Aktualizacja: 05.12.2025 15:50 Publikacja: 05.12.2025 14:45
Keir Starmer, premier Wielkiej Brytanii
Foto: PAP/EPA/ANDY RAIN
Brytyjski rząd Keira Starmera jest gotowy do przekazania 8 mld funtów (czyli ok. 9,2 mld euro) zamrożonych rosyjskich aktywów na wsparcie Ukrainy. Władze w Londynie ostrzegają, że Władimir Putin stanowi zagrożenie dla obywateli, bezpieczeństwa i dobrobytu Wielkiej Brytanii, napisał „The Times”.
Decyzja Londynu zapadła po tym, jak oficjalne śledztwo wykazało, że Putin osobiście zlecił zabójstwo Siergieja Skripala na terytorium Wielkiej Brytanii, co miało być „międzynarodową demonstracją rosyjskiej siły”. W 2018 r. w Salisbury Skripal – były rosyjski szpieg – i jego córka Julia zostali zaatakowani nowiczokiem, bojowym środkiem paralityczno-drgawkowym. Przeżyli, ale zginęła inna, przypadkowa osoba.
Pieniędzy na pomoc Ukrainie może być więcej. Plany wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów w Wielkiej Brytanii do finansowania Ukrainy były omawiane na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych NATO w Brukseli 3 grudnia, w ramach rozmów o uwolnieniu funduszy. Wielka Brytania dąży do zawarcia porozumienia z Unią Europejską i innymi krajami, w tym Kanadą, które mogłoby uwolnić do 100 mld funtów, czyli około 114,55 mld euro, na działania wojenne Ukrainy.
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła, że UE oferuje pokrycie dwóch trzecich potrzeb finansowych Ukrainy w ciągu najbliższych dwóch lat, czyli 90 mld euro – a pozostałą część mają zapewnić partnerzy międzynarodowi.
Czytaj więcej
Z publicznego śledztwa przeprowadzonego na Wyspach przez byłego sędziego brytyjskiego Sądu Najwyż...
Pieniądze Kijów wykorzysta albo na kontynuację wojny, albo na sfinansowanie odbudowy, jeśli osiągnięte zostanie porozumienie pokojowe.
Alternatywą jest znalezienie przez podatników z Wielkiej Brytanii i UE środków na pokrycie deficytu budżetowego Ukrainy w wysokości 137 mld euro w ciągu najbliższych dwóch lat, w czasie, gdy koszty pożyczek dla rządów gwałtownie rosną, a deficyty budżetowe narastają w całej Europie.
Czytaj więcej
Nie udało się ze 140 mld euro, to teraz Komisja Europejska zamierza sięgnąć po wszystkie rosyjski...
Szybkie rozwiązanie tego problemu jest uważane za kluczowe, ponieważ Ukraina stoi w obliczu rosnącej dziury w finansach publicznych w przyszłym roku i desperacko potrzebuje funduszy na kontynuowanie walki z rosyjskim agresorem.
Dokładny mechanizm odblokowania 8 mld funtów rosyjskich aktywów przechowywanych w Wielkiej Brytanii i przekazania ich Ukrainie nie został jeszcze ustalony. Prace trwają.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W kwietniu 2026 r. Katowice znów staną się stolicą biznesu za sprawą 18. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarc...
Krytyka ministra finansów, sugestie lobbingu, statystyki ataków w sieci. Parlament rozpoczął prace nad rządowym...
Unia naciska na elektryfikację flot, Australia blokuje konta nieletnich, a Adam Glapiński zapowiada ostrożność w...
1,428 mld złotych – o taką kwotę zwiększy się pula środków przeznaczonych na gwarancję Investmax, której udziela...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Polacy wciąż zaniżają ocenę zamożności kraju, USA i Rosja prowadzą trudne rozmowy o planie pokojowym, a Bruksela...
Większość konsumentów popiera nałożenie na wytwórców tekstyliów odpowiedzialności za cały cykl życia produktu. Tak wynika z naszego raportu – mówi Magdalena Dziczek, ekspertka ds. rozszerzonej odpowiedzialności producenta w firmie RLG w Polsce.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas