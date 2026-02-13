12 min. 24 sek.
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
W Belgii spotkali się przywódcy 27 państw UE, aby rozmawiać o przyszłości europejskiej gospodarki. Ursula von der Leyen zapowiedziała Industrial Accelerator Act, który ma wspierać europejski przemysł i premiować rodzime firmy w zamówieniach publicznych. Wraca także koncepcja tzw. „28. systemu prawnego”, który uprościłby działalność firm w całej Unii i ograniczył koszty biurokracji. Liderzy potwierdzili również uruchomienie 150 mld euro w ramach programu SAFE, ale dyskusja o finansowaniu dekarbonizacji przemysłu dopiero się rozpoczyna.
Po spadku w 2024 r. polski eksport ponownie rośnie. Najważniejszym filarem pozostaje sektor rolno-spożywczy. Eksport żywności przekroczył 58 mld euro i w kolejnych latach może dalej rosnąć, stabilizując bilans handlowy. Trudniejsza sytuacja dotyczy branży meblarskiej i motoryzacyjnej, które mierzą się z silną konkurencją i spowolnieniem popytu.
Z danych przywoływanych przez Reutersa wynika, że do Rosji trafiają nowe samochody zachodnich marek, mimo obowiązujących sankcji. Auta produkowane w Chinach są kupowane przez rosyjskich dealerów i wwożone jako używane. To pokazuje, że system sankcyjny wobec Rosji wciąż ma luki, które pozwalają omijać ograniczenia handlowe.
Pekin zdecydował się obniżyć cła na nabiał importowany z Unii Europejskiej do poziomu 7–11 proc., zamiast wcześniej zapowiadanych stawek przekraczających 20 proc. Decyzja ta wpisuje się w szerszy kontekst napięć handlowych między UE a Chinami i może przynieść ulgę europejskim producentom żywności.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
