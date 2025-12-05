Znamy hasło przewodnie Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2026. Dialog w centrum uwagi

Aktualizacja: 05.12.2025 15:51 Publikacja: 05.12.2025 15:33
Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem gości z Polski, Europy i świata. Organizatorem EKG, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP
Foto: mat. prasowe PTWP
Niedawno organizatorzy zaprezentowali zakres tematyczny oraz główne nurty, na podstawie których powstanie agenda EEC 2026. Natomiast 3 grudnia 2025 r. podczas świątecznego spotkania EEC Members, społeczności zaangażowanej we współtworzenie kongresu oraz rady programowej Europejskiego Kongresu Gospodarczego, miała miejsce premierowa prezentacja hasła przewodniego przyszłorocznego EEC: „The power of dialogue”.
– Wybór hasła podkreśla kluczową rolę dialogu zarówno w relacjach europejskich i globalnych, jak i w codziennej współpracy pomiędzy biznesem, rządem, administracją i środowiskiem naukowym – podkreśla organizator i inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego, Grupa Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości. – To właśnie rozmowa – otwarta, partnerska i nastawiona na rezultat – stanowi od lat największą wartość EEC – dodaje.
Przekonuje, że w czasie narastającej niepewności geopolitycznej i dynamicznych zmian gospodarczych dialog staje się niezastąpionym narzędziem budowania porozumienia, wypracowywania wspólnych rozwiązań i poszukiwania konsensusów. Umożliwia konfrontowanie interesów i planów, ale też realnie przekłada się na decyzje biznesowe, inwestycyjne i polityczne, podejmowane podczas kongresu.
Grupa PTWP przytacza też wyniki zleconego przez siebie badania BCMM, które potwierdzają, że EEC jest dziś najsilniejszym biznesowo wydarzeniem gospodarczo-politycznym w Polsce. – Kongres łączy różne środowiska, oferując przestrzeń do rozmów, wymiany doświadczeń i strategicznych ustaleń. Od biznesu, przez naukę, po decydentów, o różnych poglądach i pochodzących z różnych pokoleń. Dialog, rozumiany jako proces współtworzenia, staje się więc naturalnym i autentycznym symbolem wydarzenia – tłumaczy organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego.
Wskazuje przy tym, że hasło przyszłorocznego EEC nawiązuje również do współczesnych trendów społecznych, które akcentują otwartość, szacunek dla różnorodności oraz inkluzywność. Jak przekonuje organizator Kongresu, jedność i konkurencyjność można budować tylko wtedy, gdy różne głosy otrzymują szansę na wybrzmienie, a EEC tę przestrzeń konsekwentnie zapewnia. Dialog wpisuje się także w ambicje Polski, która dołączając do spotkań G20 otwiera nowy rozdział swojej obecności na arenie międzynarodowej.
– Dostrzegamy, jak silna jest potrzeba dialogu i jak wielka tkwi w nim moc. To pojęcie formujące, wpisane w misję kongresu, definiujące nasze działania i cele. Widzimy wyraźną potrzebę rzetelnego omówienia tego, czego wszyscy doświadczamy – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP. – W gronie gości EEC, którzy dzięki swojemu doświadczeniu i unikalnej perspektywie wnoszą istotny wkład w kształtowanie współczesnego świata, rozmowy nabierają szczególnego wymiaru. Dlatego zapraszam w kwietniu do Katowic – dodaje.
Zdaniem organizatora EEC, hasło „The power of dialogue” naturalnie prowadzi do najważniejszych wątków, które znajdą odzwierciedlenie w programie Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2026. W centrum przyszłorocznej edycji znajdzie się Europa – pod presją globalnych napięć, ale jednocześnie szukająca nowych źródeł siły w odporności, w konkurencyjności, w transformacji energetycznej i cyfrowej, a także w inwestycjach i zrównoważonym rozwoju. – To także spojrzenie na człowieka, jego pracę, kompetencje i rolę w gospodarce jutra oraz na relacje pomiędzy samorządami, biznesem i społeczeństwem – wskazuje organizator EEC. I zauważa, że dialog staje się wspólnym mianownikiem tych procesów, narzędziem budowania współpracy i przestrzenią szukania realnych rozwiązań.
– Agendę kongresu budujemy w dialogu z interesariuszami, wsłuchując się w rekomendacje rady programowej, społeczności EEC Members, w spływające do nas sugestie. W pracach nad agendą ważną częścią jest również konferencja EEC Trends, prolog kongresu, w czasie którego wnioski padające ze sceny określą główne kierunki trzydniowej debaty w Katowicach. Takie podejście sprawia, że debaty EEC są odpowiedzią na realne potrzeby – przekonuje Wojciech Kuśpik.
Organizator informuje, że 18. edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego skoncentruje się na najważniejszych procesach, które kształtują europejską rzeczywistość: od globalnych relacji i bezpieczeństwa, po inwestycje, transformację energetyczną, cyfryzację oraz wyzwania społeczne.
Debaty EEC 2026 obejmą redefinicję relacji UE z globalnymi mocarstwami, solidarność europejską, bezpieczeństwo energetyczne, wsparcie dla Ukrainy, migracje, obronność oraz strategiczną rolę Polski w nowej architekturze geopolitycznej, w tym w kontekście obecności w grupie G20. Uczestnicy Kongresu zajmą się też analizą tematu budowania autonomii technologicznej i gospodarczej, dywersyfikacją dostaw, rozwojem europejskiego przemysłu, nearshoringiem, lokalnymi łańcuchami wartości oraz innowacjami niezbędnymi do utrzymania konkurencyjności kontynentu.
Kongres będzie ponadto miejscem dyskusji o adaptacji do zmian geopolitycznych i klimatycznych, wspólnej polityce obronnej, bezpieczeństwie energetycznym, cyberzagrożeniach oraz odporności łańcuchów dostaw. Eksperci i ekspertki przeanalizują równowagę między ambicjami klimatycznymi a tempem zmian, rolę OZE, atomu i magazynowania energii, a także znaczenie dużych inwestycji infrastrukturalnych i technologicznych dla konkurencyjności europejskich gospodarek. W centrum debaty znajdą się kluczowe trendy technologiczne, sztuczna inteligencja, gospodarka oparta na danych, robotyzacja, cybersecurity i rozwój sektora kosmicznego – wszystko to w perspektywie rynku pracy przyszłości.
Kongres zajmie się także rolą człowieka w procesach transformacyjnych: edukacją, kompetencjami, jakością życia, zdrowiem publicznym, demografią i migracjami. – W tym kontekście dialog staje się narzędziem wzmacniającym spójność i odporność społeczną – przekonuje organizator EEC.
XVIII Europejski Kongres Gospodarczy odbędzie się 22-24 kwietnia 2026 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i w Spodku w Katowicach.
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
