycznych partii europejskich”.

Donald Trump jeszcze mniej popularny wśród ogółu Europejczyków

W całej populacji Trump wypada jeszcze gorzej. We Francji i Niemczech aż dwie trzecie respondentów deklaruje wobec niego negatywny stosunek. W Wielkiej Brytanii krytycznie ocenia go 55 proc. ankietowanych – niewiele więcej niż w samych Stanach Zjednoczonych, gdzie negatywną opinię wyraziło 50 proc. badanych. Najmniej popularny Trump jest w Kanadzie, gdzie aż 72 proc. respondentów ma o nim złe zdanie.

Zwolennicy europejskich partii prawicowo-populistycznych wyróżniają się silnym przekonaniem, że przywódcy polityczni powinni przede wszystkim kierować się interesem własnego kraju. Aż 50 proc. wyborców Zjednoczenia Narodowego, 47 proc. sympatyków AfD i 45 proc. wyborców Reform UK wskazali tę cechę jako jedną z najważniejszych u politycznych liderów. Jednocześnie zdecydowana większość z nich uważa, że Trump realizuje zasadę „America First” skuteczniej niż Emmanuel Macron, Friedrich Merz czy Keir Starmer.

Większość badanych z tego elektoratu deklaruje też, że ich przywódcy powinni utrzymywać dobre relacje z Trumpem.

„America First” kontra europejski nacjonalizm

Eksperci zwracają jednak uwagę na potencjalny konflikt interesów. – Europejskie partie prawicowe łączy instynkt narodowy, ale może on doprowadzić do kolizji z ruchem MAGA, który w praktyce faworyzuje wyłącznie interesy USA – ocenia Jules Walkden z organizacji Public First.

Sondaż pokazuje, że wyborcy prawicy w Europie częściej uważają, iż polityka Trumpa przynosi korzyści Stanom Zjednoczonym kosztem innych państw. W Niemczech i Francji respondenci z tego elektoratu przyznają, że działania Waszyngtonu szkodzą ich krajom, choć wciąż częściej akceptują je niż reszta społeczeństwa.

Jak wyborcy w Europie reagują na amerykańskie cła?

Mimo przywiązania do ochrony własnego przemysłu, wyborcy partii prawicowo-populistycznych są relatywnie bardziej wyrozumiali wobec ceł nakładanych przez USA na europejskie towary.

W Niemczech 65 proc. wyborców AfD uznało amerykańskie cła za szkodliwe dla gospodarki, ale tylko 37 proc. poparło wprowadzenie ceł odwetowych. We Francji 60 proc. sympatyków Zjednoczenia Narodowego uznało cła Trumpa za niekorzystne dla gospodarki kraju, a 48 proc. opowiedziało się za retorsjami.

