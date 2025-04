Ekonomiści Allianz Trade podjęli próbę oszacowania globalnych skutków nałożonych przez Donalda Trumpa na ponad 50 krajów tzw. ceł wzajemnych. To trudne, bo sytuacja jest ciągle niepewna i szybko się zmienia.

Na razie wiadomo, że Unia Europejska będzie musiała stawić czoła dodatkowym taryfom w wysokości 20 pkt. proc., co spowoduje, że łączna średnia amerykańska taryfa celna na towary importowane z UE wyniesie 13,3 proc. po uwzględnieniu wyłączeń sektorowych (np. półprzewodniki, farmaceutyki, miedź, minerały). Pięć najbardziej na chwilę obecną dotkniętych nowymi taryfami krajów to: Wietnam (wzrost o 40,4 pkt. proc. do 44,5 proc.), Tajlandia (+29,4 pkt. proc. do 30,2 proc.), Indonezja (+28,1 pkt. proc. do 33,3 proc.), Tajwan (+26,4 pkt. proc. do 28,3 proc.) i Chiny (+26,3 pkt. proc. do 59,3 proc.). Najmniejszy ich wpływ odczuje Ekwador (+5,6 pkt. proc. do 6,2 proc.), Wielka Brytania (+5,6 pkt. proc. do 9,3 proc.), Singapur (+4,9 pkt. proc. do 5,4 proc.), Zjednoczone Emiraty Arabskie (+4,9 pkt. proc. do 7,2 proc.) i Arabia Saudyjska (+3,4 pkt. proc. do 4 proc.).

Cła Donalda Trumpa. Miliardy strat i najbardziej dotknięte sektory

Posunięcia te podniosą efektywną globalną stawkę ceł importowych z 9 proc. do 20,6 proc., poziomu ostatnio obserwowanego w latach 90-tych XIX wieku i mogą popchnąć światowy handel w strefę recesji – oceniają ekonomiści Allianz Trade. Szacują, że globalne straty w eksporcie osiągną 440 mld dol. w 2025 r. i 354 mld dol. w 2026 r.

Autorzy analizy wskazują, że Chiny jako główny dostawca do USA narażone są w 2025 r. na straty eksportowe w wysokości 164 mld dol., co odpowiada 0,8 proc. całkowitego PKB. Największe straty spodziewane są w sektorze komputerów i telekomunikacji (25 mld dol.), a następnie maszyn i urządzeń (22,6 mld dol.) oraz sprzętu AGD (20,1 mld dol.). Inne istotne zagrożone chińskie sektory to tekstylia, odzież, obuwie (15,6 mld dol.), elektronika (10,8 mld dol.) oraz chemikalia, tworzywa sztuczne i guma (9,8 mld dol.).