dr Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej
Wydaje mi się, że jesteśmy bliżej tego pierwszego scenariusza. Ciągle prawdopodobnie jest pewna przestrzeń na obniżkę. Polska wciąż ma relatywnie wysoką realną stopę procentową, jakkolwiek byśmy jej nie mierzyli – zarówno historycznie, jak i w relacji do innych banków centralnych. Natomiast sygnalizowałem już w ostatnich miesiącach, że w pewnym momencie musimy się jako Rada trochę zatrzymać i rozważyć, na ile dokonane już obniżki będą wpływały na przyszłe ceny. Jak widać, nie udało się powstrzymać Rady przed obniżką w grudniu – zdecydował niski szybki szacunek inflacji w listopadzie [2,4 proc. r/r, potem GUS zrewidował go do 2,5 proc. – red.].
Niemniej uzgodniliśmy w ramach RPP, aby studzić oczekiwania rynku. One się mocno rozgrzały, pojawiają się nawet oczekiwania obniżek do 3 proc. [obecnie główna stopa NBP to 4 proc. – red.]. Myślę, że są nieco przesadzone. Jednocześnie wydaje mi się, że nie powiedzieliśmy ostatniego słowa z obniżkami stóp procentowych. Jesteśmy już prawie u końca procesu obniżek, ale jeszcze widzę na nie przestrzeń.
Na razie chcemy sprawdzić, jak dotychczasowe obniżki działają "w boju". W marcu poznamy też nowy koszyk inflacyjny GUS oraz nową projekcję NBP. Małą niewiadomą są też ceny energii od stycznia. Myślę więc, że wstrzymamy się do marca-kwietnia z obniżkami. Ale to oczywiście wyłącznie moja opinia.
Ta dolna granica jest inna przy czteroprocentowym wzroście gospodarczym, a taki pewnie będzie w przyszłym roku, a inna przy wzroście o 2 proc. Pamiętajmy też o relatywnie luźnej polityce fiskalnej – ona nieco zawęża przestrzeń do obniżek. Ale jak powiedziałem, widzę przestrzeń na jedną, maksymalnie dwie obniżki w przyszłym roku. Jeszcze w zeszłym roku mówiłem o obniżkach łącznie o 200 punktów bazowych, acz oczywiście inaczej rozłożonych. Wychodziłem na tzw. gołębia. Myślałem jednak, że RPP nie będzie tak szybka, spodziewałem się cięć po 100 punktów bazowych w 2025 i 2026 r. A teraz jesteśmy już po obniżkach o 175 pb i jeszcze w perspektywie jest według mnie minus 25 albo 50 pb. Ta "docelowa" stopa około 3,75 proc. bierze mi się stąd, że w obecnych warunkach realna, naturalna stopa procentowa jest gdzieś w okolicach 1 proc. Aby więc ostrożnie myśleć o stopach procentowych, do celu inflacyjnego 2,5 proc. dodaję punkt procentowy i jeszcze trochę.
Ceny energii w przyszłym roku jeszcze prawdopodobnie będą działać dezinflacyjnie. Wygląda na to, że 2026 r. będzie kolejnym dobrym rokiem pod względem cen ropy naftowej. Dodatkowo, ewentualne zakończenie konfliktu w Ukrainie także może mieć istotny wpływ na ceny surowców energetycznych.
Natomiast nie widzę dużej przestrzeni do dalszego spadku cen w innych kategoriach. Myślę, że inflacja cen usług zatrzyma się na 4,5-5 proc. Dobry trend na cenach żywności obserwowany od lata też powinien się niebawem zakończyć. Czy złoty będzie jeszcze dużo mocniejszy? Nie nastawiałbym się na to. A w drugą stronę: w końcu zamknie się luka popytowa, może już to się stało. Wtedy nie będzie już w gospodarce przestrzeni na to, żeby inflacja mocno spadała, szczególnie po naszych obniżkach stóp. W 2026 r. będziemy mieli silne inwestycje i konsumpcję.
Natomiast jeśli ekonomiści przewidujący spadek inflacji np. do 1,5 czy 2 proc. będą mieć rację, to stopy powinny być dalej obniżane. Cel inflacyjny na poziomie 2,5 proc. oznacza, że nie tylko odchylenie inflacji od niego w górę, ale też w dół, powinny wywoływać reakcje po stronie polityki pieniężnej.
Ze wszystkim, co pan powiedział, w pełni się zgadzam. Skok inflacji nastąpi albo nie – w zależności od ostatecznego kształtu ETS2 – ale efekty wtórne będą pewnie niewielkie. Polityka pieniężna oczywiście powinna się temu przyglądać i monitorować, ale takim jednorazowym szokom z zewnątrz nie może skutecznie przeciwdziałać.
ETS2 stał się ostatnio jakimś fetyszem w dyskusjach. Większość ekonomistów podchodzi do tej sprawy racjonalnie: on wejdzie w życie może za dwa lata, a może nie, i w ogóle nie wiadomo w jakiej formie. Dopóki nie poznamy konkretów, dopóty nie powinniśmy tego w jakikolwiek sposób uwzględniać w polityce pieniężnej.
Agencje ratingowe, rynki finansowe, organizacje międzynarodowe, ekonomiści – wszyscy wiedzą, że ze względów politycznych sytuacja jest bardzo trudna i niewiele da się z tym zrobić. Rząd nie może dużo zdziałać wobec prezydenckiego weta do wielu ustaw. Nie widzę tutaj rozwiązania. Być może gdyby jakoś rozwiązała się kwestia wojny Rosji z Ukrainą, to upuściłoby to trochę ciśnienia z wydatków obronnych, ograniczyłoby tempo ich wzrostu?
