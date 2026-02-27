Plac Niepodległości (Majdan) w Kijowie
O przyznaniu pomocy MFW Ukrainie poinformowała 27 lutego premier Julia Swyrydenko. Dzień wcześniej Rada Dyrektorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego zatwierdziła nowy, czteroletni Rozszerzony Mechanizm Finansowy (EFF) dla Ukrainy o łącznej wartości 8,1 mld dol. Pieniądze trafią do budżetu, którego deficyt w ciągu najbliższych czterech lat został oszacowany na 136,5 mld dol.
Jednym z warunków kredytu jest „kontynuacja reform, które zapewniły Ukrainie stabilność makroekonomiczną i finansową w poprzednich latach”. Premier Swyrydenko dodała, że środki MFW są ważne dla uzyskania pożyczki w wysokości 90 mld euro od Unii Europejskiej, a także pomocy ze strony grupy G7 i innych międzynarodowych instytucji finansowych.
MFW potwierdził wypłatę środków, zaznaczając, że natychmiast przekaże Ukrainie transzę w wysokości około 1,5 mld dol. „Sukces programu będzie zależał nie tylko od ciągłego wsparcia społeczności międzynarodowej w celu zmniejszenia luk w finansowaniu fiskalnym i zewnętrznym oraz przywrócenia Ukrainie stabilności zadłużenia, ale także od silnego zaangażowania władz we wdrażanie ambitnych reform strukturalnych i ich gotowości do podjęcia dodatkowych działań w razie potrzeby” – głosi komunikat funduszu.
MFW jednak postawił swoje szczegółowe warunki. Do końca lutego Ukraina musi zaostrzyć procedury wyboru członków rad nadzorczych banków państwowych, a do końca marca musi przyjąć pakiet zmian podatkowych i powołać nowego stałego szefa Państwowej Służby Celnej.
Zgodnie z treścią Memorandum MFW towarzyszącego Rozszerzonemu Mechanizmowi Finansowemu dla Ukrainy, parlament w Kijowie musi przyjąć pakiet środków podatkowych na lata 2026–2027 do końca marca 2026 r. Pakiet ten będzie obejmował opodatkowanie dochodów z platform cyfrowych, zniesienie zwolnienia podatkowego dla przesyłek międzynarodowych oraz zniesienie zwolnień z VAT dla jednoosobowych działalności gospodarczych, których obroty przekraczają próg 4 mln hrywien.
Do końca czerwca 2026 r. przewiduje się szereg obowiązkowych działań. Są to:
• przedstawienie parlamentowi poprawek do Kodeksu Podatkowego w celu wzmocnienia cen transferowych zgodnie ze standardami OECD;
• aktualizacja ogólnej strategii banków państwowych;
• wprowadzenie ram nadzoru nad krytycznymi ryzykami stron trzecich w sektorze bankowym;
• przyjęcie nowych zasad NACP dotyczących weryfikacji deklaracji w oparciu o ryzyko.
Do końca lipca Ukraina musi również opublikować analizę techniczną wydatków quasi-fiskalnych w sektorach energii elektrycznej, gazu i ciepła.
Ponadto, do końca grudnia zidentyfikowano kilka dodatkowych zobowiązań strukturalnych:
• opracowanie projektu scentralizowanego magazynu danych dla administracji podatkowej i celnej;
• reforma zarządzania w Narodowej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd – wprowadzenie dwupoziomowej struktury z radą nadzorczą;
• powołanie wszystkich członków zarządu Izby Obrachunkowej spośród kandydatów, którzy przeszli odpowiednią procedurę weryfikacji.
Dokument MFW zawiera również stały imperatyw strukturalny: banki niesystemowe, które zostaną przekazane państwu, nie powinny być dokapitalizowane ze środków budżetowych i powinny zostać przekazane do Funduszu Gwarancji Depozytów w celu rozliczenia.
MFW zauważa, że spełnienie tych warunków jest ważnym elementem utrzymania dyscypliny fiskalnej, zwiększenia przejrzystości, wzmocnienia sektora finansowego i poprawy klimatu inwestycyjnego.
Decyzja MFW zniweczyła starania prorosyjskiego rządu Węgier o zablokowanie wszelkiej pomocy Ukrainie. Wcześniej Węgry zablokowały pożyczkę UE dla Kijowa z powodu przerwania dostaw rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń, uszkodzonym przez rosyjskiego agresora.
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła 26 lutego, że Ukraina otrzyma te pieniądze „w taki czy inny sposób”. Jak mówiła, pożyczka została zaakceptowana przez wszystkie 27 krajów UE, które „dały słowo”, a „tego słowa nie można złamać”. Von der Leyen zaznaczyła też, że fundusze powinny zaspokoić „najpilniejsze potrzeby obronne”, a w szczególności zakup, produkcję i rozwój „zaawansowanego sprzętu obronnego dla dzielnych sił ukraińskich”.
