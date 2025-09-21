Keir Starmer powiedział także, że spowodowany przez człowieka kryzys humanitarny w Strefie Gazy pogłębia się. – Nieustanne i nasilające się izraelskie bombardowanie Gazy, ofensywa z ostatnich tygodni, głód i zniszczenie są całkowicie nie do zniesienia – oświadczył, podkreślając, że liczba ofiar liczona jest w dziesiątkach tysięcy oraz że zginęły tysiące osób, które chciały otrzymać żywność i wodę.

– Ta śmierć i zniszczenie przerażają nas wszystkich. To musi się skończyć – zadeklarował. Premier Wielkiej Brytanii wezwał władze Izraela do zniesienia blokady i wpuszczenia pomocy humanitarnej dla Palestyńczyków.

– Działania Hamasu, eskalowanie konfliktu przez rząd Izraela oraz przyspieszanie budowy osiedli na Zachodnim Brzegu sprawiają, że nadzieja na dwupaństwowe rozwiązanie słabnie. Nie możemy jednak pozwolić, by to światło zgasło – przekonywał Starmer.

Jakie granice miałoby mieć państwo palestyńskie?

– Dlatego dziś, by ożywić nadzieję na pokój i rozwiązanie dwupaństwowe, jako premier tego wielkiego kraju jasno ogłaszam, że Wielka Brytania formalnie uznaje państwo Palestyna – oświadczył. – Ponad 75 lat temu uznaliśmy państwo Izrael, jako ojczyznę narodu żydowskiego. Dziś dołączamy do ponad 150 krajów, które uznają także państwo palestyńskie, składając narodom palestyńskiemu i izraelskiemu obietnicę, że możliwa jest lepsza przyszłość – dodał.

Keir Starmer w lipcu zapowiadał, że Wielka Brytania uzna Palestynę, jeśli Izrael nie spełni szeregu warunków – chodziło m.in. o zgodę na zawieszenie broni w Strefie Gazy oraz zezwolenie ONZ na ponowne dostarczanie pomocy humanitarnej dla głodujących w wyniku izraelskiej blokady Palestyńczyków.