Według agencji Reuters, po nieudanej propozycji z kwietnia, Kijów zaproponował uproszczony plan: zamianę warrantów na nowe, tradycyjne obligacje, z dodatkową płatnością gotówkową. Jednak i ta oferta nie doprowadziła do porozumienia.

„Strony wspólnie zdecydowały o zakończeniu ograniczonych rozmów bez osiągnięcia ostatecznego porozumienia w sprawie warunków potencjalnej restrukturyzacji warrantów” – poinformowało Ministerstwo Finansów Ukrainy.

Restrukturyzacja obligacji PKB kluczowa dla programu MFW

Rząd zapowiedział dalszą współpracę z wierzycielami i rozważenie „wszystkich dostępnych opcji” restrukturyzacji, co jest warunkiem kontynuacji programu pomocowego Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW).

Grupa posiadaczy warrantów, która prowadziła negocjacje z rządem, podkreśliła, że jej kluczowym postulatem był „mechanizm przywracania roszczeń” – rodzaj zabezpieczenia chroniącego nowe obligacje przed ewentualną przyszłą restrukturyzacją.