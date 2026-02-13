12 min. 24 sek.

Konkurencyjność UE, polski eksport i dziurawe sankcje na Rosję

Unijni liderzy debatują nad konkurencyjnością Europy, polski eksport żywności bije rekordy, a sankcje na Rosję okazują się nieszczelne. Do tego Chiny obniżają cła na unijny nabiał.

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama Reklama

Europa szuka sposobu na odbudowę konkurencyjności

W Belgii spotkali się przywódcy 27 państw UE, aby rozmawiać o przyszłości europejskiej gospodarki. Ursula von der Leyen zapowiedziała Industrial Accelerator Act, który ma wspierać europejski przemysł i premiować rodzime firmy w zamówieniach publicznych. Wraca także koncepcja tzw. „28. systemu prawnego”, który uprościłby działalność firm w całej Unii i ograniczył koszty biurokracji. Liderzy potwierdzili również uruchomienie 150 mld euro w ramach programu SAFE, ale dyskusja o finansowaniu dekarbonizacji przemysłu dopiero się rozpoczyna.

Żywność stabilizatorem polskiego eksportu

Po spadku w 2024 r. polski eksport ponownie rośnie. Najważniejszym filarem pozostaje sektor rolno-spożywczy. Eksport żywności przekroczył 58 mld euro i w kolejnych latach może dalej rosnąć, stabilizując bilans handlowy. Trudniejsza sytuacja dotyczy branży meblarskiej i motoryzacyjnej, które mierzą się z silną konkurencją i spowolnieniem popytu.