Sztuczna inteligencja pomoże w zakupach podczas Black Friday

Polacy uwielbiają promocje, więc wielu planuje polować na okazje podczas właśnie rozpoczynającego się festiwalu zakupowego. 76 proc. śledzi, ale 72 proc. obawia się, że ich dane lub pieniądze mogą zostać przejęte przez hakerów

Publikacja: 27.11.2025 19:53

Sztuczna inteligencja pomoże w zakupach podczas Black Friday

Foto: Adobe Stock

Piotr Mazurkiewicz

Black Friday stał się jednym z najważniejszych wydarzeń zakupowych w Polsce, ale wraz z rosnącym ruchem w sieci rośnie też niepokój użytkowników. Najnowsze badanie DXC pokazuje, że choć Polacy chętnie korzystają z promocji – 76 proc. śledzi oferty Black Friday – jednak towarzyszy temu lęk o bezpieczeństwo. Aż 72 proc. obawia się, że ich dane lub pieniądze mogą zostać przejęte, a 22 proc. przyznaje, że padło kiedyś ofiarą cyberoszustwa.

Hakerzy w akcji na Black Friday

Cyberbezpieczeństwo to jeden z wiodących obecnie tematów, a według Check Point Threat Intelligence polskie instytucje finansowe były w 2024 r. atakowane średnio 1,7 tys. razy tygodniowo. Z kolei raport firm DXC i Microsoft donosi, że tylko 30 proc. firm wykorzystuje sztuczną inteligencję w ochronie przed cyberatakami. Oznacza to, że większość instytucji finansowych wciąż opiera się na tradycyjnych metodach obrony, które przestają radzić sobie z coraz bardziej złożonymi zagrożeniami.

Ten rozdźwięk wpływa także na poczucie bezpieczeństwa konsumentów. Większość z nich nie ma pewności, czy instytucje finansowe są w stanie skutecznie reagować na nowe typy ataków – szczególnie w okresach, gdy liczba transakcji rośnie lawinowo.

Jak przekonuje Michał Kowalczuk, Data & AI Eastern Europe IT Director w DXC i szef Globalnego Centrum Kompetencji AI w Warszawie, w obliczu dzisiejszych zagrożeń standardem powinna stać się nie tylko ścisła kontrola dostępu, ale także analiza zachowań użytkowników w czasie rzeczywistym.

– Podejście „nie ufaj nikomu, weryfikuj wszystko” to dziś absolutna konieczność. Tylko ciągła weryfikacja i automatyczne wykrywanie anomalii pozwalają identyfikować nieprawidłowości, zanim dojdzie do naruszenia bezpieczeństwa – mówi. – Nie mówimy już o pojedynczych incydentach, ale o zautomatyzowanych atakach opartych na AI – szybszych, bardziej celowanych i trudniejszych do wykrycia. Nasze badanie pokazuje, że co piąty klient kupujący online padł ofiarą oszustwa. Jeśli instytucje nie wdrożą nowoczesnych modeli ochrony, konsumenci pozostaną narażeni, zwłaszcza w okresach takich jak Black Friday, gdy częstotliwość oszustw rośnie wielokrotnie – dodaje.

Szereg barier w podejściu

Eksperci podkreślają, że brak zaawansowanych systemów bezpieczeństwa nie jest tylko kwestią technologii – ma realne społeczne konsekwencje: obniża zaufanie do instytucji finansowych i wpływa na decyzje zakupowe Polaków.

Rosnąca liczba oszustw i cyberataków prowadzi do wyraźnej zmiany nastrojów społecznych: Polacy chcą kupować wygodnie, ale oczekują większej ochrony i jasnych zasad. Eksperci podkreślają, że sam rozwój technologii nie wystarczy. Kluczowa staje się edukacja użytkowników – szczególnie tych, którzy czują się zagubieni w coraz bardziej złożonym cyfrowym ekosystemie.

Wyniki najnowszego badania DXC pokazują, że 33 proc. osób w wieku 18-70 lat robi zakupy online co najmniej raz w tygodniu. Za rosnącą aktywnością zakupową kryje się jednak niepokój. Najbardziej aktywni i jednocześnie najbardziej narażeni na ataki są trzydziesto- i czterdziestolatkowie – użytkownicy, którzy łączą intensywne korzystanie z sieci z wysoką podatnością na ataki oparte na presji czasu.

Najpopularniejszą formą płatności pozostaje BLIK – wybiera go prawie dwie trzecie kupujących online w czasie Black Friday. Z danych DXC wynika, że 44 proc. Polaków korzysta z tej metody nawet poza sezonem wyprzedażowym. Popularność BLIKa wynika z wygody, szybkości oraz wysokiego poziomu zaufania, zwłaszcza wśród młodszych konsumentów.

– Dobrze sprawdza się w sytuacjach, gdy użytkownicy robią szybkie zakupy online, bo daje im pełną kontrolę nad każdą operacją. Zatwierdzenie płatności w aplikacji bankowej z widoczną kwotą i odbiorcą to prosty i bardzo transparentny mechanizm, który pozwala zachować kontrolę nawet wtedy, gdy promocje kuszą, a czas na decyzję jest ograniczony. W intensywnych okresach sprzedażowych to właśnie ta przejrzystość procesu ma ogromne znaczenie. Technologia wspiera bezpieczeństwo, ale ostatecznie to użytkownik ocenia, czy dane żądanie autoryzacji jest spójne z jego intencją – mówi Grzegorz Laudy, członek zarządu w Polskim Standardzie Płatności, odpowiedzialny za rozwój strategii technologicznej BLIKA.

Za BLIKIEM plasują się karty płatnicze (32 proc.) oraz portfele cyfrowe (25 proc.). Największym zaufaniem ogółu cieszy się bankowość elektroniczna – średnia ocena wynosi 3,95, a aż 78 proc. deklaruje pełne zaufanie do tej formy płatności. Z kolei nowsze rozwiązania, takie jak Apple Pay, Google Pay, PayPal czy usługi typu „kup teraz, zapłać później”, nadal budzą ostrożność, głównie z powodu braku przejrzystości i obaw o bezpieczeństwo.

