Wenezuela odcięta od świata. Kolejne linie lotnicze zawieszają połączenia
Brazylijskie linie Gol, kolumbijskie Avianca oraz TAP Air Portugal odwołały w sobotę loty z Caracas – podały Flightradar24 i oficjalna strona internetowa Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Simona Bolívara w Maiquetii.
Reuters cytuje oświadczenie Aeronáutica Civil de Colombia, która przyznała, że istnieje „potencjalne ryzyko” związane z lotami w rejonie Maiquetii „z powodu pogorszenia warunków bezpieczeństwa i wzmożonej aktywności wojskowej w regionie”.
TAP Air Portugal potwierdził odwołanie lotów zaplanowanych na sobotę i przyszły wtorek. Hiszpańska linia Iberia poinformowała o odwołaniu lotów do Caracas od poniedziałku – do odwołania. Linie Copa Airlines i Wingo wstrzymały loty z Maiquetii w sobotę. Lot Latam Airlines do Bogoty zaplanowany na niedzielę również został odwołany – podał Flightradar24.
Bezpośrednie loty pasażerskie i towarowe amerykańskich przewoźników do Wenezueli zostały zawieszone w 2019 r., ale niektóre linie z USA nadal przelatują nad tym krajem w ramach połączeń do Ameryki Południowej.
American Airlines poinformowały, że już w październiku zaprzestały lotów nad Wenezuelą. Delta Air Lines przekazały, że „jakiś czas temu” również zakończyły takie operacje.
Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) ostrzegła największe linie lotnicze przed „potencjalnie niebezpieczną sytuacją” podczas lotów nad Wenezuelą i wezwała do zachowania szczególnej ostrożności.
W ostatnich miesiącach w regionie doszło do dużej koncentracji sił zbrojnych USA – w tym największego lotniskowca Marynarki Wojennej, co najmniej ośmiu innych okrętów wojennych oraz samolotów F-35.
Administracja prezydenta Donalda Trumpa bombardowała łodzie rzekomo przewożące narkotyki, które wypływały z wybrzeży Wenezueli i innych krajów Ameryki Łacińskiej.
Bezpośrednie loty amerykańskich przewoźników pasażerskich i cargo do Wenezueli pozostają zawieszone od 2019 r., choć część linii nadal przelatuje nad krajem w ramach połączeń do Ameryki Południowej.
