Z tego artykułu się dowiesz: Jakie kluczowe pytania porusza projekt nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa?

Jakie są główne argumenty w dyskusji na temat cyberbezpieczeństwa Polski?

Jakie działania podjęto w Sejmie w związku z nowelizacją?

Jakie zmiany i zagrożenia w obrębie cyberbezpieczeństwa są obecnie najważniejsze?

Kto są główni uczestnicy i krytycy nowych regulacji dotyczących dostawców wysokiego ryzyka?

Jakie są oczekiwania i dalsze kroki w procesie legislacyjnym ustawy?

W czwartek późnym wieczorem w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Akt przedstawił wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski (PlatformPaweł Olszewskia Obywatelska), który na koniec odpowiadał na niektóre pytania zadane przez posłów koalicji i opozycji. Przebieg dyskusji nie wskazuje, aby na tym etapie prace nad projektem miały zostać zablokowane.

Wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski: Już ponad 200 tys. ataków cybernetycznych

– Rządowy projekt ustawy o Krajowym SC jest krokiem milowym w zapewnieniu bezpieczeństwa Polski, Polek i Polaków. Chciałbym podkreślić jego merytoryczny charakter, znaczenie geopolityczne i strategiczne – powiedział Paweł Olszewski.

Przypomniał, że nowelizacja to sprawa pilna, ponieważ stanowi ona wdrożenie do porządku prawnego dyrektywy NIS2, które jest już spóźnione i w sprawie którego postępowanie wszczęła Komisja Europejska.

– Rosja i Białoruś prowadzą niezwykle agresywne działania w stosunku do Polski. Z roku na rok incydenty zwiększają się o kilkadziesiąt procent W tym roku ataków jest już ponad 200 tys. Państwo musi mieć narzędzia do tego, aby walczyć z przestępcami i służbami specjalnymi innych państw – mówił.