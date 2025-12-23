Aktualizacja: 23.12.2025 04:44 Publikacja: 23.12.2025 04:44
Nagranie opublikowane przez 79. Samodzielną Brygadę Powietrzno-Desantową pochodzi z rejonu Małyniwki, w obwodzie donieckim. Widać na nim udany atak drona na wyrzutnię rakiet BM-21 Grad.
- Negocjacje dotyczące Ukrainy i Rosji trwają. W ubiegłym miesiącu oni (obie strony – red.) stracili, jak wiecie, 27 tys. żołnierzy. Negocjacje trwają - mówił Trump w rozmowie z dziennikarzami w Białym Domu. - Wszyscy są zmęczeni tą wojną, ona musi się skończyć - mówił też prezydent USA.
W wyniku ataku na północną część obwodu sumskiego na terenie obwodu doszło do przerw w dostawach prądu. Atakowana była infrastruktura cywilna w rejonie szostkowskim, a także w rejonie konotopskim. Ołeh Hrihorow, gubernator obwodu sumskiego zapewnił, że w ataku nikt nie ucierpiał.
„Informacje rozpowszechniane przez Associated Press o domniemanej ewakuacji rosyjskiej ambasady w Wenezueli są fałszywe” - poinformował rosyjski MSZ na swoim kanale w serwisie Telegram. MSZ określił doniesienia AP mianem prowokacji.
Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) poinformował o wstrzymaniu działania lotnisk we Władykaukazie, Groznym i Magasie.
O ataku na miasto w Kraju Stawropolskim informuje jego gubernator, Władimir Władimirow. W Budionnowsku znajduje się m.in. należący do koncernu Łukoil zakład petrochemiczny (Stawrolen). Władimirow napisał w serwisie Telegram, że w ataku nikt nie ucierpiał, nie doszło też do uszkodzenia budynków mieszkalnych, drony wywołały jednak pożary w dzielnicy przemysłowej.
O odparciu ataku dronów informuje gubernator obwodu Jurij Sliusar. Z jego komunikatu w serwisie Telegram wynika, że w ataku nikt nie ucierpiał. W jednej z wiosek na terenie obwodu szczątki strąconego drona uszkodziły ogrodzenie domu jednorodzinnego. W innej w płomieniach stanął znajdujący się w budowie budynek.
Tak wyglądała sytuacja na Ukrainie w 1398 dniu wojny
Foto: PAP
