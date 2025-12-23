PLK podkreślają w komunikacie „znaczenie polubownego rozwiązania sporu jako efektywnego narzędzia rozstrzygającego złożone kwestie prawne i kontraktowe przy realizacji strategicznych projektów inwestycyjnych”. Państwowa grupa nie podała, na czym konkretnie polega ugoda.

O jej szczegółach można dowiedzieć się z komunikatów polskich giełdowych firm, których akcjonariusze przyjęli informację z ogromnym entuzjazmem, choć ugodę musi zatwierdzić jeszcze sąd. Odpowiedni wniosek miał zostać złożony dziś. Finowie na razie milczą.

Akcje Wasko i Compremum mocno w górę. Do giełdowych firm popłynie gotówka

Notowania spółek Wasko i Compremum rosną we wtorek o odpowiednio 29,9 proc. (do 2,22 zł) oraz 31,1 proc. (do 1,18 zł). Zyskują na wartości także walory Herkulesa (spółka jest w restrukturyzacji), choć tu zwyżka jest bardziej stonowana (plus 12,15 proc. do 1,38 zł).

Compremum podało, że wartość zmodyfikowanego kontraktu ustalono na 2,43 mld zł brutto (pierwotnie wynosiła ona 2,79 mld zł brutto, z czego 118 mln zł było opcją serwisową).

Na SPC-2 (spółkę zależną Compremum, czyli dawnego Pozbudu) przypada teraz 825,2 mln zł brutto (wcześniej 886,3 mln zł), w tym wynagrodzenie za prace, które zostaną wykonane po dniu zawarcia ugody, to 180,6 mln zł brutto.

W ramach rozliczenia PLK ma zapłacić SPC-2 184,1 mln zł brutto – podało także w komunikacie Compremum. „Powyższa kwota zostanie wypłacona SPC-2(…) po zatwierdzeniu ugody, w szczególności zgodnie z harmonogramem płatności uwzględniającym postęp w realizacji prac do wykonania w czasie na ukończenie” – podano