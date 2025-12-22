Aktualizacja: 22.12.2025 18:09 Publikacja: 22.12.2025 16:48
Marcin Zarzecki
Foto: PAP/Radek Pietruszka
Dr Marcin Zarzecki zastąpi w Radzie Polityki Pieniężnej Cezarego Kochalskiego, któremu zakończyła się sześcioletnia kadencja.
W skład RPP wchodzi dziewięcioro członków oraz prezes NBP jako przewodniczący gremium. Spośród dziewięciorga członków, po troje wyznacza Sejm, Senat oraz Prezydent RP. Zarzecki został właśnie „prezydenckim” członkiem Rady.
Za nieco ponad dwa lata (w lutym 2028 r.) minie kadencja dwojga pozostałych członków RPP powołanych w 2022 r. przez prezydenta Dudę: Ireneusz Dąbrowskiego i Henryka Wnorowskiego. Do 2028 r. nie są już planowane żadne zmiany w składzie Rady: wówczas kończą się kadencje również członków powołanych w 2022 r. przez Senat (to Ludwik Kotecki, Joanna Tyrowicz i Przemysław Litwiniuk) i Sejm (Wiesław Janczyk, Iwona Duda, Gabriela Masłowska). W 2028 r. minie też kadencja prezesa NBP Adama Glapińskiego.
Jak wyjaśnia Kancelaria Prezydenta, nowy członek RPP dr Marcin Zarzecki to socjolog, statystyk, ekonometryk, metodolog nauk społecznych i ewaluator oraz nauczyciel akademicki. Zarzecki w latach 2019–2024 był prezesem Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Od 2024 r. był z kolei wicedyrektorem w Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Zarzecki kieruje też Zakładem Metodologii Badań Społecznych i Statystyki na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wcześniej był także nauczycielem akademickim Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w Warszawie.
W latach 2016–2018 Zarzecki był prezesem Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, a w kadencji 2016–2023 członkiem Rady Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu.
Odchodzący z Rady Polityki Pieniężnej Cezary Kochalski może zostać doradcą prezesa NBP. Wiadomo, że to on przyniósł na ostatnie grudniowe posiedzenie RPP, stanowisko w sprawie sytuacji w Zarządzie NBP. Napisano w nim m.in., że Rada apeluje o „nieeskalowanie działań naruszających dotychczasową, utrwaloną przez blisko 30 lat, stabilną relację pomiędzy trzema konstytucyjnymi organami NBP, w tym o poszanowanie roli organu banku centralnego, jakim jest Prezes NBP”.
Pod stanowiskiem nie podpisał się m.in. Ludwik Kotecki. – Apeluję o zdrowy rozsądek po obu stronach, ale do tego nie jest potrzebna uchwała. Mogę się łatwo usprawiedliwić: nie do końca rozumiałem przyczyny i dynamikę tego konfliktu – wyjaśniał w rozmowie z „Rzeczpospolitą”. – Stanowisko , które przyniósł Cezary Kochalski, zostało dorzucone jako dodatkowy punkt do grudniowych obrad RPP, jako reakcja na potrzebę chwili. Regulamin na takie rzeczy teoretycznie nie pozwala: to powinno być zasygnalizowane kilka dni wcześniej. Wtedy pewnie przygotowalibyśmy się lepiej – mówił Kotecki.
Narodowy Bank Polski opublikował w poniedziałek nową strukturę organizacyjną NBP. Wynika z niej, że troje członków Zarządu – Marta Gajęcka, Rafał Sura i Piotr Pogonowski – odzyskało nadzór nad departamentami banku centralnego.
– Sytuacja w Zarządzie NBP wróciła do normy. Konflikt został zażegnany, a wszelkie wątpliwości i różnice zdań zostały wyjaśnione. Konsekwencją jest przekazanie przez Prezesa NBP nadzorów nad departamentami wyznaczonym członkom Zarządu – wyjaśnił rzecznik prasowy NBP.
Źródło: rp.pl
