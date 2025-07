W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Trump grozi Unii 30-proc. cłem

Donald Trump, kandydat na prezydenta USA, wysłał list do Brukseli, w którym grozi 30-proc. cłami na import z Unii Europejskiej. To o 10 punktów proc. więcej niż wcześniejsza propozycja z kwietnia. Obecne negocjacje handlowe z UE miały zakończyć się sukcesem do 1 sierpnia, jednak unijni negocjatorzy przyznają, że obecny kształt umowy nie jest dla Wspólnoty korzystny. Komisja Europejska liczy na porozumienie, choć rozważa również scenariusz braku kompromisu.

Ryanair wraca do łask Modlina

Ryanair, po latach napięć z portem lotniczym Warszawa–Modlin, zawarł nową, wieloletnią umowę. Linia zadeklarowała zwiększenie liczby pasażerów do 5 mln rocznie do 2030 roku oraz rozwój siatki połączeń do 60 kierunków. Powodem zmiany postawy Ryanaira są m.in. szybki rozwój polskiego rynku lotniczego oraz fakt, że inne linie – jak Wizz Air czy Air Arabia – zaczęły wchodzić na lotnisko w Modlinie. Umowa zapewni portowi rentowność, a planowana budowa linii kolejowej do 2029 roku ma jeszcze bardziej zwiększyć jego znaczenie.

UE szykuje nowe podatki – cyfrowi giganci na razie odpuszczeni

Zamiast opodatkowania amerykańskich gigantów cyfrowych, Komisja Europejska planuje wprowadzić trzy nowe podatki – od odpadów elektronicznych, produktów tytoniowych oraz dużych firm z obrotami powyżej 50 mln euro. Środki w wysokości 25–30 mld euro rocznie miałyby zostać przeznaczone na spłatę wspólnego długu UE zaciągniętego w czasie pandemii. Propozycja wymaga jednomyślnej zgody wszystkich 27 państw członkowskich.

USA przywracają dostawy broni na Ukrainę

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że USA przywracają wszystkie dostawy broni – zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią Donalda Trumpa. NATO przekaże Ukrainie kolejne systemy Patriot, które dostarczą Stany Zjednoczone. Ukraina liczy, że nowa fala wsparcia przyspieszy postępy na froncie.

