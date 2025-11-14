Reklama
Rusza „Plan Domańskiego", będą miliardy na innowacje

W piątek ogłoszony zostanie wart kilka miliardów złotych program Innovate Poland z udziałem PFR Ventures, BGK, PZU oraz funduszy kapitałowych – ustaliła „Rzeczpospolita”. Ma on dać Polsce inwestycyjny napęd na lata.

Publikacja: 14.11.2025 04:02

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podczas konferencji prasowej w gmachu Ministerstwa Finansów w Warszawie

Foto: PAP/Rafał Guz

Michał Duszczyk

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie cele ma nowy rządowy program Innovate Poland?
  • Jakiego rodzaju wsparcie finansowe zostanie zapewnione w ramach „planu Domańskiego"?
  • Jakie szanse i potencjalne korzyści dostrzegają eksperci w tym nowym projekcie?

Rząd uruchomi program, który ma na celu zmobilizować nowe grono inwestorów na rynku kapitałowym. Projekt o nazwie Innovate Poland, nad którym pracowano od wielu miesięcy, w piątek ujrzy światło dzienne. Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita” w praktyce ma to być platforma współpracy dla wielu instytucji i inwestorów, a filarami przedsięwzięcia będą PFR Ventures, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz PZU, które zapewnią początkowe finansowanie. Mowa o 4 mld zł, przy czym około 40 proc. tej sumy zapewni właśnie Polski Fundusz Rozwoju, a pozostałą część m.in. BGK wspierany przez Europejski Fundusz Inwestycyjny. W praktyce pieniądze mają być jednak co najmniej dwukrotnie większe – idea jest bowiem taka, by zmobilizować kapitał instytucjonalny i prywatny, w tym fundusze venture capital i private equity, fundusze emerytalne, TFI czy banki.

Rusza mobilizacja kapitału

– To duże przedsięwzięcie wzorowane na francuskim planie Tibiego – mówi nam osoba znająca szczegóły programu. I zastrzega, że faktyczne kwoty na pobudzenie rynku kapitałowego i ożywienie rodzimej innowacyjności będą znacznie większe. – Te pieniądze będą zmultiplikowane. Na tym rynku nie jest tak, że 1 plus 1 to dwa, bo te środki potrafią przyciągać nowych inwestorów – wyjaśnia. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że wielkość funduszu można będzie szacować na minimum 8 mld zł.

W Innovate Poland równie istotne jak sam kapitał ma być utworzenie platformy do współpracy, dzielenia się wiedzą i ryzykiem, a także nauki dla nowych inwestorów. Pierwiastek państwowy ma przy tym stanowić o bezpieczeństwie, zaufaniu i gwarancjach, co może być dodatkowym magnesem.

Autorem projektu jest minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. W zespole pracującym nad planem nie ukrywa się, że wzoruje się on właśnie na francuskim rządowym programie, który ma na celu zwiększenie finansowania innowacyjnych spółek technologicznych poprzez mobilizację kapitału od inwestorów instytucjonalnych, głównie prywatnych, ale bez angażowania dużych subsydiów publicznych. Francuska inicjatywa, nazywana planem Tibiego (Philippe Tibi to francuski ekonomista i doradca rządowy), uruchomiona została w 2019 r. i już w pierwszych latach zebrała kilkanaście miliardów euro, przeznaczanych na finansowanie start-upów i innowacyjnych firm technologicznych. Szacuje się, że do 2026 r. spółki technologiczne mają otrzymać tam łącznie ponad 13 mld euro z tej inicjatywy (już w latach 2020–2023 francuskie start-upy uzyskały 6,4 mld euro finansowania od inwestorów objętych programem). Na podobny efekt liczy Minister Finansow i Gospodarki. W branży, projekt Innovate Poland już zaczęto określać mianem „Planu Domańskiego”.

Eksperci oceniają plan Domańskiego

Geneza planu Tibiego i planu Domańskiego jest podobna. W obu przypadkach chodzi m.in. o rozwiązanie problemu niedostatecznego finansowania start-upów i spółek technologicznych, zwłaszcza w dalszych fazach rozwoju (serie B i C), czyli tam, gdzie wyzwania rosną, a dostęp do kapitału jest trudniejszy. Programy te mają zwiększyć zaangażowanie dużych inwestorów (np. funduszy emerytalnych, ubezpieczeniowych, korporacji) w krajowy sektor innowacji i deep tech, poprzez stworzenie instytucjonalnych, regulowanych funduszy z „akredytacją państwową”.

Eksperci z dużą nadzieją podchodzą do rządowej inicjatywy. Anna Wnuk, dyrektor zarządzająca Polskim Stowarzyszeniem Inwestorów Kapitałowych, uważa, że Innovate Poland może stać się fundamentem silnego rynku prywatnego kapitału.

– Innovate Poland pozwoli zwiększyć udział krajowych inwestorów instytucjonalnych w finansowaniu funduszy, przyciągnąć kapitał zagraniczny, wzmocnić finansowanie scale-upów i ekspansję międzynarodową oraz zapewnić projektowanie instrumentów w partnerstwie z rynkiem tak, by były skuteczne i skalowalne – komentuje Wnuk.

Jak podkreśla, istotne jest to, że fundusze PE i VC będą w tym procesie strategicznym partnerem państwa. – Polska ma historyczną szansę przejść od modelu taniej pracy do modelu gospodarki opartej na innowacjach. PE i VC gwarantują właściwą alokację kapitału instytucjonalnego i indywidualnego w projekty o najwyższym potencjale wzrostu – kontynuuje. I dodaje, że teraz branża oczekuje regulacji, które umożliwią lokalnym inwestorom „szerszy udział w tej bezpiecznej i efektywnej formie inwestowania”.

Z nadzieją na plan Domańskiego patrzy też Tomasz Snażyk, prezes AI Chamber. – Inicjatywę oceniam jako bardzo dobrą z punktu widzenia rynku, choć chciałbym, aby była bardziej agresywna i odpowiadała w większym stopniu na apele rynku. Potrzebujemy impulsu, który przełamie zjawisko „zamrożonego kapitału”, problemu wielokrotnie podnoszonego m.in. w raporcie Draghiego. Chodzi o to, by duzi gracze instytucjonalni – tacy jak właśnie m.in. ubezpieczyciele – mogli w większym stopniu inwestować w europejskie, a w naszym przypadku w polskie spółki technologiczne czy fundusze VC, zamiast kierować środki głównie na rynki za oceanem – argumentuje Snażyk.

Mikołaj Budzanowski, prezes InnoEnergy Central Europe, przekonuje zaś, że w przypadku programów, jak Innovate Poland działa zasada, iż zaangażowanie większego kapitału przyciąga do kraju duże, poważne inwestycje i wspiera dynamiczny rozwój całego ekosystemu budującego się wokół przełomowych innowacji.

– Szanse na powodzenie tego programu rosną, gdy wśród podmiotów zaangażowanych są nie tylko Ministerstwo Finansów czy BGK, ale też takie instytucje finansowe jak PZU – ocenia Budzanowski.

Źródło: rp.pl

Osoby Andrzej Domański Technologie Innowacje Organizacje Firmy Startup Venture Capital inwestycje Polski Fundusz Rozwoju (PFR) Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)

