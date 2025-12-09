Aktualizacja: 09.12.2025 16:11 Publikacja: 09.12.2025 14:29
We wtorek, 9 grudnia, Narodowy Bank Polski opublikował zaktualizowaną strukturę organizacyjną, wedle której aż trzech członków zarządu banku centralnego utraciło nadzór nad departamentami merytorycznymi. Chodzi o Martę Gajęcką, która nadzorowała dotychczas Departament Zagraniczny, Rafała Surę odpowiedzialnego za Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów, Rozliczeń Gospodarki Własnej oraz Systemu Płatniczego oraz Piotra Pogonowskiego, który miał pod sobą Departament Rozliczeń Transakcji Finansowych oraz Statystyki.
Tym samym już czterech członków zarządu NBP nie sprawuje nadzoru nad żadnym departamentem banku – roli tej pozbawiony był już wcześniej Paweł Mucha.
Zmiany w strukturze organizacyjnej NBP mają być spowodowane „utratą zaufania” prezesa Adama Glapińskiego do członków zarządu i ich „nierzetelności w realizacji powierzonej pracy” – donosi nieoficjalnie PAP.
Zgodnie z aktualizacją dokumentu, nadzór nad departamentami, za które odpowiedzialni byli Marta Gajęcka i Rafał Sura, przejmie pierwsza wiceprezeska NBP Marta Kightley. Dotychczasową rolę Piotra Pogonowskiego pełnić będzie z kolei członek zarządu Paweł Szałamacha.
Prawdopodobną przyczyną decyzji Adama Glapińskiego jest złożenie przez trzech członków zarządu projektu uchwały, mającego na celu ograniczenie kompetencje prezesa NBP, o czym doniosło wcześniej Money.pl. Jak dowiedział się portal, Piotr Pogonowski, Artur Soboń i Rafał Sura wystąpili na początku grudnia z projektem uchwały wprowadzającej zmiany w regulaminie NBP, zwiększające uprawnienia zarządu jako ciała kolegialnego.
Bank centralny opublikował we wtorek stanowisko Rady Polityki Pieniężnej w sprawie sytuacji w zarządzie NBP. „Apelujemy o nieeskalowanie działań naruszających dotychczasową, utrwaloną przez blisko 30 lat, stabilną relację pomiędzy trzema konstytucyjnymi organami NBP, w tym o poszanowanie roli organu banku centralnego, jakim jest Prezes NBP” – czytamy.
Jak zaznaczył bank, „tworzenie niepotrzebnych zakłóceń w tych relacjach będzie działać na szkodę banku centralnego o potencjalnych konsekwencjach daleko wykraczających poza samą strukturę NBP”.
„Zwracamy się o wyciszenie emocji, rozwagę i niedokonywanie żadnych pochopnych działań, których nieuchronną konsekwencją byłaby nieodwracalna utrata przez NBP jego pozycji budowanej konsekwentnie przez kilkadziesiąt lat, stabilizującej system finansowy, gospodarkę i Rzeczpospolitą Polską” – dodał bank centralny w komunikacie.
