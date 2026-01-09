Dopiero w połowie 2026 r. RegioJet będzie mógł znacząco zwiększyć liczbę pociągów w połączeniach międzymiastowych w Polsce. Prywatny czeski przewoźnik, który drastycznie ograniczył wcześniejsze plany ekspansji na polskich torach, oskarża teraz zarządzającą infrastrukturą spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe (PLK) o chęć utrwalania dotychczasowego monopolu w połączeniach dalekobieżnych. To dlatego, że PLK przekazały PKP Intercity niewykorzystane od połowy grudnia 2025 r., tj. od chwili wprowadzenia w życie nowego rozkładu jazdy sloty (okienka czasowe) przyznane wcześniej Czechom.

– To najważniejsze pociągi z punktu widzenia ekonomiki eksploatacji. Bez nich bardzo trudno będzie utrzymać dodatni wynik finansowy – przyznaje Radim Jancura, właściciel RegioJet. Chodzi o cztery połączenia pomiędzy Krakowem a Warszawą, na najbardziej lukratywnej trasie całej sieci kolejowej w Polsce. Czeska spółka nie uruchomiła ich w połowie grudnia ub. roku, bo – jak twierdziła – nie zdołała skompletować załóg do prowadzenia pociągów. Opóźniła więc start: pierwsza para połączeń miała ruszyć 5 stycznia, druga – 19 stycznia. Ale PLK nie zaczekały.

RegioJet kontra PLK. Konkurencja zablokowana regulaminem

– Możemy pozbawić przewoźnika prawa do wykorzystania trasy, jeśli ten pomimo ich przyznania, uruchamia poniżej 70 proc. pociągów. W tym przypadku, na przydzielone 34 trasy, RegioJet został pozbawiony prawa do wykorzystania tras w 4 przypadkach, gdzie wykorzystanie było na poziomie zero proc., na które istniało zapotrzebowanie ze strony innego przewoźnika – tłumaczy zarządca infrastruktury, powołując się na zapisy regulaminu sieci.

PLK twierdzi, że taki mechanizm obowiązuje na całej sieci kolejowej i był stosowany w przeszłości wobec różnych przewoźników, a jego celem ma być zapobieganie blokowaniu przepustowości. Tymczasem RegioJet zarzuca PLK chęć wypierania z rynku konkurencji. To kolejny element rozszerzającego się konfliktu: jeszcze w ubiegłym roku czeski przewoźnik zapowiadał skargę do Komisji Europejskiej, że polskie spółki kolejowe spowalniają mu pociągi w rozkładzie jazdy, by jechały dłużej niż pendolino.