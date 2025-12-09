Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Ostry spór w NBP. Adam Glapiński odsunął trzech członków zarządu od nadzoru

Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński pozbawił we wtorek trzech członków zarządu banku centralnego nadzoru nad ważnymi departamentami merytorycznymi. To kolejna odsłona coraz poważniejszego konfliktu w strukturach NBP.

Publikacja: 09.12.2025 14:29

Ostry spór w NBP. Adam Glapiński odsunął trzech członków zarządu od nadzoru

Foto: Bloomberg

Alicja Podskoczy

We wtorek, 9 grudnia, Narodowy Bank Polski opublikował zaktualizowaną strukturę organizacyjną, wedle której aż trzech członków zarządu banku centralnego utraciło nadzór nad departamentami merytorycznymi. Chodzi o Martę Gajęcką, która nadzorowała dotychczas Departament Zagraniczny, Rafała Surę odpowiedzialnego za Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów, Rozliczeń Gospodarki Własnej oraz Systemu Płatniczego oraz Piotra Pogonowskiego, który miał pod sobą Departament Rozliczeń Transakcji Finansowych oraz Statystyki.

Tym samym już czterech członków zarządu NBP nie sprawuje nadzoru nad żadnym departamentem banku – roli tej pozbawiony był już wcześniej Paweł Mucha.

Narasta konflikt w NBP. Prezes Adam Glapiński „utracił zaufanie” do członków zarządu

Zmiany w strukturze organizacyjnej NBP mają być spowodowane „utratą zaufaniaprezesa Adama Glapińskiego do członków zarządu i ich „nierzetelności w realizacji powierzonej pracy” – donosi nieoficjalnie PAP.

Zgodnie z aktualizacją dokumentu, nadzór nad departamentami, za które odpowiedzialni byli Marta Gajęcka i Rafał Sura, przejmie pierwsza wiceprezeska NBP Marta Kightley. Dotychczasową rolę Piotra Pogonowskiego pełnić będzie z kolei członek zarządu Paweł Szałamacha.

Czytaj więcej

Prezes NBP Adam Glapiński
Dane gospodarcze
Rok pod znakiem obniżek stóp procentowych w Polsce
Reklama
Reklama

Prawdopodobną przyczyną decyzji Adama Glapińskiego jest złożenie przez trzech członków zarządu projektu uchwały, mającego na celu ograniczenie kompetencje prezesa NBP, o czym doniosło wcześniej Money.pl. Jak dowiedział się portal, Piotr Pogonowski, Artur Soboń i Rafał Sura wystąpili na początku grudnia z projektem uchwały wprowadzającej zmiany w regulaminie NBP, zwiększające uprawnienia zarządu jako ciała kolegialnego.

Komunikat NBP w sprawie sporu w zarządzie. „Apelujemy o nieeskalowanie działań”

Bank centralny opublikował we wtorek stanowisko Rady Polityki Pieniężnej w sprawie sytuacji w zarządzie NBP. „Apelujemy o nieeskalowanie działań naruszających dotychczasową, utrwaloną przez blisko 30 lat, stabilną relację pomiędzy trzema konstytucyjnymi organami NBP, w tym o poszanowanie roli organu banku centralnego, jakim jest Prezes NBP” – czytamy.

Czytaj więcej

Prezes NBP Adam Glapiński
Banki
Tyle zarobili członkowie zarządu NBP w 2024 r. Bank centralny podał kwoty

Jak zaznaczył bank, „tworzenie niepotrzebnych zakłóceń w tych relacjach będzie działać na szkodę banku centralnego o potencjalnych konsekwencjach daleko wykraczających poza samą strukturę NBP”.

„Zwracamy się o wyciszenie emocji, rozwagę i niedokonywanie żadnych pochopnych działań, których nieuchronną konsekwencją byłaby nieodwracalna utrata przez NBP jego pozycji budowanej konsekwentnie przez kilkadziesiąt lat, stabilizującej system finansowy, gospodarkę i Rzeczpospolitą Polską” – dodał bank centralny w komunikacie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Adam Glapiński Organizacje Narodowy Bank Polski (NBP)
Jakub Jaworowski, były szef MAP
Banki
Ważna zmiana w zarządzie BGK
VeloBank kupi część Citi Banku
Banki
Jest zgoda KNF na sprzedaż detalu Citi Banku. Kupi VeloBank
Siedziba UniCredit w Mediolanie
Banki
Czy UniCredit namiesza na polskim rynku? „Nie jest skazany na sukces”
Bank Pocztowy chce urosnąć i zwiększyć zyski
Banki
Bank Pocztowy chce urosnąć i zwiększyć zyski
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
EBC odrzucił propozycję Komisji Europejskiej udziału w programie udzielenia kredytu w wysokości 140
Banki
EBC odrzuca plan kredytu dla Ukrainy. 140 mld euro pozostaje zamrożone
Nadciąga wielka zmiana dla branży tekstylnej. Dla rynku to też szansa
Materiał Promocyjny
Nadciąga wielka zmiana dla branży tekstylnej. Dla rynku to też szansa
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama