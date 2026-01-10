Aktualizacja: 10.01.2026 10:50 Publikacja: 10.01.2026 09:25
Dotacje z Danii nie wystarczą. Grenlandia szuka ratunku w surowcach
Tegoroczny grenlandzki Produkt Krajowy Brutto ma wzrosnąć o 0,8 proc. Tyle samo, co w 2025 r. I jest wyceniany na 30 mld koron duńskich, czyli w przybliżeniu 4,7 mld dol. Z tego 4 mld koron przypłynie w formie dotacji z Kopenhagi. Bez tego największa wyspa świata nie miałaby szans przetrwać i rzeczywiście boryka się z ogromnymi problemami wynikającymi z braku siły roboczej, starzejącego się społeczeństwa i coraz mniejszymi połowami ryb, które stanowią trzon jej gospodarki.
Od czasu, kiedy rok temu Donald Trump ogłosił swoje plany wobec wyspy, „bo Duńczycy o Grenlandię nie dbają”, Dania zwiększyła tam inwestycje i dorzuciła pieniędzy na poprawę sytuacji w służbie zdrowia.
W ostatni wtorek, 6 stycznia duński bank centralny ostrzegł, że gospodarka grenlandzka stanęła przed poważnymi wyzwaniami. Søren Bjerregaard, który w Danske Nationalbank odpowiada za bilans płatniczy, ostrzegł także przed potężnymi trudnościami w przyszłości. „Do tej sytuacji doszło również z powodu ukończenia największych programów infrastrukturalnych, zwłaszcza lotnisk, natomiast kolejne, w tym planowana rozbudowa systemu dystrybucji energii, nawet się nie rozpoczęły” – czytamy w nocie Bjerregaarda. Dalej dodaje, że zasoby krewetek powoli się kończą, a stan finansów publicznych gwałtownie pogorszył się w 2025 r. „Zasoby gotówki w Grenlandzkim Skarbie stopniały w drugiej połowie 2025 r. Przewidujemy dalsze napięcia fiskalne, więc przy starzejącej się i kurczącej liczbie ludności jedynym wyjściem jest ostre cięcie wydatków” – czytamy.
Dzisiaj grenlandzka populacja liczy 57 tys. osób, a prognozy mówią, że do 2050 r. zmniejszy się o jedną piątą. Władze starają się temu zapobiec intensywnie lobbując i namawiając do osiedlania się imigrantów, ale bez większych sukcesów.
Skoro jest tak źle, to czemu Donald Trump upiera się, że musi przejąć Grenlandię? I czy w takim razie chodzi wyłącznie o politykę i realizację celów strategicznych? Nie tylko. Chodzi także o złoża metali ziem rzadkich, do których w miarę ocieplania się klimatu i topnienia zmarzliny będzie coraz łatwiejszy dostęp. Z tych samych powodów zwiększy się również przepustowość arktycznych szlaków morskich prowadzących przez grenlandzkie wody.
– Grenlandia znalazła się w tej chwili w sytuacji, kiedy może zdecydować o swojej przyszłości i zacząć budować niezależność gospodarczą. Bo pojawiła się taka możliwość – mówił w Bloomberg TV Eldur Olafsson, założyciel i dyrektor generalny Amaroq Ltd, która właśnie uruchomiła swoją pierwszą kopalnię złota na Grenlandii i posiada największy na wyspie pakiet licencji wydobywczych. Zdaniem Olafssona prezydent USA „przywrócił Grenlandię na mapie” i to jeszcze za swojej pierwszej kadencji w 2019 r. Wtedy nagle świat sobie przypomniał, że są tam surowce mineralne. – Trump nie będzie tracił czasu, żeby tam zaistnieć. Zrobi to szybko. I jest to dobra sytuacja, ponieważ Grenlandia potrzebuje inwestycji – mówił Olafsson.
Małe łodzie rybackie zacumowane w morskim w porcie w Sisimiut
Bo rzeczywiście w obecnej bardzo trudnej sytuacji i przy rosnącym popycie na metale Grenlandia może odbudować gospodarkę właśnie stawiając na górnictwo. Rozwój tej branży nie będzie łatwy. Warunki do wydobycia są bardzo trudne, a koszty operacyjne wysokie. To właśnie powstrzymywało przed inwestowaniem na tej wyspie.
– Ale zmieniła się sytuacja geopolityczna i pojawiła się możliwość zainwestowania na całkowicie nowym rynku, a miejscowe firmy są gotowe do współpracy – uważa Mads Qvist Frederiksen, dyrektor Arctic Economic Council.
Nie pomaga w tym jednak retoryka Donalda Trumpa. – Na razie wszystko zostało wstrzymane, bo firmy chcą mieć większą jasność co do przyszłości Grenlandii. Musimy zacząć od ugaszenia tego ognia, jaki został rozniecony – dodaje Frederiksen.
Na Grenlandii, oprócz metali ziem rzadkich i złota, są jeszcze ropa i gaz. A Donald Trump doskonale pamięta, jaką presję w ubiegłym roku wywierali Chińczycy na Stany Zjednoczone. Firmy chińskie, jak na razie, mają monopol na dostawy podstawowych surowców do produkcji m.in. aut elektrycznych, urządzeń telekomunikacyjnych, AGD.
– Trump myśli jak gracz z rynku nieruchomości. A Grenlandia dosłownie siedzi na cennych złożach i jest strategicznie położona. Takiej okazji ignorować się nie da – tłumaczył w CNBC Clayton Allen, szef Eurasia Group, firmy zajmującej się ocenami ryzyka politycznego w inwestycjach.
To nie znaczy, że Amerykanów na Grenlandii nie ma. W tej chwili stacjonuje tam ok. 150 żołnierzy z USA, mają swoją bazę lotniczą i najgłębszy port na północnej półkuli.
– Amerykanie potrzebują dostępu do Arktyki, jakiego dzisiaj praktycznie nie mają. A Grenlandia ma go aż nadto – dodaje Clayton Allen.
Z kolei Marion Messmer, dyrektorka International Security Programme w londyńskim think-tanku Chatham House, przypomina, że i Rosja, i Chiny znacząco zwiększyły swoją aktywność na Arktyce, a gdyby Rosjanie chcieli zaatakować rakietami Stany Zjednoczone, to z pewnością przelatywałyby one nad Grenlandią. – Tyle że przecież ma tam już swoich żołnierzy – dodaje. Jej zdaniem wystarczyłoby zwiększyć ich liczbę z obecnych 150 do 6 tys., bo tylu Amerykanów stacjonowało tam podczas Zimnej Wojny. Wtedy nikt by nie mówił o naruszaniu suwerenności Danii.
W ostatnich przekazach z Waszyngtonu pojawiają się różne opcje potencjalnego przejęcia Grenlandii. Jedna z nich to zapłacenie każdemu z 57 tys. Grenlandczyków 10-50 tys. dol. i wykupienie jej. Byłoby to kolejne podejście. W 1946 r. Amerykanie także chcieli kupić Grenlandię. Oferowali wówczas 100 mln dol. w złocie.
