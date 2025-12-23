04:40 Ukraińcy publikują nagranie z ataku drona na wyrzutnię rakiet w rejonie Myrnohradu

Nagranie opublikowane przez 79. Samodzielną Brygadę Powietrzno-Desantową pochodzi z rejonu Małyniwki, w obwodzie donieckim. Widać na nim udany atak drona na wyrzutnię rakiet BM-21 Grad.

04:38 Donald Trump o rozmowach pokojowych ws. Ukrainy: Negocjacje trwają

- Negocjacje dotyczące Ukrainy i Rosji trwają. W ubiegłym miesiącu oni (obie strony – red.) stracili, jak wiecie, 27 tys. żołnierzy. Negocjacje trwają - mówił Trump w rozmowie z dziennikarzami w Białym Domu. - Wszyscy są zmęczeni tą wojną, ona musi się skończyć - mówił też prezydent USA.

04:36 Zmasowany atak rosyjskich dronów na obwód sumski

W wyniku ataku na północną część obwodu sumskiego na terenie obwodu doszło do przerw w dostawach prądu. Atakowana była infrastruktura cywilna w rejonie szostkowskim, a także w rejonie konotopskim. Ołeh Hrihorow, gubernator obwodu sumskiego zapewnił, że w ataku nikt nie ucierpiał.

04:34 MSZ Rosji zaprzecza doniesieniom o ewakuacji rosyjskiej ambasady w Wenezueli

„Informacje rozpowszechniane przez Associated Press o domniemanej ewakuacji rosyjskiej ambasady w Wenezueli są fałszywe” - poinformował rosyjski MSZ na swoim kanale w serwisie Telegram. MSZ określił doniesienia AP mianem prowokacji.

04:33 W nocy działanie wstrzymały trzy rosyjskie lotniska na Kaukazie

Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) poinformował o wstrzymaniu działania lotnisk we Władykaukazie, Groznym i Magasie.

04:29 Atak dronów na dzielnicę przemysłową w Budionnowsku

O ataku na miasto w Kraju Stawropolskim informuje jego gubernator, Władimir Władimirow. W Budionnowsku znajduje się m.in. należący do koncernu Łukoil zakład petrochemiczny (Stawrolen). Władimirow napisał w serwisie Telegram, że w ataku nikt nie ucierpiał, nie doszło też do uszkodzenia budynków mieszkalnych, drony wywołały jednak pożary w dzielnicy przemysłowej.

04:26 Ukraińskie drony zaatakowały w nocy osiem rejonów w obwodzie rostowskim

O odparciu ataku dronów informuje gubernator obwodu Jurij Sliusar. Z jego komunikatu w serwisie Telegram wynika, że w ataku nikt nie ucierpiał. W jednej z wiosek na terenie obwodu szczątki strąconego drona uszkodziły ogrodzenie domu jednorodzinnego. W innej w płomieniach stanął znajdujący się w budowie budynek.

04:25 Tak wyglądała sytuacja na Ukrainie w 1398 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na Ukrainie w 1398 dniu wojny Foto: PAP

