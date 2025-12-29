Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są ogólne postawy Europejczyków wobec Donalda Trumpa?

Jak wyborcy prawicowych partii populistycznych w Europie oceniają Trumpa?

Jakie są różnice w odbiorze Trumpa między zwolennikami różnych europejskich partii?

Jak europejscy wyborcy reagują na amerykańskie cła?

Badanie objęło ponad 10 tys. respondentów w pięciu krajach (Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Kanadzie i USA) i pokazuje, że Trumpowi znacznie trudniej zdobyć sympatię europejskich wyborców, niż zakładają to jego polityczne ambicje.

Największe poparcie Trump ma w Wielkiej Brytanii, gdzie 50 proc. sympatyków partii Reform UK deklaruje wobec niego pozytywny stosunek. Jednak we Francji i Niemczech jedynie około jedna trzecia wyborców partii prawicowo-populistycznych ocenia prezydenta USA przychylnie.

Sondaż POLITICO: ograniczone poparcie dla Trumpa nawet wśród europejskiej prawicy

We Francji tylko 30 proc. sympatyków Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen wyraża pozytywną opinię o Trumpie, podczas gdy 38 proc. ma zdanie negatywne. W Niemczech wśród wyborców Alternatywy dla Niemiec (AfD) 34 proc. ocenia go pozytywnie, a 33 proc. negatywnie.