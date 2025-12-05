Rzeczpospolita
Ekonomia
Szybka decyzja Londynu. Aktywa z lodówki trafią na Ukrainę

Podczas gdy Unia Europejska wciąż debatuje nad przekazaniem Ukrainie zamrożonych rosyjskich aktywów, rząd brytyjski idzie na całość. Zdecydował, że jest gotowy przekazać Kijowowi zamrożone na Wyspach 8 mld funtów szterlingów.

Publikacja: 05.12.2025 14:45

Keir Starmer, premier Wielkiej Brytanii

Keir Starmer, premier Wielkiej Brytanii

Foto: PAP/EPA/ANDY RAIN

Iwona Trusewicz

Brytyjski rząd Keira Starmera jest gotowy do przekazania 8 mld funtów (czyli ok. 9,2 mld euro) zamrożonych rosyjskich aktywów na wsparcie Ukrainy. Władze w Londynie ostrzegają, że Władimir Putin stanowi zagrożenie dla obywateli, bezpieczeństwa i dobrobytu Wielkiej Brytanii, napisał „The Times”. 

Władimir Putin osobiście zlecił zabójstwo Siergieja Skripala

Decyzja Londynu zapadła po tym, jak oficjalne śledztwo wykazało, że Putin osobiście zlecił zabójstwo Siergieja Skripala na terytorium Wielkiej Brytanii, co miało być „międzynarodową demonstracją rosyjskiej siły”. W 2018 r. w Salisbury Skripal – były rosyjski szpieg  – i jego córka Julia zostali zaatakowani nowiczokiem, bojowym środkiem paralityczno-drgawkowym. Przeżyli, ale zginęła inna, przypadkowa osoba.

Pieniędzy na pomoc Ukrainie może być więcej. Plany wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów w Wielkiej Brytanii do finansowania Ukrainy były omawiane na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych NATO w Brukseli 3 grudnia, w ramach rozmów o uwolnieniu funduszy. Wielka Brytania dąży do zawarcia porozumienia z Unią Europejską i innymi krajami, w tym Kanadą, które mogłoby uwolnić do 100 mld funtów, czyli około 114,55 mld euro, na działania wojenne Ukrainy.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła, że UE oferuje pokrycie dwóch trzecich potrzeb finansowych Ukrainy w ciągu najbliższych dwóch lat, czyli  90 mld euro – a pozostałą część mają zapewnić partnerzy międzynarodowi.

Pieniądze Kijów wykorzysta albo na kontynuację wojny, albo na sfinansowanie odbudowy, jeśli osiągnięte zostanie porozumienie pokojowe.

Ukraina potrzebuje pilnego finansowania

Alternatywą jest znalezienie przez podatników z Wielkiej Brytanii i UE środków na pokrycie deficytu budżetowego Ukrainy w wysokości 137 mld euro w ciągu najbliższych dwóch lat, w czasie, gdy koszty pożyczek dla rządów gwałtownie rosną, a deficyty budżetowe narastają w całej Europie.

Szybkie rozwiązanie tego problemu jest uważane za kluczowe, ponieważ Ukraina stoi w obliczu rosnącej dziury w finansach publicznych w przyszłym roku i desperacko potrzebuje funduszy na kontynuowanie walki z rosyjskim agresorem.

Dokładny mechanizm odblokowania 8 mld funtów rosyjskich aktywów przechowywanych w Wielkiej Brytanii i przekazania ich Ukrainie nie został jeszcze ustalony. Prace trwają.

