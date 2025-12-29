04:43 Wołodymyr Zełenski poinformował, kto będzie reprezentował Ukrainę w kolejnych rozmowach pokojowych ze stroną amerykańską

Po spotkaniu z Donaldem Trump w Mar-a-Lago prezydent Ukrainy, na konferencji prasowej podał, że w dalszych rozmowach ze stroną amerykańską Ukrainę będą reprezentowali sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy Rustem Umerow, wiceminister spraw zagranicznych Serhij Kysłyca oraz szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Andrij Hnatow.

04:38 Ukraińcy informują o udanym ataku dronów na stanowisko dowodzenia rosyjskiej brygady wojsk specjalnych

Dowódca ukraińskich Sił Systemów Bezzałogowych, Robert „Madziar” Browdi podał, że w ataku przeprowadzonym w nocy 26 grudnia na stanowisko dowodzenia 14. Brygady Głównego Wydziału Wywiadu Wojskowego (GUR) Federacji Rosyjskiej, 51 Rosjan zginęło, a 74 zostało rannych. Stanowisko dowodzenia znajdowało się w okupowanym Berdiańsku.

04:34 Dowódca ukraińskiej Gwardii Narodowej publikuje nagranie ilustrujące ataki dronów na pozycje Rosjan w rejonie Myrnohradu i Pokrowska

Gen. Ołeksandr Piwnenko pisze, że na tym odcinku frontu rosyjska armia, w ciągu ostatnich kilku tygodni, coraz częściej przeprowadza natarcia z użyciem wozów bojowych, by móc „pochwalić się wynikami przed swoimi przywódcami”. Jednak – jak dodaje ukraiński generał - operatorzy ukraińskich dronów uniemożliwiają realizację rosyjskich planów.

04:32 Rosjanie informują o strąceniu w niedzielę wieczorem 21 ukraińskich dronów

Między 20.00 a 23.00 czasu moskiewskiego 10 dronów zostało strąconych nad obwodem rostowskim, siedem nad Morzem Azowskim i cztery nad Krajem Krasnodarskim.

04:28 Emmanuel Macron zapowiada spotkanie państw tworzących tzw. Koalicję chętnych w Paryżu

„Czynimy postępy w sprawie gwarancji bezpieczeństwa, które będą centralnym elementem zbudowania trwałego i sprawiedliwego pokoju” - napisał prezydent Francji relacjonując rozmowę z Donaldem Trumpem i Wołodymyrem Zełenskim, którą przywódcy państw europejskich odbyli po zakończeniu spotkania prezydentów USA i Ukrainy w Mar-a-Lago. Macron zapowiedział, że na początku stycznia w Paryżu odbędzie się spotkanie państw tworzących tzw. Koalicję chętnych, na którym ustalone zostanie jaki wkład w zapewnienie gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie wniosą poszczególni członkowie tej koalicji.

04:25 Ursula von der Leyen po spotkaniu Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim pisze o „postępach”

„Europa jest gotowa na dalszą pracę z Ukrainą i amerykańskimi partnerami, by umocnić te postępy” - podkreśliła szefowa Komisji Europejskiej. Jak zaznaczyła najważniejsze jest, aby Ukraina uzyskała „żelazne gwarancje bezpieczeństwa”.

04:22 Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego przedstawił rosyjskie plany na 2026 rok (MAPA)

Generał Kyryło Budanow powiedział, że rosyjskie plany wojenne na 2026 rok zakładają zajęcie pozostałej części Donbasu oraz całości terytorium zaporoskiego. Obecnie siły rosyjskie opanowały ok. 99 proc. obwodu ługańskiego, ok. 75 proc. obwodu donieckiego i ok. 70 proc. obwodu zaporoskiego. Dwa pierwsze regiony tworzą Donbas.



Rosyjskie zdobycze w Donbasie, a także w obwodach zaporoskim i chersońskim od grudnia 2024 do grudnia 2025 roku (MAPA) Foto: PAP

04:21 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1404 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1404 dniu wojny Foto: PAP