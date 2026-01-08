Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego Polska sprzeciwia się umowie z Mercosurem?

Jakie klauzule ochronne mogą zostać wprowadzone?

Dlaczego minister rolnictwa chce Funduszu Rekompensacyjnego dla rolników dotkniętych przez Mercosur?

Dlaczego rolnicy w Polsce nie chcą Mercosuru?

Jakie potencjalne nowe rynki zbytu otwierają się dla Polski przez umowy handlowe?

– Dziś z jednej strony chcemy zablokować tę umowę, ale jeśli nie zbudujemy mniejszości blokującej, musimy przygotować odpowiednie klauzule ochronne, by zabezpieczyć przyszłe interesy rolników, przetwórców, przedsiębiorców i musimy już dziś walczyć o duży budżet na Wspólną Politykę Rolną po 2027 r. – mówił w czwartek w południe Stefan Krajewski, minister rolnictwa, na konferencji o stanowisku Polski wobec umowy Mercosur. Dodał, że chce od komisarza ds. rolnictwa przygotowania funduszu rekompensacyjnego dla rolników i przetwórców, którzy mieliby stracić na umowie. – Niech się złożą na to te branże, które dziś liczą zyski w całej Europie – mówił Krajewski.

Reklama Reklama

Minister zauważył, że obiecanej pomocy w negocjacjach nie udzielił podczas rozmów z Włochami prezydent Karol Nawrocki . – Wsparcie obiecywał pan prezydent Nawrocki, który spotkał się z premier Meloni i na tym spotkaniu miały zapaść decyzje dotyczące blokowania tej umowy, niestety tak się nie stało – mówił Krajewski.

Włochy są kluczowe, bo z Polską i Francją oraz Węgrami kraje miałyby mniejszość blokującą. – Czekamy na ich ruch. Słyszymy też, że niektóre kraje chcą się wstrzymać – mówił minister.