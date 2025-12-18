Rzeczpospolita
Wydarzenia
Donald Trump zmienia Biały Dom. Tablice pod portretami uderzają w poprzedników

Prezydent USA Donald Trump polecił zamontować w Białym Domu tablice informacyjne pod portretami byłych prezydentów, wykorzystując je do ostrych ataków na swoich poprzedników – Joe Bidena i Baracka Obamę. To kolejny element kontrowersyjnych zmian wprowadzanych przez Trumpa w siedzibie amerykańskich prezydentów.

Publikacja: 18.12.2025 08:42

Foto: X/Garrett Haake

Przemysław Malinowski

Tablice, z których wiele stanowią część tzw. „Prezydenckiej Alei Sław” w kolumnadzie Zachodniego Skrzydła. Opisy prezydentur mają wyraźnie polityczny charakter i odbiegają od dotychczasowej neutralnej narracji historycznej. Jak twierdzi Biały Dom, niektóre tablice z podpisami zostały osobiście napisane przez Donalda Trumpa.

Biały Dom: „Prezydencka Aleja Sław” Donalda Trumpa

Nowe tablice są stylistycznie zbliżone do wpisów Trumpa w mediach społecznościowych – pełne losowych wielkich liter, znaków interpunkcyjnych i wykrzykników. Najostrzejsze sformułowania dotyczą jego bezpośrednich poprzedników.

Pod portretem Joe Bidena umieszczono tablicę, na której Trump określa go jako „najgorszego prezydenta w historii Stanów Zjednoczonych”, twierdząc, że objął urząd „w wyniku najbardziej skorumpowanych wyborów w historii USA”. Padają także zarzuty, że jego prezydentura doprowadziła kraj „na skraj zniszczenia”.

Trump oskarża Bidena o wojnę w Ukrainie i atak Hamasu

Trump krytykuje Bidena za politykę gospodarczą, klimatyczną, migracyjną oraz zagraniczną, w tym za wycofanie wojsk z Afganistanu, które określa jako „jedno z najbardziej upokarzających wydarzeń w historii Ameryki”.

Na tablicy znalazły się również sugestie, że „słabość Bidena” doprowadziła do rosyjskiej inwazji na Ukrainę oraz ataku Hamasu na Izrael 7 października. Trump wspomina także o „poważnym pogorszeniu stanu psychicznego” Bidena oraz o „bezprecedensowym użyciu autopióra” do podpisywania dokumentów.

Barack Obama oskarżony o „największy skandal polityczny”

Pod portretem Baracka Obamy Trump napisał, że był on „jednym z najbardziej dzielących polityków w historii USA”. Tablica kończy się niepopartym dowodami oskarżeniem, że Obama miał „szpiegować kampanię Donalda Trumpa w 2016 roku” i stać za tzw. aferą „Russia, Russia, Russia”, określoną jako „największy skandal polityczny w historii”.

Hillary Clinton ponownie wspomniana w Białym Domu

Pojawiła się również Hillary Clinton. Pod portretem Obamy Trump nazywa ją jego „namaszczoną następczynią”, która „przegrała wybory prezydenckie z Donaldem J. Trumpem”. Pod portretem Billa Clintona pojawia się podobna informacja.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt przekazała, że wiele tablic zostało napisanych bezpośrednio przez prezydenta. – To elokwentne opisy każdego prezydenta i jego dziedzictwa. Osobiście napisał wiele z nich – oświadczyła.

Zmiany w Białym Domu pod rządami Donalda Trumpa

Tablice to tylko część szerokich zmian architektonicznych i estetycznych wprowadzonych przez Trumpa. Prezydent zdecydował m.in. o zabetonowaniu Ogrodu Różanego, przebudowie Palm Room zaprojektowanego niegdyś przez Jackie Kennedy oraz gruntownej zmianie wystroju Gabinetu Owalnego, w którym pojawiły się złocenia i nowe rzeźby.

Najbardziej spektakularną decyzją była rozbiórka Wschodniego Skrzydła Białego Domu i rozpoczęcie budowy wielkiej, wartej miliony dolarów sali balowej, która – według zapowiedzi Trumpa – ma zostać ukończona przed końcem jego kadencji.

Źródło: rp.pl

e-Wydanie
