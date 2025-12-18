Tablice, z których wiele stanowią część tzw. „Prezydenckiej Alei Sław” w kolumnadzie Zachodniego Skrzydła. Opisy prezydentur mają wyraźnie polityczny charakter i odbiegają od dotychczasowej neutralnej narracji historycznej. Jak twierdzi Biały Dom, niektóre tablice z podpisami zostały osobiście napisane przez Donalda Trumpa.

Reklama Reklama

Biały Dom: „Prezydencka Aleja Sław” Donalda Trumpa

Nowe tablice są stylistycznie zbliżone do wpisów Trumpa w mediach społecznościowych – pełne losowych wielkich liter, znaków interpunkcyjnych i wykrzykników. Najostrzejsze sformułowania dotyczą jego bezpośrednich poprzedników.

Pod portretem Joe Bidena umieszczono tablicę, na której Trump określa go jako „najgorszego prezydenta w historii Stanów Zjednoczonych”, twierdząc, że objął urząd „w wyniku najbardziej skorumpowanych wyborów w historii USA”. Padają także zarzuty, że jego prezydentura doprowadziła kraj „na skraj zniszczenia”.

Trump oskarża Bidena o wojnę w Ukrainie i atak Hamasu

Trump krytykuje Bidena za politykę gospodarczą, klimatyczną, migracyjną oraz zagraniczną, w tym za wycofanie wojsk z Afganistanu, które określa jako „jedno z najbardziej upokarzających wydarzeń w historii Ameryki”.