Rozmawiam z inwestorami i oni wciąż zapewniają, że dopóki mamy dobry wzrost gospodarczy i układ polityczny, w którym do Polski płyną bardzo duże środki unijne, to nie widzą wielkich zagrożeń. Oczywiście: poziom i prognozy długu są niepokojące, natomiast historia sukcesu polskiej gospodarki pobudza wyobraźnię i uspokaja inwestorów. Kraj jest wiarygodny, mamy też ogromne rezerwy walutowe w NBP i silną walutę.
One obecnie nie działają, ale zaczną działać. Prawdopodobnie krajowa reguła była zbyt poluzowana, a unijne w ogóle źle skonstruowane. Jeśli chodzi o reguły unijne, to niestety zapewne wkrótce okaże się, że skumulowane tempo wzrostu wydatków w Polsce już osiągnęło swój limit. Wtedy Komisja Europejska się "obudzi". Moim zdaniem za późno – dlatego powiedziałem, że reguły nie działają. Nie można było pozwolić, żeby to działało de facto ex post. To powinno zadziałać ex ante.
Moim zdaniem mimo wszystko powinna. Boję się, że w 2027 lub 2028 r. pojawią się już – mocno spóźnione – ostrzeżenia ze strony Brukseli. Ale nie wiem, czy to mocno zadziała. Bruksela w kwestiach fiskalnych od jakiegoś czasu jest bezzębna, a kraje ignorują to, co stamtąd płynie. Te wszystkie reguły, procedury – wszystko jest, ale jakby nie było. Z drugiej strony, jest też oczywiście krajowa reguła wydatkowa, wpisana do ustawy. Ona może ograniczać pole manewru rządowi już w 2027 r.
Spowolnienie to byłaby najgorsza rzecz, która mogłaby się wydarzyć, ale na razie nam nie grozi.
Tak, choć raczej nie wewnętrzny. Nie widzę w najbliższych latach możliwości wystąpienia szoku wewnętrznego, mamy świetne parametry makroekonomiczne. Z drugiej strony, maksymalnie pozwolą one wyrastać z deficytów jedynie o około 0,5 punktu procentowego rocznie, a my powinniśmy w miarę szybko obniżyć go o 3-4 pkt proc.
Jeśliby więc szok miał nadejść, to raczej z zewnątrz. Taki był kryzys w 2008 r.: wydarzenia w USA z potężną siłą uderzyły w Europę. W takim przypadku kraje z wysokimi deficytami mogłyby być zmuszone do natychmiastowego zaciskania pasa. Ale to czarny łabędź, wydarzenie, które jest poza scenariuszami bazowymi.
Podsumowując: wiemy, że mamy problem, ale nie wiemy, czy on będzie eskalował. Zgadzam się natomiast, że po stronie fiskalnej buforów na złe czasy nie ma.
Tak, bo to najmniej szkodliwy podatek. Żeby było jasne: nie rozwiążemy problemu finansów publicznych jednym działaniem. Jak sądzę, będą konieczne zmiany zarówno po stronie dochodowej, jak i wydatkowej.
Najłatwiej byłoby według mnie bardziej zróżnicować bardzo niski dzisiaj podatek od nieruchomości. To jeszcze nie kataster, ale reforma i podwyższenie tego podatku byłyby bardzo łatwe do wprowadzenia – bo on już dzisiaj funkcjonuje. Po drugie, podatki majątkowe w Polsce są bardzo niskie, jedne z najniższych wśród krajów OECD.
Apeluję o zdrowy rozsądek po obu stronach, ale do tego nie jest potrzebna uchwała. Mogę się łatwo usprawiedliwić: nie do końca rozumiałem przyczyny i dynamikę tego konfliktu. Stanowisko, które przyniósł Cezary Kochalski, zostało dorzucone jako dodatkowy punkt do grudniowych obrad RPP, jako reakcja na potrzebę chwili. Regulamin na takie rzeczy teoretycznie nie pozwala: to powinno być zasygnalizowane kilka dni wcześniej. Wtedy pewnie przygotowalibyśmy się lepiej.
Nie wiem, co tak naprawdę działo się w zarządzie NBP, prawdopodobnie była to jakaś kumulacja wzajemnych pretensji. To zbyt skomplikowane, żeby zrozumieć przez 15 minut, a tyle mniej więcej trwała dyskusja nad tym stanowiskiem Rady. Zresztą zdaje się, że następuje stopniowa oczekiwana deeskalacja.
Na szczęście nie. Oczywiście zarząd przyjmuje materiały przygotowywane przez departamenty merytoryczne, które są kierowane do Rady Polityki Pieniężnej. Dzieje się to jednak najczęściej na zasadzie milczącej zgody, szczególnie w przypadku bardzo standardowych dokumentów, jak materiały makroekonomiczne.
dr Ludwik Kotecki
Członek Rady Polityki Pieniężnej (powołany 12 stycznia 2022 r. przez Senat RP), były dyrektor, podsekretarz stanu, sekretarz stanu i główny ekonomista w Ministerstwie Finansów. Były pełnomocnik rządu do spraw wprowadzenia euro w Polsce. Były zastępca dyrektora wykonawczego w Międzynarodowym Funduszu Walutowym w Waszyngtonie.
