We wtorek, 9 grudnia, Narodowy Bank Polski opublikował zaktualizowaną strukturę organizacyjną, wedle której aż trzech członków zarządu banku centralnego utraciło nadzór nad departamentami merytorycznymi. Chodzi o Martę Gajęcką, która nadzorowała dotychczas Departament Zagraniczny, Rafała Surę odpowiedzialnego za Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów, Rozliczeń Gospodarki Własnej oraz Systemu Płatniczego oraz Piotra Pogonowskiego, który miał pod sobą Departament Rozliczeń Transakcji Finansowych oraz Statystyki.

Tym samym już czterech członków zarządu NBP nie sprawuje nadzoru nad żadnym departamentem banku – roli tej pozbawiony był już wcześniej Paweł Mucha.

Narasta konflikt w NBP. Prezes Adam Glapiński „utracił zaufanie” do członków zarządu

Zmiany w strukturze organizacyjnej NBP mają być spowodowane „utratą zaufania” prezesa Adama Glapińskiego do członków zarządu i ich „nierzetelności w realizacji powierzonej pracy” – donosi nieoficjalnie PAP.

Zgodnie z aktualizacją dokumentu, nadzór nad departamentami, za które odpowiedzialni byli Marta Gajęcka i Rafał Sura, przejmie pierwsza wiceprezeska NBP Marta Kightley. Dotychczasową rolę Piotra Pogonowskiego pełnić będzie z kolei członek zarządu Paweł Szałamacha.