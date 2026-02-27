Z tego artykułu się dowiesz: Jakie kluczowe warunki musi spełnić Ukraina, aby otrzymać nowy kredyt od MFW?

Jakie reformy muszą zostać wprowadzone przez Ukrainę w ramach nowego mechanizmu MFW?

Jakie są terminy realizacji poszczególnych zobowiązań strukturalnych zawartych w umowie z MFW?

Jak decyzje MFW wpływają na relacje Ukrainy z Unią Europejską i innymi instytucjami międzynarodowymi?

O przyznaniu pomocy MFW Ukrainie poinformowała 27 lutego premier Julia Swyrydenko. Dzień wcześniej Rada Dyrektorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego zatwierdziła nowy, czteroletni Rozszerzony Mechanizm Finansowy (EFF) dla Ukrainy o łącznej wartości 8,1 mld dol. Pieniądze trafią do budżetu, którego deficyt w ciągu najbliższych czterech lat został oszacowany na 136,5 mld dol.

Jednym z warunków kredytu jest „kontynuacja reform, które zapewniły Ukrainie stabilność makroekonomiczną i finansową w poprzednich latach”. Premier Swyrydenko dodała, że środki MFW są ważne dla uzyskania pożyczki w wysokości 90 mld euro od Unii Europejskiej, a także pomocy ze strony grupy G7 i innych międzynarodowych instytucji finansowych.

Warunki, które MFW postawił Ukrainie

MFW potwierdził wypłatę środków, zaznaczając, że natychmiast przekaże Ukrainie transzę w wysokości około 1,5 mld dol. „Sukces programu będzie zależał nie tylko od ciągłego wsparcia społeczności międzynarodowej w celu zmniejszenia luk w finansowaniu fiskalnym i zewnętrznym oraz przywrócenia Ukrainie stabilności zadłużenia, ale także od silnego zaangażowania władz we wdrażanie ambitnych reform strukturalnych i ich gotowości do podjęcia dodatkowych działań w razie potrzeby” – głosi komunikat funduszu.