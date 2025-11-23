Brazylijskie linie Gol, kolumbijskie Avianca oraz TAP Air Portugal odwołały w sobotę loty z Caracas – podały Flightradar24 i oficjalna strona internetowa Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Simona Bolívara w Maiquetii.

Reuters cytuje oświadczenie Aeronáutica Civil de Colombia, która przyznała, że istnieje „potencjalne ryzyko” związane z lotami w rejonie Maiquetii „z powodu pogorszenia warunków bezpieczeństwa i wzmożonej aktywności wojskowej w regionie”.

Linie lotnicze przestają latać do Wenezueli

TAP Air Portugal potwierdził odwołanie lotów zaplanowanych na sobotę i przyszły wtorek. Hiszpańska linia Iberia poinformowała o odwołaniu lotów do Caracas od poniedziałku – do odwołania. Linie Copa Airlines i Wingo wstrzymały loty z Maiquetii w sobotę. Lot Latam Airlines do Bogoty zaplanowany na niedzielę również został odwołany – podał Flightradar24.