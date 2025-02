Czytaj więcej Handel Kanadyjskie minerały krytyczne nęcą Donalda Trumpa Kanada posiada duże złoża minerałów krytycznych. Największym ich importerem są Stany Zjednoczone. To właśnie dostęp do minerałów jest – zdaniem kanadyjskich władz – pokusą dla Donalda Trumpa.

Wielką atrakcją jest także sam Kanał Panamski, najkrótsza droga dla statków przepływających z Pacyfiku na Atlantyk. Najlepszym czasem na odwiedzenie Panamy to okres od grudnia do kwietnia. Zainteresowanie zobaczeniem Panamy wśród osób obawiających się, że awantura wywołana przez Donalda Trumpa może tam spowodować napięcie polityczne, a nawet wybuch zamieszek wzrosło w styczniu 2025 r. o 20 procent w porównaniu z grudniem 2024 r. Największy wzrost wśród chętnych do odwiedzenia tego kraju jest dzisiaj we Włoszech (41 proc. więcej niż w grudniu), w Brazylii (32 proc.), we Francji (29 proc.) oraz w samych Stanach Zjednoczonych (17 proc.).