Flaga Palestyny na propalestyńskiej demonstracji (fot. ilustracyjna)
Foto: REUTERS/Bruna Casas
– W obliczu narastającego horroru na Bliskim Wschodzie podejmujemy działania, by utrzymać przy życiu szansę na pokój i rozwiązanie dwupaństwowe – oświadczył w specjalnym wystąpieniu premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer.
– Oznacza to bezpieczny i stabilny Izrael obok żywotnego państwa palestyńskiego. W tej chwili nie mamy ani jednego, ani drugiego – dodał. Szef brytyjskiego rządu podkreślił, że zwykli ludzie, Izraelczycy i Palestyńczycy, zasługują na to, by żyć w pokoju.
W wystąpieniu Starmer mówił, że przetrzymywani przez Hamas zakładnicy muszą zostać uwolnieni. Polityk nazwał Hamas organizacją terrorystyczną i ocenił, że wezwanie do rozwiązania dwupaństwowego stoi w sprzeczności z pełną nienawiści wizją Hamasu. Stwierdził też, że Hamas nie może mieć wpływu na rządy w przyszłym państwie palestyńskim.
Keir Starmer powiedział także, że spowodowany przez człowieka kryzys humanitarny w Strefie Gazy pogłębia się. – Nieustanne i nasilające się izraelskie bombardowanie Gazy, ofensywa z ostatnich tygodni, głód i zniszczenie są całkowicie nie do zniesienia – oświadczył, podkreślając, że liczba ofiar liczona jest w dziesiątkach tysięcy oraz że zginęły tysiące osób, które chciały otrzymać żywność i wodę.
– Ta śmierć i zniszczenie przerażają nas wszystkich. To musi się skończyć – zadeklarował. Premier Wielkiej Brytanii wezwał władze Izraela do zniesienia blokady i wpuszczenia pomocy humanitarnej dla Palestyńczyków.
– Działania Hamasu, eskalowanie konfliktu przez rząd Izraela oraz przyspieszanie budowy osiedli na Zachodnim Brzegu sprawiają, że nadzieja na dwupaństwowe rozwiązanie słabnie. Nie możemy jednak pozwolić, by to światło zgasło – przekonywał Starmer.
– Dlatego dziś, by ożywić nadzieję na pokój i rozwiązanie dwupaństwowe, jako premier tego wielkiego kraju jasno ogłaszam, że Wielka Brytania formalnie uznaje państwo Palestyna – oświadczył. – Ponad 75 lat temu uznaliśmy państwo Izrael, jako ojczyznę narodu żydowskiego. Dziś dołączamy do ponad 150 krajów, które uznają także państwo palestyńskie, składając narodom palestyńskiemu i izraelskiemu obietnicę, że możliwa jest lepsza przyszłość – dodał.
Keir Starmer w lipcu zapowiadał, że Wielka Brytania uzna Palestynę, jeśli Izrael nie spełni szeregu warunków – chodziło m.in. o zgodę na zawieszenie broni w Strefie Gazy oraz zezwolenie ONZ na ponowne dostarczanie pomocy humanitarnej dla głodujących w wyniku izraelskiej blokady Palestyńczyków.
Flaga Palestyny na wrześniowym proteście w Londynie
Foto: REUTERS/Carlos Jasso
Uznając Palestynę, Wielka Brytania czyni to w oparciu o granice z 1967 r., które mają zostać ostatecznie ustalone podczas przyszłych negocjacji. Na czele państwa miałaby stanąć „zreformowana Autonomia Palestyńska”. Na uaktualnionych mapach w serwisie brytyjskiego resortu spraw zagranicznych Gaza i okupowany Zachodni Brzeg nazwane są teraz „Palestyna”, a nie, jak dotychczas, „Okupowane Terytoria Palestyńskie”.
W niedzielę państwowość Palestyny oficjalnie uznały też Kanada i Australia, w poniedziałek na forum ONZ ma to zrobić Francja. „Kanada uznaje państwo Palestyna i oferuje swoje partnerstwo w budowaniu obietnicy pokojowej przyszłości zarówno dla państwa Palestyna, jak i państwa Izrael” – oświadczył premier Kanady Mark Carney. Podkreślił, że Kanada od 1947 r. popiera rozwiązanie dwupaństwowe w celu zapewnienia długotrwałego pokoju na Bliskim Wschodzie.
Carney zwrócił uwagę, że zagrożenie ze strony Hamasu dla ludności Izraela, działania izraelskich władz, w tym decyzja o rozbudowie osiedli na okupowanym Zachodnim Brzegu i głos Knesetu, wzywający do aneksji tych ziem, a także wkład rządu Izraela w katastrofę humanitarną w Strefie Gazy, poważnie ograniczają szansę, że rozwiązanie dwupaństwowe zostanie osiągnięte na drodze wynegocjowanego porozumienia. „Obecny rząd Izraela metodycznie pracuje nad tym, aby uniemożliwić kiedykolwiek powstanie państwa palestyńskiego” – podkreślił szef kanadyjskiego rządu.
Z kolei premier Australii Anthony Albanese i minister spraw zagranicznych tego kraju Penny Wong oświadczyli, że Australia „uznaje uzasadnione i długoletnie dążenia narodu palestyńskiego do posiadania własnego państwa”.
Premier Izraela Benjamin Netanjahu powiedział w niedzielę, że wezwania do utworzenia państwa palestyńskiego są absurdalne. Spiker Knesetu Amir Ohana ocenił, że Keir Starmer „wybrał hańbę”.
Minister bezpieczeństwa Izraela Itamar Ben Gwir oświadczył, że uznanie Palestyny wymaga „natychmiastowego uznania suwerenności Judei i Samarii (tak Izrael nazywa okupowane przez siebie ziemie Zachodniego Brzegu – red.) oraz całkowitego rozwiązania Autonomii Palestyńskiej”.
Minister finansów Izraela Becalel Smotricz również wezwał do aneksji Zachodniego Brzegu oraz do „usunięcia raz na zawsze z agendy głupiej idei państwa palestyńskiego”.
Izrael prowadzi działania wojenne w Strefie Gazy po ataku Hamasu z 7 października 2023 r., w którym, według strony izraelskiej, zginęło 1200 osób. Od tamtej pory w wyniku działań izraelskiego wojska zginęło, według strony palestyńskiej, co najmniej 65 tys. osób, choć rzeczywisty wymiar tragedii może być znacznie wyższy, ponieważ wiele ciał może być jeszcze pod gruzami – Izrael zniszczył lub uszkodził 90 proc. budynków w Strefie Gazy, a teraz zaczął burzyć miasto Gaza.
Krytycy działań Izraela podkreślają, że 83 proc. ofiar izraelskiego wojska to cywile (a w okresie od marca 2025 r. – ponad 90 proc.). Wśród ofiar armii Izraela jest prawie 20 tys. małoletnich, w tym ponad 12 tys. dzieci do lat 12.
