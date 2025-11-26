Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Rosyjski sposób na auta, których klienci nie chcą. Czy szef Gazpromu pojedzie Ładą?

Szef koncernu AwtoWAZ żąda, aby przepis nakazujący zakup aut rosyjskiej produkcji dotyczył nie tylko instytucji rządowych w Rosji, ale też firm i wszystkich państwowych podmiotów prawnych. Ma to poprawić dramatyczną sytuację producenta Łady.

Publikacja: 26.11.2025 16:31

Władimir Putin ogląda elektrycznego SUV-a Łada e-Niva podczas wizyty w fabryce Avtovaz w Togliatti

Władimir Putin ogląda elektrycznego SUV-a Łada e-Niva podczas wizyty w fabryce Avtovaz w Togliatti

Foto: Wiaczesław PROKOFJEW / POOL / AFP

Iwona Trusewicz

Rząd wprowadził dość surowe wymogi dotyczące lokalizacji pojazdów zakupionych na potrzeby państwa i samorządów. To jednak za mało do „ścisłego wdrażania dyrektywy Władimira Putina, który wielokrotnie wzywał urzędników do kupowania rosyjskich samochodów”. Dlatego nie tylko urzędnicy, ale i państwowy biznes musi zostać zobowiązany do zakupu rosyjskich aut na potrzeby służbowe, stwierdził Maksym Sokołow, dyrektor AwtoWAZu, którego wypowiedź przytacza gazeta „Kommiersant”.

Czytaj więcej

Popularne niegdyś Łady produkowane są przez koncern AwtoWAZ tylko cztery dni w tygodniu
Biznes
Katastrofa rosyjskiej motoryzacji. Sprzedali jeden samochód

Spada produkcja w AwtoWAZie

Sokołow podkreślił, że czynniki zewnętrzne (czytaj – sankcje, które są pochodną wojny Putina) będą nadal wywierać presję na rynek motoryzacyjny w 2026 r. Wśród nich menedżer wymienił warunki finansowe, wysokie stopy procentowe banku centralnego, zaostrzenie warunków kredytowych i dumping chińskich marek motoryzacyjnych.

Nie dodał, że AwtoWAZ ma też duże kłopoty z komponentami do produkcji. Przed wojną większość zapewniał import od ówczesnego współwłaściciela rosyjskiej fabryki – koncernu Renault. Po wznieceniu przez Kreml wojny, Francuzi opuścili Rosję, zabierając swoje modele, technologię i komponenty.

Czytaj więcej

Samochody Łada produkowane przez rosyjskiego producenta samochodów AwtoWAZ wystawione na sprzedaż w
Biznes
Producent Łady stanął na poboczu. Sprzedaż rosyjskiego koncernu na dnie
Reklama
Reklama

Od agresji Rosji na Ukrainę AwtoWAZ boryka się z trudnościami, a wyniki ekonomiczne stale się pogarszają. Na początku listopada agencja Interfax poinformowała, że produkcja Łady w głównej fabryce w Togliatti będzie w tym roku mniejsza o 40 proc. (wyniesie 274 tys. pojazdów). Przychody spadną do 464,5 mld rubli, co stanowi spadek o 27,7 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym.

AwtoWAZ zwalnia i pracuje krócej

Według serwisu Awtostat, sprzedaż Łady w Rosji zmniejszyła się 25 proc. w ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy 2025 r., a udział marki w rynku spadł do 25,5 proc. I to w sytuacji, kiedy w Rosji jest mały wybór nowych aut. Chińskie modele nie mają dobrej opinii, są też za drogie w stosunku do niskiej jakości wykonania. Łady też mają problemy z jakością, a ceny modeli ciągle idą w górę.

Czytaj więcej

Rosjanie przestają kupować nowe auta. Dealerzy zamykają salony
Transport
Rosjanie przestają kupować nowe auta. Dealerzy zamykają salony

W obliczu narastającego kryzysu AwtoWAZ pod koniec września przeszedł na czterodniowy tydzień pracy. Zarząd uzasadniał to chęcią ochrony miejsc pracy i uniknięcia masowych zwolnień. Pomimo takich deklaracji zwolnienia w fabryce rozpoczęły się już w październiku.

Pracownicy poinformowali, że po podpisaniu umowy o skróconym tygodniu pracy, premie i wynagrodzenie za nadgodziny zostały anulowane. Według pracowników, z którymi rozmawiał opozycyjny portal Mash, szefostwo AwtoWAZu na razie nie obiecuje żadnej poprawy sytuacji. Przeciwnie, w przyszłym roku, według ostrożnej prognozy firmy, produkcja spadnie o kolejne 3,3 proc. do 265 tys. pojazdów.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Rosja Motoryzacja produkcja samochodów Łada Marki AwtoWAZ

Rząd wprowadził dość surowe wymogi dotyczące lokalizacji pojazdów zakupionych na potrzeby państwa i samorządów. To jednak za mało do „ścisłego wdrażania dyrektywy Władimira Putina, który wielokrotnie wzywał urzędników do kupowania rosyjskich samochodów”. Dlatego nie tylko urzędnicy, ale i państwowy biznes musi zostać zobowiązany do zakupu rosyjskich aut na potrzeby służbowe, stwierdził Maksym Sokołow, dyrektor AwtoWAZu, którego wypowiedź przytacza gazeta „Kommiersant”.

Pozostało jeszcze 84% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
HP w ciągu trzech lat zwolni około 6000 pracowników. Stawia na sztuczną inteligencję
Biznes
HP w ciągu trzech lat zwolni około 6000 pracowników. Stawia na sztuczną inteligencję
Twoja gwiazda bliżej niż myślisz — Mercedes Van ProCenter
Materiał Promocyjny
Twoja gwiazda bliżej niż myślisz — Mercedes Van ProCenter
Monopol nie jest rozwiązaniem, tylko problemem
Materiał Promocyjny
Monopol nie jest rozwiązaniem, tylko problemem
Ekonomia i biznes jutra: kompetencje, technologie, interdyscyplinarność
Materiał Promocyjny
Ekonomia i biznes jutra: kompetencje, technologie, interdyscyplinarność
Bartłomiej Kawałek, autor podcastu „Twój Biznes”
Biznes
Plan pokojowy Ukrainy, umowa Mercosur i spadek Polski w rankingu innowacji
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Materiał Promocyjny
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Gdańsk jest dla nas kluczowy
Biznes
Gdańsk jest dla nas kluczowy
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama