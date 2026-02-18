Bogusław Ziętek podkreślił, że jego zdaniem, aby pomóc JSW, trzeba maksymalnie wykorzystać możliwości, które wynikają z ustawy o funkcjonowaniu górnictwa, a więc urlopy górnicze i jednorazowe odprawy pieniężne. Konieczne są także działania zwiększające możliwości produkcyjne spółki. Ponadto rząd musi ulokować JSW w ciągu produkcyjnym programów zbrojeniowych finansowanych między innymi z programu SAFE.

Reklama Reklama

Bogusław Ziętek mówi o wyzwaniach stojących przed JSW

Szef związku zawodowego Sierpień 80 zapytany o najważniejsze wyzwania stojące, jego zdaniem, przed JSW, wymienił restrykcyjną politykę wynikającą z rozporządzeń metanowych przyjętych w Unii Europejskiej oraz dynamicznie rozwijającą się konkurencję ze strony Indii.

– Na razie wszystko, co robimy w sprawie JSW, polega wyłącznie na przesuwaniu płatności w niezbyt odległą przyszłość. Tym sposobem spółki nie uratujemy. Tak można tylko przesuwać agonię JSW, za co największy rachunek zapłacą pracownicy – przyznał Bogusław Ziętek w rozmowie z WNP.

Czytaj więcej: Nowe porozumienie nie uratuje JSW? "Tak można tylko przesuwać agonię"