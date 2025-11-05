O wejściu w życie 29 października nowej umowy handlowej, zawartej przez UE z Ukrainą, pisaliśmy w ubiegłym tygodniu. Warto jednak przyjrzeć się szczegółom.

Reklama Reklama

Nowa umowa poprawia warunki dla obu stron, poprawia dostęp dla ukraińskich produktów do rynku UE, ale też dla europejskich eksporterów do rynku ukraińskiego. Porozumienie ma zapewniać równowagę między wspieraniem handlu Ukrainy z Europą a wrażliwością niektórych unijnych sektorów rolnych. Te zabezpieczenia wrażliwych sektorów to gest Brukseli w stronę rolników, ale też lekcja wyciągnięta z gwałtownych protestów rolniczych, które zalały Europę, a także z embarga, które kraje sąsiadujące z Ukrainą, w tym Polska, wprowadziły wbrew unijnej polityce i zasadom.

Jak zmieniły się kontyngenty Ukrainy dla handlu z UE?

Do napaści Rosji na Ukrainę, handel Kijowa z Europą regulowała umowa o strefie wolnego handlu z 2014 r. i to do tej umowy odnosi się aktualna, nowa wersja umowy. W ciągu ostatnich trzech lat, od czerwca 2022 r. do czerwca 2025 r., handel został mocno uwolniony, dla wsparcia gospodarki Ukrainy toczącej wojnę z najeźdźcą, jednak po roku, dwóch, gdy widać było zakłócenia na rynku europejskim wywołane nadmiernym importem mięsa, cukru itp., UE zaczęła ostrożnie mówić o nowym uregulowaniu tej sytuacji. Zaś eksperci od spraw międzynarodowych zaczynali mówić nieco głośniej, że taka sytuacja nie może trwać w nieskończoność. W efekcie mamy nową umowę, która nie budzi szczególnych kontrowersji, co po latach sporów o handel zbożem jest pewną nowością.

Nowe kontyngenty otwierają jednak drzwi do unijnego rynku dużo szerzej. I tak, kontyngent dla cukru wzrósł pięciokrotnie z 20 tys. ton, dozwolonych w 2014 r. do 100 tys. ton obecnie, a miodu nawet blisko sześciokrotnie, z 6 do 35 tys. ton. Czterokrotnie wzrośnie kontyngent dla otręb, z 21 do 85 tys. ton, odtłuszczone mleko w proszku – trzykrotnie większy kontyngent – z 5 do 15 tys. ton, jaja i albuminy (sproszkowane białka) – wzrosną trzykrotnie, z 6 do 18 tys. ton. Mięso drobiowe – kontyngent wzrośnie o jedną trzecią, z 90 tys. ton do 120 tys. ton.