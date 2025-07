Donald Trump wysłał również mnóstwo listów do przywódców krajów, informując ich, jakie nowe stawki taryfowe mogą ich obowiązywać w sierpniu, jeśli nie zostaną wynegocjowane nowe umowy handlowe.

Prezydent USA zapowiedział, że najprawdopodobniej za dwa dni skieruje do Unii Europejskiej pismo w sprawie ceł. Wyraził też opinię, że Unia traktuje teraz Stany Zjednoczone "bardzo miło".

Podczas posiedzenia gabinetu sekretarz skarbu Scott Bessent poinformował, że do tej pory USA otrzymały w tym roku z ceł około 100 miliardów dolarów, a do końca roku kwota ta może wzrosnąć do 300 miliardów dolarów.