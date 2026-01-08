Po 25 latach negocjacji, w ostatnich tygodniach zatwierdzania formalności i szukania poparcia politycznego w UE dla umowy z Mercosurem, sfinalizowanie umowy może znowu zawisnąć na włosku, po tym, jak cypryjska prezydencja w UE miała pod wpływem Komisji Europejskiej pominąć zgodę Parlamentu Europejskiego na ostatnim etapie decyzyjnym. Jak informuje RMF FM, chodzi o to, że formalnie, zanim umowa z Mercosurem zostanie wdrożona, czyli towary będą mogły płynąć po dużo niższych stawkach celnych, potrzebna jest zgoda Parlamentu Europejskiego.

Reklama Reklama

Czytaj więcej Handel Mercosur na ostatniej prostej Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powinna w poniedziałek polecieć do Parag...

Cypr miał wycofywać w czwartek rano z pakietu dotyczącego umowy deklarację Rady UE, która stanowi, że porozumienie z Mercosurem nie wejdzie w życie tymczasowo, dopóki nie zatwierdzi go Parlament Europejski. W efekcie, umowa zacznie obowiązywać, gdy tylko wyrazi zgodę na nią organizacja handlowa Mercosur, co może nastąpić zaraz po podpisaniu jej w poniedziałek, 12 stycznia, bo wtedy do Ameryki Południowej ma wybierać się, lub – do tej pory wybierała się – Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Jak wyjaśnia dyplomata unijny w rozmowie z redakcją RMF – to całkowite pomięcie PE i „prawdziwy skandal”.

Skandal wokół umowy UE z Mercosurem. Ostra reakcja Polski i Francji

Oburzone są kraje, które i tak głosowały przeciwko Mercosurowi, jak Polska i Francja, i dla dyplomacji tych krajów może to być woda na młyn zwalczania porozumienia. Natomiast Niemcy, jak ustalił RMF, nie widzą w tym problemu.