Aktualizacja: 26.11.2025 17:30 Publikacja: 26.11.2025 16:31
Władimir Putin ogląda elektrycznego SUV-a Łada e-Niva podczas wizyty w fabryce Avtovaz w Togliatti
Foto: Wiaczesław PROKOFJEW / POOL / AFP
Rząd wprowadził dość surowe wymogi dotyczące lokalizacji pojazdów zakupionych na potrzeby państwa i samorządów. To jednak za mało do „ścisłego wdrażania dyrektywy Władimira Putina, który wielokrotnie wzywał urzędników do kupowania rosyjskich samochodów”. Dlatego nie tylko urzędnicy, ale i państwowy biznes musi zostać zobowiązany do zakupu rosyjskich aut na potrzeby służbowe, stwierdził Maksym Sokołow, dyrektor AwtoWAZu, którego wypowiedź przytacza gazeta „Kommiersant”.
Sokołow podkreślił, że czynniki zewnętrzne (czytaj – sankcje, które są pochodną wojny Putina) będą nadal wywierać presję na rynek motoryzacyjny w 2026 r. Wśród nich menedżer wymienił warunki finansowe, wysokie stopy procentowe banku centralnego, zaostrzenie warunków kredytowych i dumping chińskich marek motoryzacyjnych.
Nie dodał, że AwtoWAZ ma też duże kłopoty z komponentami do produkcji. Przed wojną większość zapewniał import od ówczesnego współwłaściciela rosyjskiej fabryki – koncernu Renault. Po wznieceniu przez Kreml wojny, Francuzi opuścili Rosję, zabierając swoje modele, technologię i komponenty.
Od agresji Rosji na Ukrainę AwtoWAZ boryka się z trudnościami, a wyniki ekonomiczne stale się pogarszają. Na początku listopada agencja Interfax poinformowała, że produkcja Łady w głównej fabryce w Togliatti będzie w tym roku mniejsza o 40 proc. (wyniesie 274 tys. pojazdów). Przychody spadną do 464,5 mld rubli, co stanowi spadek o 27,7 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym.
Według serwisu Awtostat, sprzedaż Łady w Rosji zmniejszyła się 25 proc. w ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy 2025 r., a udział marki w rynku spadł do 25,5 proc. I to w sytuacji, kiedy w Rosji jest mały wybór nowych aut. Chińskie modele nie mają dobrej opinii, są też za drogie w stosunku do niskiej jakości wykonania. Łady też mają problemy z jakością, a ceny modeli ciągle idą w górę.
W obliczu narastającego kryzysu AwtoWAZ pod koniec września przeszedł na czterodniowy tydzień pracy. Zarząd uzasadniał to chęcią ochrony miejsc pracy i uniknięcia masowych zwolnień. Pomimo takich deklaracji zwolnienia w fabryce rozpoczęły się już w październiku.
Pracownicy poinformowali, że po podpisaniu umowy o skróconym tygodniu pracy, premie i wynagrodzenie za nadgodziny zostały anulowane. Według pracowników, z którymi rozmawiał opozycyjny portal Mash, szefostwo AwtoWAZu na razie nie obiecuje żadnej poprawy sytuacji. Przeciwnie, w przyszłym roku, według ostrożnej prognozy firmy, produkcja spadnie o kolejne 3,3 proc. do 265 tys. pojazdów.
Źródło: rp.pl
