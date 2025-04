W poniedziałek ważyły się losy odpowiedzi Brukseli na narzucone Unii Europejskiej 20-procentowe cła na większość towarów i 25-procentowe dla motoryzacji. – Mam nadzieję, że ta odpowiedź UE będzie mocna, bo Trump według mnie ceni tylko takich samych jak on, jeśli ktoś pokazuje uległość, on będzie jeszcze bardziej naciskał – mówił Piotr Kuczyński, ekonomista DI Xelion, w rozmowie z redakcją „Parkietu”.

Reklama

Napięcie na giełdach było tak duże, że na GPW zawieszono na godzinę notowania akurat w momencie otwierania amerykańskiej giełdy.

Polska zwołała szczyt ministrów handlu

W poniedziałek po południu Polska zwołała szczyt ministrów ds. handlu – Polska była gospodarzem spotkania z uwagi na prezydencję w Radzie. – Jako prezydencja postanowiliśmy, że należy zebrać ministrów na nadzwyczajnej radzie ds. handlu, zważywszy, że cła wprowadzone przez USA to najwyższe stawki od mniej więcej stulecia – mówił Michał Baranowski, wiceminister rozwoju gospodarczego i technologii. – Chyba wszyscy się zastanawiali, jak państwa członkowskie zareagują na te nadzwyczajne amerykańskie posunięcia, które wywróciły do góry nogami dotychczasowy model stosunków handlowych. Wycenione one zostały już na 5 bln dol. amerykańskich, patrząc na to, jak obsunęła się amerykańska giełda, bez wątpienia uderzyły one w konsumentów amerykańskich, ale bez wątpienia nie będą dobre dla żadnego kraju na całym świecie – mówił Baranowski.

Podkreślił, że w tej wojnie nie ma zwycięzców i „wszyscy wolelibyśmy” wynegocjować rozwiązanie, które by zapobiegło ewentualnej wojnie handlowej, która może doprowadzić do spadku miejsc pracy i zamożności. – Nasz cel to negocjacje z USA, ale musi być plan B, czyli ewentualna mocna odpowiedź. Musimy mieć w kieszeni coś takiego, komisarz mówił nam o szczegółach planu, który już został przygotowany. Na razie nie skupiamy się na tak zwanych wzajemnych taryfach. Przygotowaliśmy odpowiedź, jeśli chodzi o stal i aluminium, ona zostanie uruchomiona na dniach, ale przygotowujemy też cła wzajemne w innych branżach – mówił Baranowski.