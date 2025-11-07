Aktualizacja: 07.11.2025 16:59 Publikacja: 07.11.2025 15:54
Restrukturyzacja obligacji powiązanych z PKB Ukrainy w zawieszeniu. MFW czeka na decyzję
Foto: Bloomberg
Według agencji Reuters, po nieudanej propozycji z kwietnia, Kijów zaproponował uproszczony plan: zamianę warrantów na nowe, tradycyjne obligacje, z dodatkową płatnością gotówkową. Jednak i ta oferta nie doprowadziła do porozumienia.
„Strony wspólnie zdecydowały o zakończeniu ograniczonych rozmów bez osiągnięcia ostatecznego porozumienia w sprawie warunków potencjalnej restrukturyzacji warrantów” – poinformowało Ministerstwo Finansów Ukrainy.
Rząd zapowiedział dalszą współpracę z wierzycielami i rozważenie „wszystkich dostępnych opcji” restrukturyzacji, co jest warunkiem kontynuacji programu pomocowego Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW).
Grupa posiadaczy warrantów, która prowadziła negocjacje z rządem, podkreśliła, że jej kluczowym postulatem był „mechanizm przywracania roszczeń” – rodzaj zabezpieczenia chroniącego nowe obligacje przed ewentualną przyszłą restrukturyzacją.
Obligacje powiązane z PKB zostały wprowadzone w 2015 roku, po aneksji Krymu przez Rosję, jako część ówczesnej restrukturyzacji zadłużenia. Ich konstrukcja zakłada wypłaty tylko w przypadku szybkiego wzrostu gospodarczego. Z uwagi na złożoność, instrumenty te nie zostały objęte ubiegłoroczną restrukturyzacją długu o wartości 20 miliardów dolarów, przeprowadzoną po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji w 2022 roku.
W obliczu przedłużającej się wojny Ukraina liczy na czteroletnie przedłużenie programu MFW, wartego wiele miliardów dolarów. Eksperci nie wykluczają, że Fundusz może zalecić kolejne umorzenie części zadłużenia.
Mimo braku porozumienia, wartość GDP warrants wzrosła w piątek o ponad 3 centy, osiągając poziom 87,71 centa za dolara – znacznie powyżej notowań zrestrukturyzowanych obligacji skarbowych, które mieszczą się w przedziale 41–68 centów.
Minister finansów Serhij Marczenko określił brak postępu jako „godny ubolewania”. „Nasz cel pozostaje jasny: znaleźć rozwiązanie, które wesprze stabilność makroekonomiczną i odbudowę Ukrainy, przy jednoczesnym zachowaniu naszych zobowiązań wobec MFW” – podkreślił.
