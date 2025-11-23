Reklama
Międzynarodowe linie odwołują loty z Wenezueli po ostrzeżeniu FAA

Trzy międzynarodowe linie lotnicze odwołały w sobotę loty z Wenezueli, dzień po tym, jak Federalna Administracja Lotnictwa USA ostrzegła główne linie przed „potencjalnie niebezpieczną sytuacją” podczas przelotów nad tym krajem.

Publikacja: 23.11.2025 10:36

Wenezuela odcięta od świata. Kolejne linie lotnicze zawieszają połączenia

Wenezuela odcięta od świata. Kolejne linie lotnicze zawieszają połączenia

Foto: Adobe Stock

Urszula Lesman

Brazylijskie linie Gol, kolumbijskie Avianca oraz TAP Air Portugal odwołały w sobotę loty z Caracas – podały Flightradar24 i oficjalna strona internetowa Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Simona Bolívara w Maiquetii.

Czytaj więcej

Wieża kontroli ruchu lotniczego FAA na lotnisku LaGuardia w dzielnicy Queens w Nowym Jorku. Linie lo
Transport
Zamieszanie z lotami w Stanach Zjednoczonych. LOT na razie nie narzeka

Reuters cytuje oświadczenie Aeronáutica Civil de Colombia, która przyznała, że istnieje „potencjalne ryzyko” związane z lotami w rejonie Maiquetii „z powodu pogorszenia warunków bezpieczeństwa i wzmożonej aktywności wojskowej w regionie”.

Linie lotnicze przestają latać do Wenezueli

TAP Air Portugal potwierdził odwołanie lotów zaplanowanych na sobotę i przyszły wtorek. Hiszpańska linia Iberia poinformowała o odwołaniu lotów do Caracas od poniedziałku – do odwołania. Linie Copa Airlines i Wingo wstrzymały loty z Maiquetii w sobotę. Lot Latam Airlines do Bogoty zaplanowany na niedzielę również został odwołany – podał Flightradar24.

Czytaj więcej

Prezydent USA Donald Trump
Transport
Donald Trump żąda powrotu kontrolerów ruchu lotniczego do pracy i grozi cięciem pensji
Bezpośrednie loty pasażerskie i towarowe amerykańskich przewoźników do Wenezueli zostały zawieszone w 2019 r., ale niektóre linie z USA nadal przelatują nad tym krajem w ramach połączeń do Ameryki Południowej.

American Airlines poinformowały, że już w październiku zaprzestały lotów nad Wenezuelą. Delta Air Lines przekazały, że „jakiś czas temu” również zakończyły takie operacje.

FAA ostrzega przed „niebezpieczną sytuacją”

Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) ostrzegła największe linie lotnicze przed „potencjalnie niebezpieczną sytuacją” podczas lotów nad Wenezuelą i wezwała do zachowania szczególnej ostrożności.

W ostatnich miesiącach w regionie doszło do dużej koncentracji sił zbrojnych USA – w tym największego lotniskowca Marynarki Wojennej, co najmniej ośmiu innych okrętów wojennych oraz samolotów F-35.

Administracja prezydenta Donalda Trumpa bombardowała łodzie rzekomo przewożące narkotyki, które wypływały z wybrzeży Wenezueli i innych krajów Ameryki Łacińskiej.

Bezpośrednie loty amerykańskich przewoźników pasażerskich i cargo do Wenezueli pozostają zawieszone od 2019 r., choć część linii nadal przelatuje nad krajem w ramach połączeń do Ameryki Południowej.

Źródło: rp.pl

