Kontrowersyjny krok Cypru z Mercosurem. Czy towary zaczną płynąć we wtorek?

Cypr, który ma obecnie prezydencję w Radzie, mógł usunąć z pakietu umowy Mercosur deklarację Rady UE, że porozumienie z Mercosurem nie wejdzie w życie tymczasowo, dopóki nie zgodzi się na niego Parlament Europejski. Źródła mówią o „prawdziwym skandalu”. O sprawie pisze RMF.

Publikacja: 08.01.2026 19:56

Foto: PAP/EPA/JAVIER DIAZ

Aleksandra Ptak-Iglewska

Po 25 latach negocjacji, w ostatnich tygodniach zatwierdzania formalności i szukania poparcia politycznego w UE dla umowy z Mercosurem, sfinalizowanie umowy może znowu zawisnąć na włosku, po tym, jak cypryjska prezydencja w UE miała pod wpływem Komisji Europejskiej pominąć zgodę Parlamentu Europejskiego na ostatnim etapie decyzyjnym. Jak informuje RMF FM, chodzi o to, że formalnie, zanim umowa z Mercosurem zostanie wdrożona, czyli towary będą mogły płynąć po dużo niższych stawkach celnych, potrzebna jest zgoda Parlamentu Europejskiego.

Francuscy rolnicy blokują Paryż w proteście przeciw umowie UE z Mercosurem
Mercosur na ostatniej prostej

Cypr miał wycofywać w czwartek rano z pakietu dotyczącego umowy deklarację Rady UE, która stanowi, że porozumienie z Mercosurem nie wejdzie w życie tymczasowo, dopóki nie zatwierdzi go Parlament Europejski. W efekcie, umowa zacznie obowiązywać, gdy tylko wyrazi zgodę na nią organizacja handlowa Mercosur, co może nastąpić zaraz po podpisaniu jej w poniedziałek, 12 stycznia, bo wtedy do Ameryki Południowej ma wybierać się, lub – do tej pory wybierała się – Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Jak wyjaśnia dyplomata unijny w rozmowie z redakcją RMF – to całkowite pomięcie PE i „prawdziwy skandal.

Skandal wokół umowy UE z Mercosurem. Ostra reakcja Polski i Francji

Oburzone są kraje, które i tak głosowały przeciwko Mercosurowi, jak Polska i Francja, i dla dyplomacji tych krajów może to być woda na młyn zwalczania porozumienia. Natomiast Niemcy, jak ustalił RMF, nie widzą w tym problemu.

Krzysztof Hetman, europoseł, miał powiedzieć korespondentce radia, że "jest oburzony" i zgodnie z prawem umowa może wejść w życie, gdy zarówno Rada UE, jak i Parlament Europejski wyrażą na to zgodę, a pominięcie Parlamentu może być uznane za działanie niedemokratyczne i pozbawianie uprawnień tej instytucji.

Minister rolnictwa Hiszpanii Luis Planas (środek z lewej) i minister rolnictwa Francji Annie Genevar
Walka o Mercosur. KE sypnęła pieniędzmi na WPR i nawozy by uspokoić rolników

art43602971Pytanie, jak ta informacja wpłynie na kolejne kroki w sprawie Mercosuru. W piątek na spotkaniu Coreper o akceptacji dla poprawek ustalonych podczas tzw. trilogu będą głosować ambasadorowie państw członkowskich przy UE. Jeśli Rada zaakceptuje te poprawki, w poniedziałek von der Leyen będzie mogła podpisać umowę, którą miała podpisać już 20 grudnia, a którą Unia Europejska zaczęła negocjować na pięć lat przed przystąpieniem Polski do Wspólnoty.

Źródło: rp.pl

Organizacje Mercosur
