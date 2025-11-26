Rząd wprowadził dość surowe wymogi dotyczące lokalizacji pojazdów zakupionych na potrzeby państwa i samorządów. To jednak za mało do „ścisłego wdrażania dyrektywy Władimira Putina, który wielokrotnie wzywał urzędników do kupowania rosyjskich samochodów”. Dlatego nie tylko urzędnicy, ale i państwowy biznes musi zostać zobowiązany do zakupu rosyjskich aut na potrzeby służbowe, stwierdził Maksym Sokołow, dyrektor AwtoWAZu, którego wypowiedź przytacza gazeta „Kommiersant”.

Spada produkcja w AwtoWAZie

Sokołow podkreślił, że czynniki zewnętrzne (czytaj – sankcje, które są pochodną wojny Putina) będą nadal wywierać presję na rynek motoryzacyjny w 2026 r. Wśród nich menedżer wymienił warunki finansowe, wysokie stopy procentowe banku centralnego, zaostrzenie warunków kredytowych i dumping chińskich marek motoryzacyjnych.

Nie dodał, że AwtoWAZ ma też duże kłopoty z komponentami do produkcji. Przed wojną większość zapewniał import od ówczesnego współwłaściciela rosyjskiej fabryki – koncernu Renault. Po wznieceniu przez Kreml wojny, Francuzi opuścili Rosję, zabierając swoje modele, technologię i komponenty.