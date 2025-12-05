Znamy hasło przewodnie Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2026. Dialog w centrum uwagi

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie jest hasło przewodnie Europejskiego Kongresu Gospodarczego '2026?

Dlaczego waga dialogu jest kluczowa w relacjach biznesowych i politycznych?

Jakie tematy zostaną poruszone podczas 18. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego?

Na jakie wyzwania i trendy odpowiedzą debaty planowane podczas EEC 2026?

Niedawno organizatorzy zaprezentowali zakres tematyczny oraz główne nurty, na podstawie których powstanie agenda EEC 2026. Natomiast 3 grudnia 2025 r. podczas świątecznego spotkania EEC Members, społeczności zaangażowanej we współtworzenie kongresu oraz rady programowej Europejskiego Kongresu Gospodarczego, miała miejsce premierowa prezentacja hasła przewodniego przyszłorocznego EEC: „The power of dialogue”.

Waga dialogu

– Wybór hasła podkreśla kluczową rolę dialogu zarówno w relacjach europejskich i globalnych, jak i w codziennej współpracy pomiędzy biznesem, rządem, administracją i środowiskiem naukowym – podkreśla organizator i inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego, Grupa Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości. – To właśnie rozmowa – otwarta, partnerska i nastawiona na rezultat – stanowi od lat największą wartość EEC – dodaje.

Przekonuje, że w czasie narastającej niepewności geopolitycznej i dynamicznych zmian gospodarczych dialog staje się niezastąpionym narzędziem budowania porozumienia, wypracowywania wspólnych rozwiązań i poszukiwania konsensusów. Umożliwia konfrontowanie interesów i planów, ale też realnie przekłada się na decyzje biznesowe, inwestycyjne i polityczne, podejmowane podczas kongresu.

Grupa PTWP przytacza też wyniki zleconego przez siebie badania BCMM, które potwierdzają, że EEC jest dziś najsilniejszym biznesowo wydarzeniem gospodarczo-politycznym w Polsce. – Kongres łączy różne środowiska, oferując przestrzeń do rozmów, wymiany doświadczeń i strategicznych ustaleń. Od biznesu, przez naukę, po decydentów, o różnych poglądach i pochodzących z różnych pokoleń. Dialog, rozumiany jako proces współtworzenia, staje się więc naturalnym i autentycznym symbolem wydarzenia – tłumaczy organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego.