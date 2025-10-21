Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Już drugi rząd w Polsce przyjął Lex Huawei. Co będzie dalej?

Rada ministrów przyjęła dziś projekt nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. To drugie podejście rządzących do objętego silnym lobbingiem aktu.

Publikacja: 21.10.2025 21:49

Premier Donald Tusk podczas posiedzenia rządu w KPRM w Warszawie

Premier Donald Tusk podczas posiedzenia rządu w KPRM w Warszawie

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Urszula Zielińska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są główne zmiany w nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa?
  • Dlaczego nowelizacja Lex Huawei budzi kontrowersje oraz jakie mogą być jej konsekwencje dla sektora technologicznego w Polsce?
  • Jakie unijne regulacje mają zostać wprowadzone do polskiego prawa poprzez tę nowelizację?
  • Na co zwraca uwagę list przedstawicieli Huawei dotyczący nowelizacji ustawy?
  • Jakie wyzwania finansowe wiążą się z implementacją nowelizacji i jak rząd planuje je rozwiązać?
  • Jakie były kluczowe etapy prac nad ustawą i jakie problemy napotkano w jej opracowywaniu?

Rada ministrów pod kierownictwem Donalda Tuska przyjęła dziś projekt nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, czyli tzw. Lex Huawei.

Do momentu publikacji tego materiału w serwisie legislacyjnym rządu nie opublikowano najnowszej wersji projektu. Widać natomiast pismo z wnioskiem do ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego o dostarczenie dokumentu.

Czytaj więcej

Będzie zakaz TikToka i Huawei w Polsce? Dziś rekomendacja dla rządu
Biznes
Będzie zakaz TikToka i Huawei w Polsce? Dziś rekomendacja dla rządu

Ministrowie cyfryzacji ogłosili przyjęcie nowelizacji o KSC

O tym, że projekt nowelizacji został przyjęty, wicepremier poinformował dziś w mediach społecznościowych. Zrobił to także jego zastępca – Paweł Olszewski.

Reklama
Reklama

Nowelizacja określana jest przez media mianem „Lex Huawei” od nazwy chińskiego koncernu technologicznego. Prace nad nią ruszyły pod presją administracji Donalda Trumpa (za pierwszej kadencji prezydenta Stanów Zjednoczonych) budującej koalicję w technologicznej wojnie z Chinami.

Czytaj więcej

Premier i wiceprezydent USA podpisali deklarację o sieciach 5G
Telekomunikacja
Premier i wiceprezydent USA podpisali deklarację o sieciach 5G

Nowelizacja ustawy ma wprowadzić do polskiego porządku prawnego dwie unijne regulacje (tzw. Toolbox 5G i NIS2), w tym pozwolić rządowi na wskazanie dostawcy wysokiego ryzyka, którego rozwiązań nie powinno stosować się w kraju.

Pierwotnie mowa była głównie o ich usuwaniu z sieci komórkowych operatorów telekomunikacyjnych, które w Polsce i szeregu państw Unii Europejskiej zbudowane są z chińskiego sprzętu. Zakres działania ustawy jest jednak obecnie dużo szerszy. Dotyczy szpitali, infrastruktury miejskiej itd.

Huawei napisał list

Tuż przed dzisiejszym posiedzeniem, w niektórych mediach opublikowany został list przedstawiciela chińskiej firmy Huawei z 15 października skierowany do premiera i kilku członków rządu. Koncern zastrzegł sobie w nim prawo do dochodzenia roszczeń na drodze arbitrażu.

Czytaj więcej

Premier Mateusz Morawiecki
Usługi
Huawei jak Barbra Streisand. Straszy doradców premiera pozwem
Reklama
Reklama

„Obawiamy się jednak, że obecny projekt ustawy, w szczególności przepisy dotyczące »dostawców wysokiego ryzyka«, zostaną wykorzystane do wyeliminowania Huawei z kluczowych sektorów. Ograniczenia, wyłączenia lub zakazywanie działalności tzw. dostawców wysokiego ryzyka nie poprzestają na kluczowych elementach lub funkcjach telekomunikacji 5G, jak określono w unijnym zestawie narzędzi do zapewnienia bezpieczeństwa 5G Toolbox. Przeciwnie, znajdą zastosowanie także do sektorów, takich jak energetyka, zdrowie, transport, gospodarka odpadami, zaopatrzenie w wodę, czy produkcja, przetwarzanie i dystrybucja żywności" - czytamy w liście sygnowanym przez szefa holenderskiej spółki, do której należy 90 proc. udziałów w Huawei Polska.

„Jak wskazują czołowe przedsiębiorstwa, kryteria identyfikacji »dostawców wysokiego ryzyka« wydają się dyskryminujące, niejasne i mogą nieproporcjonalnie dotknąć podmioty spoza UE lub NATO, niezależnie od ich dotychczasowego dorobku lub zaangażowania w bezpieczeństwo" - napisano.

„Proponowana ustawa grozi naruszeniem praw Huawei jako inwestora w ramach postanowień chińsko-polskiej umowy bilateralnej oraz Traktatu Karty Energetycznej, powodując straty Huawei szacowane w miliardach złotych” - dodano.

Czytaj więcej

USA: kolejne firmy z Chin na czarnej liście
Biznes
USA: kolejne firmy z Chin na czarnej liście

„Zwracamy się z uprzejmą prośbą do polskiego rządu o rozważenie potencjalnego wpływu tych środków na inwestorów zagranicznych oraz na szeroko rozumiane środowiska gospodarcze. Nadmieniamy, że inwestycje Huawei Technologies Cooperatief U.A. w cyfrowe produkty, w tym w rozwiązania dotyczące energetyki odnawialnej czy magazyny energii, są chronione na mocy Traktatu Karty Energetycznej (TKE), który gwarantuje ochronę przed bezprawnym wywłaszczeniem, a także uczciwe i równe traktowanie inwestorów. W zakresie, w jakim obecne i przyszłe działania polskiego rządu naruszają zabezpieczenia gwarantowane przez TKE, Huawei Technologies Gooperatief U.A. jest zmuszona zastrzec przedłożenie sporu do arbitrażu na podstawie art. 26 TKE” - czytamy w liście przytoczonym przez GSMOnline.pl, a rozesłanym przez agencję PR.

Prace nad ustawą trwają od ponad 6 lat. Ostatnio problemem są pieniądze

Przypomnijmy, że nowelizacja KSC przygotowywana jest od 6 lat. Prace nad nią rozpoczął b. minister cyfryzacji Marek Zagórski. Już raz – w 2023 r. – została przyjęta przez rząd i skierowana do Sejmu. Było to przed wyborami parlamentarnymi i ówczesny minister cyfryzacji Janusz Cieszyński wycofał projekt spod sejmowych obrad pozostawiając tę i jeszcze jedną sprawę następcom. 

Reklama
Reklama

Rząd Koalicji Obywatelskiej przygotował swój projekt nowelizacji KSC, ale nie różni się on istotnie od ostatniej wersji  poprzedników. Trafił do konsultacji w kwietniu 2024 r.

Czytaj więcej

Huawei o aferze w Parlamencie Europejskim. Jest pierwsze nazwisko
Biznes
Huawei o aferze w Parlamencie Europejskim. Jest pierwsze nazwisko

We wrześniu Stały Komitet Rady Ministrów przyjął robocze ustalenia i rekomendował, aby Rada rozstrzygnęła, skąd wziąć pieniądze na pokrycie kosztów wzrostu zatrudnienia spowodowanego ustawą w państwowych jednostkach.

Na brak pieniędzy na dodatkowe etaty zwróciły uwagę resorty energii, zdrowia i infrastruktury oraz finansów. Część sprecyzowała potrzeby finansowe: idą one w dziesiątki milionów złotych rocznie na resort.

Jak wynika z lektury nowych pism ministrów, podtrzymali swoją ocenę przed dzisiejszym posiedzeniem rządu. Z tym, że kwestie te wymagają ustaleń, zgodził się minister cyfryzacji.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Niemcy chcą się pozbyć chińskich gigantów z sieci 5G. Stają do walki z Huawei i ZTE
Biznes
Niemcy chcą się pozbyć chińskich gigantów z sieci 5G. Stają do walki z Huawei i ZTE

W resorcie gospodarki sprawą zajął się podsekretarz stanu, Jurand Drop i – jak się wydaje z lektury pisma – znalazł pewne rozwiązania. „Realizacja nowych obowiązków wpłynie na znaczny wzrost zatrudnienia w administracji państwowej. Po ponownej analizie, ze względu na wagę zadań związanych z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa, informuję, że realizacja zadań wynikających z projektowanych przepisów w ww. zakresie będzie mogła być realizowana w 2026 r. ze środków rezerwy celowej poz. 56 - Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania (…)” - napisał Jurand Drop.

Z jego pisma wynika, że rozstrzygnięć wymaga jeszcze kwestia waloryzacji wynagrodzeń.

W środę przewidziana jest konferencja ministrów cyfryzacji poświęcona nowelizacji KSC.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Telekomunikacja 5G Firmy Huawei cyberbezpieczeństwo KSC

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są główne zmiany w nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa?
  • Dlaczego nowelizacja Lex Huawei budzi kontrowersje oraz jakie mogą być jej konsekwencje dla sektora technologicznego w Polsce?
  • Jakie unijne regulacje mają zostać wprowadzone do polskiego prawa poprzez tę nowelizację?
  • Na co zwraca uwagę list przedstawicieli Huawei dotyczący nowelizacji ustawy?
  • Jakie wyzwania finansowe wiążą się z implementacją nowelizacji i jak rząd planuje je rozwiązać?
  • Jakie były kluczowe etapy prac nad ustawą i jakie problemy napotkano w jej opracowywaniu?
Pozostało jeszcze 92% artykułu

Rada ministrów pod kierownictwem Donalda Tuska przyjęła dziś projekt nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, czyli tzw. Lex Huawei.

Do momentu publikacji tego materiału w serwisie legislacyjnym rządu nie opublikowano najnowszej wersji projektu. Widać natomiast pismo z wnioskiem do ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego o dostarczenie dokumentu.

Pozostało jeszcze 96% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Warner Bros. Discovery, właściciel TVN, ponownie jest na sprzedaż
Media
TVN może zmienić właściciela. Warner Bros. Discovery rozważa sprzedaż
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Nowy sklep.rp.pl od „Rzeczpospolitej”: magazyny i poradniki z dostawą InPost
Media
Nowy sklep.rp.pl od „Rzeczpospolitej”: magazyny i poradniki z dostawą InPost
„Rzeczpospolita” udostępnia artykuły w wersji audio. Nowa funkcja w serwisie rp.pl
Media
„Rzeczpospolita” udostępnia artykuły w wersji audio. Nowa funkcja w serwisie rp.pl
Pierwszy Kongres Mazowieckich Mediów Lokalnych miał miejsce w grudniu 2024 r. w Sierpcu. Drugi odbęd
Media
Media lokalne są nie do przecenienia
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
II edycja Kongresu Mazowieckich Mediów Lokalnych
Patronat Rzeczpospolitej
II edycja Kongresu Mazowieckich Mediów Lokalnych
Nowy Ursus to wyjątkowy projekt mieszkaniowy w historii Ronsona
Materiał Promocyjny
Nowy Ursus to wyjątkowy projekt mieszkaniowy w historii Ronsona
Reklama
Reklama
e-Wydanie