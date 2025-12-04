Prawie półtora miliarda złotych więcej na gwarancje dla polskich przedsiębiorstw

Aktualizacja: 04.12.2025 11:01 Publikacja: 04.12.2025 09:33
Foto: Fotorzepa/Urszula Lesman
– To koło zamachowe dla działań mikroprzedsiębiorców – mówiła o gwarancji Investmax pierwsza wiceprezes BGK, prof. Marta Postuła, podczas wtorkowego spotkania z dziennikarzami. Instrument ten służy do zabezpieczania kredytów obrotowych i inwestycyjnych, oferowanych przedsiębiorcom przez banki kredytujące.
Pieniądze na jego potrzeby pochodzą ze środków EFI. W ramach dotychczasowej umowy pula wynosiła ok. 1,47 mld zł. – Bardzo szybko banki zaczęły zwracać nam uwagę, że limit jest mały. Skokowo rosła liczba umów podpisywanych w oparciu o Investmaxa – mówiła prof. Postuła. – A jest to bardzo dobra dźwignia, gdyż każda złotówka wkładu publicznego generuje poprzez nią ponad 17 zł finansowania kredytowego – dodawała.
Trudno się zatem dziwić, że BGK postanowił postarać się o zwiększenie puli dostępnych środków, a EFI tym planom przyklasnął. Rezultatem jest aneks do dotychczasowej umowy, na mocy którego kwota pieniędzy na to narzędzie zwiększy się o niemal 1,43 mld zł, łącznie sięgając poziomu 2,9 mld złotych.
EFI, jak się wydaje, podziela entuzjazm Banku w obszarze wspierania polskich firm. Jak komentowała szefowa Funduszu, Marjut Falkstedt, EFI zainwestował już w Polsce 7,5 mld euro, a polski biznes „ma często wizję i dobre pomysły”. Ta renoma przełożyła się na chęć Funduszu do zwiększenia puli środków.
– Dzięki temu zwiększy się dostępność zabezpieczeń BGK do kredytów udzielanych przez banki. Maksymalna wartość wszystkich kredytów, które będą mogły być objęte gwarancją Investmax z regwarancją EFI, również się podwoi i osiągnie blisko 3,6 mld zł – podkreśla wiceszefowa BGK. – Aneks to także kolejny etap w umacnianiu współpracy między BGK i EFI: dwiema instytucjami, które widzą potrzebę wspierania sektora MŚP i potrafią przekładać ją na konkretne działania – dodaje.
Investmax to instrument przygotowany z myślą o przedsiębiorcach z sektora MŚP, zwłaszcza mikroprzedsiębiorców i twórców start-upów. Zabezpiecza 80 proc. kapitału kredytu i jest rozwiązaniem alternatywnym dla gwarancji de minimis – nie konsumuje limitu pomocy. W przypadku mikrofinansowania jest bezpłatna. Z danych BGK wynika, że od lipca zeszłego roku do końca listopada udzielono w ramach gwarancji Investmax 1510 gwarancji dla 1385 przedsiębiorców, co pochłonęło całą dotychczasową pulę, owe 1,47 mld zł.
Prof. Postuła podkreśliła, że BGK ma już wieloletnie doświadczenie w oferowaniu tego typu instrumentów wsparcia biznesu. – Od ponad dwunastu lat oferujemy takie narzędzia, początkowo były one elementem przeciwdziałania skutkom kryzysu finansowego lat 2008-2009 – podkreśla. Za ich sprawą wielu przedsiębiorców mogło skorzystać z kredytów lub zwiększyć ich kwotę. Trwają też dyskusje o tym, by umożliwiać korzystanie z tego instrumentu kolejnym branżom.
Od 2013 r. Bank udzielił już 916 tysięcy gwarancji na łączną kwotę prawie 354 mld złotych, zabezpieczając transakcje warte 539 mld zł. Instrumenty tego typu wydają się stopniowo zdobywać coraz większą popularność: w 2025 r. udzielono 80 tys. gwarancji na ponad 30 mld zł, zabezpieczających transakcje o wartości niemal 54 mld zł.
Źródło: rp.pl
