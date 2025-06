Fundusz Kolejowy mało efektywny

Już nieco szybciej

Spółka właśnie pochwaliła się zmniejszeniem na sieci kolejowej liczby ograniczeń – miejsc, w których pociągi zwalniają ze względu na zły stan infrastruktury. W ostatnich latach musiały to robić coraz częściej, zwłaszcza na przejazdach kolejowych. W rezultacie, gdy w 2023 r. średnia prędkość ekspresów miała wynosić 110 km/h, to zmalała do zaledwie 88 km/h. Ubiegły rok przyniósł jednak odwrócenie złego trendu. Jeśli w końcu 2023 r. doliczono się 3179 ograniczeń, to na koniec 2024 r. ta liczba spadła o 27 proc., do 2307. Natomiast do maja obecnego roku liczba ograniczeń zmniejszyła się o kolejne 13 proc. i obecnie wynosi około 2000. – Wracamy do dobrych doświadczeń z lat 2014–2016, kiedy spadki wynosiły 11–18 proc. rocznie. Liczę, że do końca 2025 roku spadek może przekroczyć nawet 20 proc. – komentuje Krzysztof Waszkiewicz, członek zarządu i dyrektor ds. utrzymania infrastruktury w PLK.

Nie zmienia to faktu, że pociągi wciąż jeżdżą zbyt wolno, nawet te mogące się rozpędzić, jak pendolino. Nie mają jednak gdzie. Na całej sieci kolejowej w Polsce jest niespełna 300 km, na których można jechać z prędkością powyżej 160 km na godzinę. Aby pociągi przyspieszyły na kolejnych trasach, potrzebna jest infrastruktura bez przejazdów drogowych w poziomie szyn oraz europejski system sterowania ruchem ETCS. A do niego niezbędny jest kolejowy system radiołączności GSM-R, którego instalacja praktycznie zastopowała. – Mamy XXI wiek, jesteśmy od 20 lat w Unii Europejskiej, a za bezpieczeństwo na polskich torach nadal odpowiadają systemy z lat 60. ubiegłego stulecia – komentował Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Będą nowe pociągi

Potrzebny jest zarazem nowocześniejszy tabor, do czego także ma się przyczynić finansowanie z KPO. Obecnie do ponad miliarda złotych wzrosła kwota, jaką z tego źródła otrzymało na zakup i modernizację taboru PKP Intercity. W ubiegłym miesiącu na konto przewoźnika wpłynęło 147 mln zł, miesiąc wcześniej – prawie 875 mln zł. W sumie wysokość wsparcia spółki unijnymi pieniędzmi (to ponad 94 proc. kosztów) ma do przyszłego roku sięgnąć 2 mld 162 mln zł.

Fundusze zostaną przeznaczone na zakup 56 nowych lokomotyw oraz modernizację 248 wagonów. Cały tabor zostanie dostarczony przez polskich producentów. Lokomotywy zapewni nowosądecki Newag, a wagony – bydgoska Pesa, poznańska fabryka Cegielskiego czy Remtrak.

Jesienią ub. roku PKP Intercity ogłosiło wart 10 mld zł przetarg na dostawę 42 piętrowych elektrycznych zespołów trakcyjnych o maksymalnej prędkości 200 km/h z opcją na zakup kolejnych 30 składów. To największy projekt taborowy w historii spółki. O zamówienie konkurują Alstom, Siemens i Stadler.

Rozbudowa sieci kolejowej i planowana budowa kolei dużych prędkości (KDP) to dla producentów taboru szansa rozwojowa. Liczy na to m.in. Pesa, która jesienią ub. roku zawarła porozumienie o współpracy z hiszpańskim producentem szybkich pociągów Talgo. Bydgoska spółka intensywnie rozwija także eksport: obecnie realizuje kontrakt na dostawy 29 pociągów Inter-Regio do Rumunii, a także znacznie większą umowę obejmującą 62 pociągi regionalne.