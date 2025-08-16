Aktualizacja: 17.08.2025 10:22 Publikacja: 16.08.2025 15:49
W sobotę, 16 sierpnia, rozpoczął się strajk w Air Canada
Foto: ANDREJ IVANOV / AFP
Zrzeszony w związku zawodowym personel pokładowy Air Canada rozpoczął strajk we wczesnych godzinach sobotnich po fiasku piątkowych negocjacji płacowych z zarządem przewoźnika. Z pracy odeszło około 10 000 stewardów i stewardes, co doprowadziło do zawieszenia wszystkich lotów Air Canada oraz jej taniej marki Air Canada Rouge zaplanowanych na ten dzień.
Kanadyjski Związek Zawodowy Pracowników Sektora Publicznego (CUPE) ogłosił, że strajk potrwa 72 godziny. Jak zauważa agencja Reutera, jest to pierwszy taki strajk personelu pokładowego Air Canada od 1985 roku.
Narodowe linie lotnicze Kanady w oświadczeniu zamieszczonym na swojej stronie internetowej poinformowały, że każdego dnia strajku dotkniętych zostanie około 130 000 klientów. Jeśli strony nie osiągną więc błyskawicznie porozumienia, z zakłóceniami podróży liczyć się musi ponad 390 tysięcy pasażerów.
Przewoźnik podał jednocześnie, że loty Air Canada Express, które są obsługiwane przez zewnętrznych przewoźników, są wykonywane zgodnie z rozkładem.
„Związek CUPE doręczył Air Canada ustawowe 72-godzinne zawiadomienie o strajku 13 sierpnia 2025 r. Od tego czasu linia lotnicza stopniowo ograniczała swój rozkład lotów, obejmujący około 700 połączeń dziennie, aby zarządzać zakłóceniami w pracy spowodowanymi przez zawiadomienie o strajku” – czytamy w oświadczeniu Air Canada.
Kanadyjski przewoźnik zapewnił również, że intensywnie pracował nad osiągnięciem nowego układu zbiorowego pracy i uniknięciem dalszych zakłóceń. Porozumienia nie udało się jednak wypracować, nawet pomimo interwencji premiera Marka Carneya.
Przewoźnik odradził poszkodowanym klientom udawania się na lotnisko, chyba że mają potwierdzony bilet na lot innej linii niż Air Canada lub Air Canada Rouge. Loty regionalnych operatorów, Air Canada Jazz i PAL Airlines, mają być jednak kontynuowane.
