Współczesny świat znajduje się w fazie głębokiej przebudowy. Dotychczasowy porządek międzynarodowy ulega erozji, a na jego miejsce nie wyłonił się jeszcze nowy, stabilny układ sił. Gospodarka globalna coraz silniej funkcjonuje w cieniu geopolityki, gdzie wojny, rywalizacja mocarstw, kryzysy migracyjne i narastające turbulencje polityczne wpływają bezpośrednio na decyzje ekonomiczne, łańcuchy dostaw oraz tempo rozwoju poszczególnych państw.

W tym nowym, niepewnym otoczeniu Polska i Europa stają wobec fundamentalnych wyzwań. Bezpieczeństwo i niezależność – energetyczna, technologiczna i militarna – przestają być jedynie hasłami, a stają się strategicznymi priorytetami.

To właśnie te przemiany i wyzwania będą głównym tematem debat podczas konferencji EEC Trends, która odbędzie się 9 lutego 2026 r. w Hotelu Sheraton Grand Warsaw. Tradycyjnie EEC Trends zgromadzi liderów życia gospodarczego, przedstawicieli administracji, inwestorów i analityków, którzy poszukają odpowiedzi na pytania o przyszłość polskiej gospodarki w dynamicznym świecie.

Swój udział potwierdzili już m.in.: Michał Bolesławski, prezes ING Banku Śląskiego, Jurand Drop, podsekretarz stanu Ministerstwa Finansów, Wanda Buk, doradczyni prezydenta RP, Krzysztof Dresler, wiceprezes PKO Banku Polskiego, Agnieszka Kubera, prezeska Accenture w Polsce, Katarzyna Lubnauer, sekretarz stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kamil Majczak, prezes Grupy Qemetica, Renata Mroczek, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Bartłomiej Pejo, poseł na sejm RP, przewodniczący Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, Piotr Wyborski, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych.

