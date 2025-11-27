Black Friday stał się jednym z najważniejszych wydarzeń zakupowych w Polsce, ale wraz z rosnącym ruchem w sieci rośnie też niepokój użytkowników. Najnowsze badanie DXC pokazuje, że choć Polacy chętnie korzystają z promocji – 76 proc. śledzi oferty Black Friday – jednak towarzyszy temu lęk o bezpieczeństwo. Aż 72 proc. obawia się, że ich dane lub pieniądze mogą zostać przejęte, a 22 proc. przyznaje, że padło kiedyś ofiarą cyberoszustwa.

Hakerzy w akcji na Black Friday

Cyberbezpieczeństwo to jeden z wiodących obecnie tematów, a według Check Point Threat Intelligence polskie instytucje finansowe były w 2024 r. atakowane średnio 1,7 tys. razy tygodniowo. Z kolei raport firm DXC i Microsoft donosi, że tylko 30 proc. firm wykorzystuje sztuczną inteligencję w ochronie przed cyberatakami. Oznacza to, że większość instytucji finansowych wciąż opiera się na tradycyjnych metodach obrony, które przestają radzić sobie z coraz bardziej złożonymi zagrożeniami.

Ten rozdźwięk wpływa także na poczucie bezpieczeństwa konsumentów. Większość z nich nie ma pewności, czy instytucje finansowe są w stanie skutecznie reagować na nowe typy ataków – szczególnie w okresach, gdy liczba transakcji rośnie lawinowo.

Jak przekonuje Michał Kowalczuk, Data & AI Eastern Europe IT Director w DXC i szef Globalnego Centrum Kompetencji AI w Warszawie, w obliczu dzisiejszych zagrożeń standardem powinna stać się nie tylko ścisła kontrola dostępu, ale także analiza zachowań użytkowników w czasie rzeczywistym.