Spór o system dla kolei kończy się ugodą. Euforia na GPW

Budowa systemu łączności dla kolei miała zakończyć się w 2022 r. Na mocy podpisanej ugody może potrwać jeszcze prawie 3 lata. Inwestorzy cieszą się z odblokowanych pieniędzy.

Publikacja: 23.12.2025 18:03

Foto: PKP PLK

Urszula Zielińska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są wyniki zakończonego sporu o system łączności kolejowej?
  • Jakie zmiany w harmonogramie budowy systemu telekomunikacyjnego zostały wprowadzone?
  • Które firmy biorą udział w konsorcjum odpowiedzialnym za realizację projektu GSM-R?
  • Jak ugoda wpływa na wartość akcji firm uczestniczących w projekcie?
  • Jakie są finansowe zobowiązania stron w kontekście umowy i ugody?
  • Jakie są dalsze plany dotyczące wdrożenia systemu GSM-R na liniach kolejowych?

Spółka zależna PKP, Polskie Linie Kolejowe poinformowała dziś, że podpisała ugodę z firmami, które zobowiązały się wybudować system łączności kolejowej GSM-R.

Konsorcjum Nokii i PKP PLK zawarły ugodę

Chodzi o konsorcjum z Nokia Solutions and Networks na czele oraz podwykonawcami, którymi są firmy zależne notowanych na warszawskiej giełdzie spółek Wasko, Compremum (d. Pozbud) i Herkulesa.

Ugoda – jak podało PLK – została podpisana przy udziale Prokuratorii Generalnej RP. „Ugoda kończy skomplikowany proces mediacyjny związany z roszczeniami stron i umożliwia dalsze wdrażanie systemu GSM-R na kluczowych liniach kolejowych zarządzanych przez PLK SA” – czytamy w komunikacie państwowego przewoźnika.

PLK podkreślają w komunikacie „znaczenie polubownego rozwiązania sporu jako efektywnego narzędzia rozstrzygającego złożone kwestie prawne i kontraktowe przy realizacji strategicznych projektów inwestycyjnych”. Państwowa grupa nie podała, na czym konkretnie polega ugoda.

O jej szczegółach można dowiedzieć się z komunikatów polskich giełdowych firm, których akcjonariusze przyjęli informację z ogromnym entuzjazmem, choć ugodę musi zatwierdzić jeszcze sąd. Odpowiedni wniosek miał zostać złożony dziś. Finowie na razie milczą. 

Akcje Wasko i Compremum mocno w górę. Do giełdowych firm popłynie gotówka 

Notowania spółek Wasko i Compremum rosną we wtorek o odpowiednio 29,9 proc. (do 2,22 zł) oraz 31,1 proc. (do 1,18 zł). Zyskują na wartości także walory Herkulesa (spółka jest w restrukturyzacji), choć tu zwyżka jest bardziej stonowana (plus 12,15 proc. do 1,38 zł).

Compremum podało, że wartość zmodyfikowanego kontraktu ustalono na 2,43 mld zł brutto (pierwotnie wynosiła ona 2,79 mld zł brutto, z czego 118 mln zł było opcją serwisową).

Na SPC-2 (spółkę zależną Compremum, czyli dawnego Pozbudu) przypada teraz 825,2 mln zł brutto (wcześniej 886,3 mln zł), w tym wynagrodzenie za prace, które zostaną wykonane po dniu zawarcia ugody, to 180,6 mln zł brutto.

W ramach rozliczenia PLK ma zapłacić SPC-2 184,1 mln zł brutto – podało także w komunikacie Compremum. „Powyższa kwota zostanie wypłacona SPC-2(…) po zatwierdzeniu ugody, w szczególności zgodnie z harmonogramem płatności uwzględniającym postęp w realizacji prac do wykonania w czasie na ukończenie” – podano

Konsorcjum Nokii zobowiązane jest do wniesienia gwarancji należytego wykonania. W efekcie SPC-2 ma wystawić gwarancję na 18,06 mln zł, a ta już wystawiona zostanie zredukowana po zatwierdzeniu ugody do 19,34 mln zł i ma zabezpieczać roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji za prace zakończone i odebrane do dnia ugody.

