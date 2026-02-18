Materiał powstał we współpracy z PTWP
Z tej perspektywy szczególnego znaczenia nabiera EEC Startup Challenge – konkurs organizowany w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego.
Nowa odsłona EEC Startup Challenge odchodzi od klasycznego podziału branżowego na rzecz czterech obszarów odpowiadających realnym potrzebom rynku: rozwiązań dla biznesu (4BUSINESS), nowoczesnych technologii (4TECH), produktów i usług dla konsumentów (4CLIENT) oraz projektów z obszaru zrównoważonego rozwoju (4EARTH).
Zmiana jest sygnałem, że start-upy powinny być postrzegane jako element łańcuchów wartości i partner przemysłu, a nie odrębny ekosystem funkcjonujący obok głównego nurtu gospodarki. Ich rolą jest dostarczanie rozwiązań zwiększających efektywność, odporność i skalę działania firm.
Nowa edycja konkursu koncentruje się na wartości dla gospodarki i realnym zastosowaniu projektów w biznesie. Zgłoszenia do EEC Startup Challenge przyjmowane są do 27 lutego.
Finał konkursu odbędzie się podczas XVIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który 22–24 kwietnia 2026 r. zgromadzi w Katowicach przedstawicieli biznesu, administracji i świata finansów. To tam młode firmy będą mogły skonfrontować swoje rozwiązania z potrzebami rynku.
