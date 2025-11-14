Z tego artykułu dowiesz się: Jakie cele ma nowy rządowy program Innovate Poland?

Jakiego rodzaju wsparcie finansowe zostanie zapewnione w ramach „planu Domańskiego"?

Jakie szanse i potencjalne korzyści dostrzegają eksperci w tym nowym projekcie?

Rząd uruchomi program, który ma na celu zmobilizować nowe grono inwestorów na rynku kapitałowym. Projekt o nazwie Innovate Poland, nad którym pracowano od wielu miesięcy, w piątek ujrzy światło dzienne. Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita” w praktyce ma to być platforma współpracy dla wielu instytucji i inwestorów, a filarami przedsięwzięcia będą PFR Ventures, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz PZU, które zapewnią początkowe finansowanie. Mowa o 4 mld zł, przy czym około 40 proc. tej sumy zapewni właśnie Polski Fundusz Rozwoju, a pozostałą część m.in. BGK wspierany przez Europejski Fundusz Inwestycyjny. W praktyce pieniądze mają być jednak co najmniej dwukrotnie większe – idea jest bowiem taka, by zmobilizować kapitał instytucjonalny i prywatny, w tym fundusze venture capital i private equity, fundusze emerytalne, TFI czy banki.

Rusza mobilizacja kapitału

– To duże przedsięwzięcie wzorowane na francuskim planie Tibiego – mówi nam osoba znająca szczegóły programu. I zastrzega, że faktyczne kwoty na pobudzenie rynku kapitałowego i ożywienie rodzimej innowacyjności będą znacznie większe. – Te pieniądze będą zmultiplikowane. Na tym rynku nie jest tak, że 1 plus 1 to dwa, bo te środki potrafią przyciągać nowych inwestorów – wyjaśnia. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że wielkość funduszu można będzie szacować na minimum 8 mld zł.

W Innovate Poland równie istotne jak sam kapitał ma być utworzenie platformy do współpracy, dzielenia się wiedzą i ryzykiem, a także nauki dla nowych inwestorów. Pierwiastek państwowy ma przy tym stanowić o bezpieczeństwie, zaufaniu i gwarancjach, co może być dodatkowym magnesem.