Informatyczne Wasko kierowane przez Wojciecha Wajdę jako właściciel spółki Fonon podało, że ostatecznie na tę firmę przypada część kontraktu o wartości 599,97 mln zł brutto (pierwotnie 617 mln zł). Za prace wykonane po zawarciu ugody Fonon ma otrzymać 24,7 mln zł brutto. Natomiast PKP PLK zobowiązała się także zapłacić na rzecz spółki Wasko 130,6 mln zł brutto.

Po stronie giełdowej grupy także są zobowiązania, ale dużo mniejsze. „Tytułem zabezpieczenia wykonania robót pozostających do wykonania po zawarciu ugody, w terminie do 14 dni od daty wydania sądowego postanowienia o zatwierdzeniu ugody, Fonon zobowiązany jest do wniesienia gwarancji należytego wykonania w wysokości 2,47 zł” – podano. Dotychczas wniesiona gwarancja zostanie zredukowana do 17,3 mln zł, gdy ugoda uprawomocni się.

Herkules Infrastruktura dostanie najmniej 

Najmniejsze pieniądze z tytułu ugody uzyskać ma Herkules Infrastruktura, spółka zależna Herkulesa (jest w restrukturyzacji). Także pierwotnie udział tej spółki w kontrakcie był najniższy (343 mln zł brutto).

Łączna kwota do wypłaty na rzecz spółki zależnej na podstawie ugody wyniesie 29,9 mln zł – podał Herkules w restrukturyzacji, nie precyzując, jaki będzie ostatecznie udział HI w kontrakcie.

Rozliczenie stron uwzględnia uznanie przez spółkę zależną kar umownych naliczonych przez PKP PLK w kwocie 11,7 mln zł oraz rozliczenie należności niezaspokojonych podwykonawców spółki zależnej w kwocie 23,3 mln zł – dodano

Giełdowe firmy nie podały, jaka część kontraktu przypadnie w udziale Finom. Pierwotnie NSN miała uzyskać 520 mln zł netto.

Jeszcze prawie 3 lata na prace

Wykonawcy poinformowali także, że wszelkie prace wchodzące w zakres kontraktu mają zostać ukończone w 34 miesiące (prawie 3 lata) od zawarcia ugody.

PLK poinformowały natomiast dziś także, że do marca 2026 r. uruchomi na stałe łączność przez nowoczesny system GSM-R na około 1,5 tys. km linii kolejowych. Według PAP, drugi etap wdrożenia zaplanowano na 8 marca. Objąć ma osiem odcinków.

Umowa PKP PLK z konsorcjum Nokii została zawarta w 2018 r. i przewidywała zakończenie projektu w ciągu 5 lat. Jak informowano wtedy, „projekt wspiera państwowego operatora w zwiększaniu niezawodności i bezpieczeństwa ogólnopolskich przewozów kolejowych”.

Nokia chwaliła się, że jest to jej największy dotychczasowy kontrakt na GSM-R. Pięcioletnia umowa „pod klucz” obejmowała wdrożenie GSM-R i bazowej sieci IP / MPLS oraz sieci optycznej DWDM, wraz z ogólnokrajową infrastrukturą kolejową PKP PLK. Już rok później pojawiły się problemy. 

W 2023 r. zasięgiem GSM-R miano objąć około 14 tys. km linii kolejowych.

Nokia zapewnić miała instalację, uruchomienie, integrację, opiekę pierwszego kontaktu i utrzymanie 13,8 tys. km sieci GSM-R, a także ponad 11 tys. km infrastruktury sieci światłowodowej.

Herkules, Pozbud i Wasko odpowiadały za roboty budowlane, w tym prace budowlane pod sieć światłowodową.

W Polsce mówi się o konieczności budowy GSM-R od 2007 r.  Z kontraktem na GSM-R z 2018 r. wiązało się wiele ciekawych wątków. CBA informowało, że zatrzymało osoby, które miały utrudniać przeprowadzenie przetargu, w którym głównym konkurentem fińsko-polskiego konsorcjum był austriacki Kapsch. 

