Fala rosyjskich ataków grozi wyczerpaniem obrony Ukrainy

W nocy z wtorku na środę Rosja przeprowadziła największy od początku wojny atak powietrzny na Ukrainę. Wystrzelono ponad 740 dronów i rakiet, z których – jak twierdzi rzecznik ukraińskiego lotnictwa płk Juryj Ihnat – znaczna część miała na celu wyczerpanie systemu obrony powietrznej, a nie zniszczenie konkretnych celów. W wyniku tych działań Ukraina coraz bardziej odczuwa braki w zapasach rakiet, co ogranicza zdolność do ochrony infrastruktury krytycznej i ludności cywilnej.

Donald Trump zapowiedział wznowienie pomocy wojskowej dla Ukrainy, w tym dostarczenie rakiet do systemów Patriot, jednak eksperci są sceptyczni co do realnej zmiany sytuacji. Ukraina rozważa przeniesienie produkcji zbrojeniowej do państw UE, ale tempo zwiększania zdolności produkcyjnych w Europie i USA wciąż pozostaje niewystarczające.

Polska liderem... ataków ransomware

Jak wynika z danych firmy Eset, Polska w pierwszym półroczu 2025 roku znalazła się na pierwszym miejscu globalnie pod względem liczby ataków ransomware. Jednocześnie, według izraelskiej firmy Check Point, pod względem bezpieczeństwa cyfrowego zajmujemy dopiero 17. miejsce w Europie.

Eksperci wskazują na brak przestrzegania procedur i niską świadomość zagrożeń – tylko 19 proc. pracowników wie, czym jest ransomware. Aż 88 proc. polskich firm i instytucji przyznało się do doświadczania cyberataków lub wycieku danych. Eksperci apelują o większe inwestycje w edukację i kulturę bezpieczeństwa cyfrowego.

Nowe cła Trumpa uderzą w KGHM

Donald Trump zapowiedział wprowadzenie 200-proc. cła na wyroby farmaceutyczne i 50-proc. na miedź. To decyzja o dużym wpływie – ceny miedzi w USA wzrosły o 15 proc., a na świecie lekko spadły. Polska może ucierpieć, bo miedź do USA eksportuje m.in. KGHM. Kurs akcji spółki spadł o 1,7 proc. po ogłoszeniu decyzji.

Według szacunków sekretarza skarbu USA Scotta Bessenta, wpływy z nowych ceł w 2025 roku mogą sięgnąć 300 mld dol.

InPost kupuje hiszpańską firmę kurierską Sending

Rafał Brzoska ogłosił przejęcie hiszpańskiej firmy Sending. To strategiczny krok wzmacniający pozycję InPostu na rynkach Hiszpanii, Andory, Gibraltaru, Wysp Kanaryjskich i Azorów. Sending oferuje też transport z kluczowych rynków europejskich, jak Francja, Niemcy czy Włochy, co znacznie rozszerza możliwości operacyjne polskiej firmy.

