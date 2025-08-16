Zrzeszony w związku zawodowym personel pokładowy Air Canada rozpoczął strajk we wczesnych godzinach sobotnich po fiasku piątkowych negocjacji płacowych z zarządem przewoźnika. Z pracy odeszło około 10 000 stewardów i stewardes, co doprowadziło do zawieszenia wszystkich lotów Air Canada oraz jej taniej marki Air Canada Rouge zaplanowanych na ten dzień.

Kanadyjski Związek Zawodowy Pracowników Sektora Publicznego (CUPE) ogłosił, że strajk potrwa 72 godziny. Jak zauważa agencja Reutera, jest to pierwszy taki strajk personelu pokładowego Air Canada od 1985 roku.

Strajk w Air Canada może dotknąć ponad 390 tysięcy pasażerów

Narodowe linie lotnicze Kanady w oświadczeniu zamieszczonym na swojej stronie internetowej poinformowały, że każdego dnia strajku dotkniętych zostanie około 130 000 klientów. Jeśli strony nie osiągną więc błyskawicznie porozumienia, z zakłóceniami podróży liczyć się musi ponad 390 tysięcy pasażerów.

Przewoźnik podał jednocześnie, że loty Air Canada Express, które są obsługiwane przez zewnętrznych przewoźników, są wykonywane zgodnie z rozkładem.