Brytyjski rząd Keira Starmera jest gotowy do przekazania 8 mld funtów (czyli ok. 9,2 mld euro) zamrożonych rosyjskich aktywów na wsparcie Ukrainy. Władze w Londynie ostrzegają, że Władimir Putin stanowi zagrożenie dla obywateli, bezpieczeństwa i dobrobytu Wielkiej Brytanii, napisał „The Times”.

Władimir Putin osobiście zlecił zabójstwo Siergieja Skripala

Decyzja Londynu zapadła po tym, jak oficjalne śledztwo wykazało, że Putin osobiście zlecił zabójstwo Siergieja Skripala na terytorium Wielkiej Brytanii, co miało być „międzynarodową demonstracją rosyjskiej siły”. W 2018 r. w Salisbury Skripal – były rosyjski szpieg – i jego córka Julia zostali zaatakowani nowiczokiem, bojowym środkiem paralityczno-drgawkowym. Przeżyli, ale zginęła inna, przypadkowa osoba.

Pieniędzy na pomoc Ukrainie może być więcej. Plany wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów w Wielkiej Brytanii do finansowania Ukrainy były omawiane na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych NATO w Brukseli 3 grudnia, w ramach rozmów o uwolnieniu funduszy. Wielka Brytania dąży do zawarcia porozumienia z Unią Europejską i innymi krajami, w tym Kanadą, które mogłoby uwolnić do 100 mld funtów, czyli około 114,55 mld euro, na działania wojenne Ukrainy.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła, że UE oferuje pokrycie dwóch trzecich potrzeb finansowych Ukrainy w ciągu najbliższych dwóch lat, czyli 90 mld euro – a pozostałą część mają zapewnić partnerzy międzynarodowi.