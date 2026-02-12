Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Zachodnie auta objęte sankcjami wjeżdżają do Rosji przez Chiny

Państwo Środka przekształciło się w główny kanał przemytu niemieckich i japońskich aut do Rosji. Chińskie firmy wykorzystują szarą strefę i dobrze zarabiają na wymyślonym schemacie omijania sankcji.

Publikacja: 12.02.2026 16:46

Zachodnie auta objęte sankcjami wjeżdżają do Rosji przez Chiny

Foto: Fotorzepa/ Urszula Lesman

Iwona Trusewicz

Dziesiątki tysięcy samochodów trafiają na rynek rosyjski z Chin za pośrednictwem szarej strefy, omijając sankcje, donosi Reuters. Chodzi o modele Toyoty i Mazdy, a także niemieckie marki premium. W 2025 r. stanowiły one prawie połowę ze 130 tysięcy samochodów sprzedanych w Rosji.

Chiński schemat omijania sankcji na auta

Według portalu Awtostat, Rosjanie kupili w zeszłym roku prawie 30 tys. aut marki Toyota, z czego około 24 tys. zostało zmontowanych w Chinach. Sprzedaż Mazdy wyniosła prawie 7 tys. pojazdów, z których prawie wszystkie zostały zmontowane w Chinach. Zarejestrowano również blisko 47 tys. nowych aut BMW, Mercedesa i Grupy Volkswagen (w tym Audi, Porsche i Skoda). Ponad 20 tys. tych niemieckich marek zostało wyprodukowanych w Chinach. Według Reutersa od początku 2022 r. w Rosji sprzedano ponad 700 tys. pojazdów objętych sankcjami.

Czytaj więcej

Rosjanie przestają kupować nowe auta. Dealerzy zamykają salony
Transport
Rosjanie przestają kupować nowe auta. Dealerzy zamykają salony

Większość samochodów jest produkowana w Chinach przez spółki joint venture międzynarodowych firm lub jest tam dostarczana tranzytem. Powszechnym sposobem jest rejestrowanie nowych samochodów jako używanych z zerowym przebiegiem. Dealerzy rejestrują je w Chinach, a następnie eksportują jako używane, unikając w ten sposób wymaganej prawem zgody producenta na eksport do Rosji. „W ten sposób eksport jest łatwiejszy” – wyjaśnia Zhang Aijun, były pracownik chińskiej firmy eksportowej. Takie samochody są sprzedawane w Chinach z rabatem, ale w Rosji kosztują prawie tyle samo, co nowe.

Rosjanie chcą jeździć zachodnimi samochodami

Dmitrij Zazulin, dyrektor sprzedaży moskiewskiego salonu Panawto Zapad, potwierdza, że popyt na marki zachodnie utrzymuje się w Rosji: „Wielu klientów chce kupować i jeździć wyłącznie zachodnimi markami, takimi jak Mercedes. Jednak obecnie możemy je importować tylko kanałami równoległymi” – mówi.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Pekin
Biznes
Pekin zakazał swoim koncernom motoryzacyjnym budowy fabryk w Rosji

Zachodni producenci samochodów oficjalnie ogłosili zaprzestanie eksportu do Rosji. BMW podkreśliło, że jeśli samochody trafią na rynek rosyjski za pośrednictwem szarej strefy, będzie to „poza naszą strefą wpływów – i wbrew naszej woli”.

Eksperci zauważają, że całkowite wstrzymanie takich dostaw jest praktycznie niemożliwe. Według eksperta ds. sankcji, Sebastiana Benninka, istnieje tak wiele sposobów na obejście ograniczeń, że „zablokowanie wjazdu niektórych pojazdów do Rosji jest praktycznie niemożliwe”. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Rosja Handel Import chińska motoryzacja
Frankfurt nad Menem: Andreas Pinheiro, przewodniczący związku zawodowego Vereinigung Cockpit e.V., p
Transport
Samoloty Lufthansy zostały na ziemi. Strajkują piloci i personel pokładowy
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Lotnisko w Radomiu nie dla samych pasażerów. PPL mają pomysł na ratunek
Transport
Lotnisko w Radomiu nie dla samych pasażerów. PPL mają pomysł na ratunek
Większa konkurencja na torach. Pociągi Leo Express pojadą z Warszawy do Krakowa
Transport
Większa konkurencja na torach. Pociągi Leo Express pojadą z Warszawy do Krakowa
Arktyka zamroziła plany Putina. Przewozy towarów Oceanem Arktycznym coraz niższe
Transport
Arktyka zamroziła plany Putina. Przewozy towarów Oceanem Arktycznym coraz niższe
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Materiał Promocyjny
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama