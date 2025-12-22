Kim jest nowy członek RPP Marcin Zarzecki?

Jak wyjaśnia Kancelaria Prezydenta, nowy członek RPP dr Marcin Zarzecki to socjolog, statystyk, ekonometryk, metodolog nauk społecznych i ewaluator oraz nauczyciel akademicki. Zarzecki w latach 2019–2024 był prezesem Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Od 2024 r. był z kolei wicedyrektorem w Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Zarzecki kieruje też Zakładem Metodologii Badań Społecznych i Statystyki na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wcześniej był także nauczycielem akademickim Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w Warszawie.

W latach 2016–2018 Zarzecki był prezesem Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, a w kadencji 2016–2023 członkiem Rady Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu.

Co dalej z Cezarym Kochalskim po RPP?

Odchodzący z Rady Polityki Pieniężnej Cezary Kochalski może zostać doradcą prezesa NBP. Wiadomo, że to on przyniósł na ostatnie grudniowe posiedzenie RPP, stanowisko w sprawie sytuacji w Zarządzie NBP. Napisano w nim m.in., że Rada apeluje o „nieeskalowanie działań naruszających dotychczasową, utrwaloną przez blisko 30 lat, stabilną relację pomiędzy trzema konstytucyjnymi organami NBP, w tym o poszanowanie roli organu banku centralnego, jakim jest Prezes NBP”.

Pod stanowiskiem nie podpisał się m.in. Ludwik Kotecki. – Apeluję o zdrowy rozsądek po obu stronach, ale do tego nie jest potrzebna uchwała. Mogę się łatwo usprawiedliwić: nie do końca rozumiałem przyczyny i dynamikę tego konfliktu – wyjaśniał w rozmowie z „Rzeczpospolitą”. – Stanowisko , które przyniósł Cezary Kochalski, zostało dorzucone jako dodatkowy punkt do grudniowych obrad RPP, jako reakcja na potrzebę chwili. Regulamin na takie rzeczy teoretycznie nie pozwala: to powinno być zasygnalizowane kilka dni wcześniej. Wtedy pewnie przygotowalibyśmy się lepiej – mówił Kotecki.

Narodowy Bank Polski opublikował w poniedziałek nową strukturę organizacyjną NBP. Wynika z niej, że troje członków Zarządu – Marta Gajęcka, Rafał Sura i Piotr Pogonowski – odzyskało nadzór nad departamentami banku centralnego.