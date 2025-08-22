Rzeczpospolita
Ekonomia
Katastrofa rosyjskiej motoryzacji. Sprzedali jeden samochód

Nowy moskwicz, który miał być rosyjską odpowiedzią na opuszczenie Rosji przez zachodnie koncerny motoryzacyjne, znalazł tylko jednego chętnego. Gorzej sprzedają się także chińskie auta, które są tak niskiej jakości, że połowa po zakupie trafia do naprawy gwarancyjnej lub jest zwracana.

Publikacja: 22.08.2025 05:06

Popularne niegdyś Łady produkowane są przez koncern AwtoWAZ tylko cztery dni w tygodniu

Foto: Shutterstock

Iwona Trusewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

Nowy siedmiomiejscowy crossover „Moskwicz 8”, którego cena zaczyna się od 2,98 mln rubli (140 tys. zł), pojawił się w rosyjskich salonach dwa tygodnie temu. W tym czasie dealerom udało się sprzedać jeden egzemplarz. Informację tę podaje rosyjski portal „Autonews”, powołując się na kierownika największej sieci salonów auto – Rolf w podmoskiewskich Chimkach.

Moskwicz czyli klęska rosyjskiej motoryzacji

– Dostępne są wszystkie wersje wyposażenia i nie ma kolejki – stwierdził przedstawiciel salonu. Jedyna transakcja została zawarta w połowie sierpnia i od tego czasu nie pojawił się żaden nowy nabywca. Korespondent Autonews, który odwiedził salon, potwierdził brak entuzjazmu: według niego w salonie nie było ani jednego potencjalnego klienta.

Historii wejścia „Moskwicza 8” na rynek w Rosji towarzyszyły ciągłe przesunięcia. Kiedy w 2022 r. bardzo szybko po napaści Putina na Ukrainę, wszystkie zachodnie koncerny motoryzacyjne opuściły Rosję, reżim ogłosił, że nic się nie stało, bo rodzima produkcja szybko wypełni lukę. Oprócz na bieżąco produkowanych modeli Łady przez koncern AwtoWAZ, władze postanowiły reaktywować komunistycznego Moskwicza w nowym opakowaniu. Początkowo model miał trafić do sprzedaży w 2024 roku. W lutym 2025 roku poinformowano, że sprzedaż rozpocznie się pod koniec zimy, ostatecznie wystartowała w sierpniu.

Nowy Moskwicz został wyposażony w masywną osłonę chłodnicy z diodami LED, cyfrowy zestaw wskaźników, bezprzewodowe ładowanie telefonu oraz dwukolorowe skórzane wykończenie wnętrza. Pod maską znajduje się silnik benzynowy GDI o mocy 174 KM, połączony z siedmiobiegową automatyczną skrzynią biegów.

Zachodnie auta jechały przez Kazachstan

Te parametry nie przekonują Rosjan, którzy woleli i wolą zachodnie auta. Wprowadzony w 2022 r. jako odpowiedź Kremla na zachodnie sankcje tzw. import równoległy długo ratował rosyjski rynek samochodowy. W 2022 r. stanęły nieliczne rosyjskie zakłady, bo ich produkcja bazowała na zachodnich komponentach. W rezultacie dilerzy wyprzedali zapasy, a zanim uruchomili nowe trasy logistyczne, sprzedaż nowych aut w całym 2022 r. zmniejszyła się o ponad 60 proc. Był to najgłębszy spadek w historii.

Potem, pomimo sankcji, nie ustawał import nowych aut zachodnich marek do Rosji. Największym wzięciem cieszyły się modele japońskie i niemieckie. Wjeżdżały przez Kazachstan, Armenię, Gruzję, a nawet Indie czy Chiny. Logistyka podwajała ceny, ale chętni byli. To wszystko załamało się w 2024 r., kiedy w wyniku sankcji prezydenta USA Joe Bidena nawet banki z krajów wspierających Rosję, zaprzestały obsługi transakcji w obawie przed amerykańskimi sankcjami wtórnymi. Do tego doszedł wszechogarniający Rosję kryzys, spowodowany kolosalnymi wydatkami wojennymi.

AwtoWAZ pracuje cztery dni w tygodniu

Według agencji rynku moto Awtostat, w pierwszej połowie 2025 roku sprzedano w Rosji 530,4 tys. nowych samochodów osobowych. Jeśli uwzględnimy również samochody ciężarowe i autobusy, całkowita sprzedaż wyniosła 601,8 tys. pojazdów. To o 28 proc. mniej w ujęciu rocznym. Sprzedaż samochodów osobowych jest niższa o 26 proc., autobusów o prawie 60 proc., a ciężarówek o 56 proc.

Tak duży spadek popytu plus wysokie koszty kredytów w Rosji (bazowa stopa procentowa długo była na poziomie 21 proc., teraz to 18 proc.) i kłopoty z częściami, skutkowały u co najmniej czterech rosyjskich producentów przejściem na czterodniowy tydzień pracy i redukcją zatrudnienia. Dotknęło to największe rosyjskie firmy – AwtoWAZ (producent Łady) i GAZ. Ich place magazynowe pełne są niesprzedanych aut.

Sytuacji nie poprawiają też chińscy producenci, którzy po wycofaniu się zachodnich koncernów, mieli zająć ich miejsce, ale nie śpieszyli się z wejściem do Rosji. Montownie trzech mniejszych chińskich producentów powstały w obwodzie królewieckim w 2023 r. „Chińczyki” wjeżdżały do Rosji najczęściej z Chin.

Chińskie auta przerażająco niskiej jakości

Ich sprzedaż gwałtownie spadła w tym roku. Według danych „Autostat Info”, w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy sprzedano w Rosji 326 tys. nowych chińskich samochodów, czyli o 27 proc. mniej niż rok wcześniej. Tutaj powodem jest rozczarowanie Rosjan chińskimi pojazdami. Ich jakość okazała się gorsza nawet od rodzimej produkcji.

„Pomimo faktu, że chińskie marki nadal dominują na rynku w Rosji, dynamika wskazuje na stopniowe schłodzenie popytu” – zauważyli analitycy Awtostat Info, cytowani przez „The Moscow Times”. Spadek sprzedaży dotyczył najpopularniejszych chińskich modeli w Rosji. I tak sprzedaż Havala zmniejszyła się o 22 proc., Chery – 6 proc., Geely – 37 proc., a Changana – 31 proc. W segmencie premium schłodzenie popytu było jeszcze większe: sprzedaż Exeeda zmniejszyła się o prawie 40 proc., a Omody – o połowę. Oba należą do koncernu Chery. 

„Segment chiński, utrzymując pozycję lidera na rynku rosyjskim, stoi w obliczu wyraźnego spowolnienia. Popyt na masowe modele Chery, Haval i Geely spada, co może wskazywać na wyczerpanie potencjału dotychczasowych strategii” – podsumowują analitycy Awtostat Info.

Rosyjscy nabywcy wielokrotnie narzekali na jakość chińskich samochodów, która nie odpowiada ich cenie. Korozja pojawia się dwa lata po zakupie nowego auta, podobnie jak problemy z silnikiem i skrzynią biegów, co potęguje brak w Rosji części zamiennych. – Połowa chińskich samochodów w Rosji trafia na naprawy gwarancyjne – zauważa Anna Bojarszynowa, prezes permskiego holdingu samochodowego Verra. – To ogromna przerażająca liczba. Poza tym jest mnóstwo zwrotów. Nigdy czegoś takiego nie doświadczyliśmy – dodaje.

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Rosja samochody chińskie Moskwicz

