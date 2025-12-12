Ministerstwo Przemysłu/Ministerstwo Energii

Ministerstwo Przemysłu istniało do sierpnia 2025 r. Przez blisko dwa lata pracy udało mu się utrzymać spokój na Śląsku mimo wielu nierozwiązanych spraw, w tym związanych z brakiem decyzji Komisji Europejskiej w sprawie pomocy publicznej dla polskich kopalń. Ta jest udzielana od 2022 r., mimo że KE formalnie zgody jeszcze nie wydała. Sukcesem resortu było rozpoczęcie prac nad tzw. nowelą górniczą, która pozwalała na urlopy górnicze i jednorazowe odprawy pieniężne dla odchodzących z pracy górników (koszt to ponad 11 mld zł przez 10 lat). To w praktyce zgoda na stopniową likwidację miejsc pracy w górnictwie, do której udało się przekonać także związki zawodowe. Procedowanie tej ustawy trwało jednak bardzo długo i dopiero resort energii, który powstał w miejsce resortu przemysłu, dokończył te prace. Ustawa wkrótce trafi na biurko prezydenta. Czy resortowi uda się ocalić Polaków przed podwyżkami cen energii po tym, gdy w 2026 r. mrożenie cen energii przejdzie do historii? Przekonamy się 17 grudnia, gdy prezes URE zatwierdzi taryfy sprzedażowe i dystrybucyjne na przyszły rok.

Wielkim sukcesem jest bardzo szybka, bo uzyskana w niespełna rok, zgoda na pomoc publiczną przy budowie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Zielone światło ze strony Komisji Europejskiej otwiera drogę do uruchomienia finansowania projektu. Pierwsza polska elektrownia jądrowa to największa inwestycja w sektorze energetyki w historii Polski. Z budżetu ma na nią trafić ponad 60 mld zł.

Ministerstwo Cyfryzacji

Bilans dwóch lat Krzysztofa Gawkowskiego w fotelu wicepremiera i ministra cyfryzacji jest niejednoznaczny. Politycznie lider Lewicy zbudował silną pozycję, czyniąc z resortu cyfryzacji jeden z filarów bezpieczeństwa państwa. W dobie wojny hybrydowej jego flagowym sukcesem stało się uruchomienie „Cybertarczy” – programu realnie dofinansowującego odporność infrastruktury krytycznej i samorządów. Cieniem kładą się jednak na nim opóźnienia w nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, wdrażającej unijną dyrektywę NIS2. Minister skutecznie wygasił „wyborczy” program laptopowy PiS, ale jego następca, czyli Cyfrowy Uczeń, jest takim samym rozczarowaniem. Na minus zapisać trzeba problem przy wdrażaniu Aktu o usługach cyfrowych (DSA) – Polska była jednym z ostatnich krajów UE, który w pełni uregulował nadzór nad platformami internetowymi, co naraziło nas na konflikt z Brukselą. Obecnie resort próbuje uniknąć tego błędu przy wdrażaniu AI Act, tworzenie Komisji Nadzoru nad AI idzie jednak opornie. Niezmiennym plusem pozostaje aplikacja mObywatel, która zyskała liczne nowe funkcjonalności. Natomiast ambitna „Strategia Cyfryzacji Polski do 2035” wciąż jest bardziej zbiorem życzeń niż zrealizowanych inwestycji, w sferze zapowiedzi pozostaje też kwestia podatku cyfrowego. Gawkowski zapewnia, że projekt ustawy będzie gotowy na przełomie 2025 i 2026 r., a nowe regulacje wejdą w życie w 2027 r. Wdrożenie tej ustawy byłoby jego sukcesem, podobnie jak przekonanie Komisji Europejskiej do budowy w Polsce tzw. gigafabryki AI.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, lewicowa polityczka i działaczka społeczna, jest jednym z najbardziej aktywnych ministrów rządu Donalda Tuska, która umie też zadbać o dobre nagłaśnianie swoich działań. Stając w grudniu 2023 r. na czele swojego resortu, nie tylko przywróciła pracę w jego nazwie, ale też szybko przystąpiła do realizacji jednej z ważnych obietnic Koalicji Obywatelskiej. Był nią program zachęcający matki małych dzieci do 3 lat do powrotu na rynek pracy, początkowo funkcjonujący jako Aktywna Mama, potem, zgodnie z równościowymi ideami resortu, przemianowany na Aktywny Rodzic (popularnie określany jako „Babciowe”). Do swych sukcesów szefowa MRPiPS może też zaliczyć przepisy o rencie wdowiej i „sztandarową” ustawę stażową, dzięki której okresy zatrudnienia na B2B i umowie-zlecenie będą wliczane do stażu pracy. Więcej kontrowersji wywołały najnowsze projekty ambitnej ministry, w tym chwalony początkowo pilotaż skróconego czasu pracy, w którym jednak razi nieproporcjonalnie duży udział sektora publicznego. Jeszcze więcej krytyki ściągnął kilkukrotnie już zmieniany projekt ustawy zwiększającej kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy. Choć nie jest to inicjatywa MRPiPS, a jeden z kamieni węgielnych KPO, to proces prac nad projektem może obniżyć notowania Agnieszki Dziemianowicz-Bąk.

Ministerstwo Rolnictwa

Dwa lata rządów koalicji w rolnictwie minęły na załagodzeniu nastrojów rolników po protestach rolniczych, na lawirowaniu w sprawie Mercosuru, na coraz mniej zrozumiałym uporze w sprawie embarga na handel z Ukrainą.