„Obawiamy się jednak, że obecny projekt ustawy, w szczególności przepisy dotyczące »dostawców wysokiego ryzyka«, zostaną wykorzystane do wyeliminowania Huawei z kluczowych sektorów. Ograniczenia, wyłączenia lub zakazywanie działalności tzw. dostawców wysokiego ryzyka nie poprzestają na kluczowych elementach lub funkcjach telekomunikacji 5G, jak określono w unijnym zestawie narzędzi do zapewnienia bezpieczeństwa 5G Toolbox. Przeciwnie, znajdą zastosowanie także do sektorów, takich jak energetyka, zdrowie, transport, gospodarka odpadami, zaopatrzenie w wodę, czy produkcja, przetwarzanie i dystrybucja żywności" - czytamy w liście sygnowanym przez szefa holenderskiej spółki, do której należy 90 proc. udziałów w Huawei Polska.

„Jak wskazują czołowe przedsiębiorstwa, kryteria identyfikacji »dostawców wysokiego ryzyka« wydają się dyskryminujące, niejasne i mogą nieproporcjonalnie dotknąć podmioty spoza UE lub NATO, niezależnie od ich dotychczasowego dorobku lub zaangażowania w bezpieczeństwo" - napisano.

„Proponowana ustawa grozi naruszeniem praw Huawei jako inwestora w ramach postanowień chińsko-polskiej umowy bilateralnej oraz Traktatu Karty Energetycznej, powodując straty Huawei szacowane w miliardach złotych” - dodano.

„Zwracamy się z uprzejmą prośbą do polskiego rządu o rozważenie potencjalnego wpływu tych środków na inwestorów zagranicznych oraz na szeroko rozumiane środowiska gospodarcze. Nadmieniamy, że inwestycje Huawei Technologies Cooperatief U.A. w cyfrowe produkty, w tym w rozwiązania dotyczące energetyki odnawialnej czy magazyny energii, są chronione na mocy Traktatu Karty Energetycznej (TKE), który gwarantuje ochronę przed bezprawnym wywłaszczeniem, a także uczciwe i równe traktowanie inwestorów. W zakresie, w jakim obecne i przyszłe działania polskiego rządu naruszają zabezpieczenia gwarantowane przez TKE, Huawei Technologies Gooperatief U.A. jest zmuszona zastrzec przedłożenie sporu do arbitrażu na podstawie art. 26 TKE” - czytamy w liście przytoczonym przez GSMOnline.pl, a rozesłanym przez agencję PR.

Prace nad ustawą trwają od ponad 6 lat. Ostatnio problemem są pieniądze

Przypomnijmy, że nowelizacja KSC przygotowywana jest od 6 lat. Prace nad nią rozpoczął b. minister cyfryzacji Marek Zagórski. Już raz – w 2023 r. – została przyjęta przez rząd i skierowana do Sejmu. Było to przed wyborami parlamentarnymi i ówczesny minister cyfryzacji Janusz Cieszyński wycofał projekt spod sejmowych obrad pozostawiając tę i jeszcze jedną sprawę następcom.