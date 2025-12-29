Reklama
Tu-214 dostanie rosyjską elektronikę. Podano kolejny termin startu produkcji

Seryjna produkcja samolotów Tu-214 ma ruszyć w 2028 roku, ogłosiły rosyjskie władze. Samoloty dostaną rosyjską elektronikę. Wcześniej wielokrotnie niedotrzymano zapowiadanych terminów.

Publikacja: 29.12.2025 13:41

Tu-214 dostanie rosyjską elektronikę. Podano kolejny termin startu produkcji

Iwona Trusewicz

Zakłady Lotnicze w Kazaniu (KAZ) rozpoczną seryjną produkcję samolotów pasażerskich Tu-214 w 2028 r., ogłosił minister przemysłu i handlu Anton Alichanow. Według niego, od tego momentu Rosja będzie produkować 20 samolotów pasażerskich rocznie. „Od 2028 r. będziemy w stanie w pełni osiągnąć ten poziom” – zapewnił Alichanow (cytowany przez Tatar-Inform).

Jeden samolot na trzy lata

Minister przyznał, że wcześniej KAZ produkował „ledwie jeden samolot rocznie”, ponieważ „tak zorganizowano produkcję”. Chodzi o to, że większość głównych części samolotu była importowana, a wojna Putina odcięła Rosjan od tego importu. W rzeczywistości, od czasu inwazji na Ukrainę, KAZ wyprodukował tylko jeden egzemplarz Tu-214. 

Teraz, jak zapewniają rosyjskie władze „sytuacja uległa zmianie”, ministerstwo spodziewa się wyprodukować osiem Tu-214 w 2026 roku, dwanaście w 2027 roku, a od 2028 r. osiągnąć pełną moc produkcyjną – 20 maszyn rocznie.

Czy leci z nami pilot? Rosyjskie lotnictwo w potrzasku
Transport
Czy leci z nami pilot? Rosyjskie lotnictwo w potrzasku

Powodem optymizmu na Kremlu jest decyzja Rosawiacji (rosyjski Urząd Lotnictwa Cywilnego) z 27 grudnia. Urząd zatwierdził istotną zmianę w standardowym projekcie Tu-214, obejmującą instalację rosyjskiego systemu awioniki. Według Alichanowa nowy Tu-214 otrzymał również „unikalne systemy” zapobiegania kolizjom w powietrzu i ostrzegania o bliskości ziemi.

Minister transportu Andriej Nikitin oświadczył, że „zatwierdzenie zastępującego import wyposażenia Tu-214 otwiera drogę do produkcji seryjnej” na potrzeby krajowych linii lotniczych. Potwierdził, że produkcja w skali 20 egzemplarzy rocznie ma ruszyć do końca 2027 r.

Czy rosyjska awionika jest bezpieczna?

Jak przypomina „The Moscow Times”, w grudniu nowy Tu-214 wykonał pierwszy lot próbny. Według rosyjskich planów rozwoju lotnictwa cywilnego do 2030 r. KAZ miał wyprodukować 10 takich samolotów do 2025 r., ale później władze zmniejszyły tę liczbę do trzech. Ostatecznie nawet ona okazała się ponad siły rosyjskiej branży lotniczej, pozbawionej dostępu do zachodnich systemów i części. W rzeczywistości, od czasu inwazji na Ukrainę, KAZ wyprodukował tylko jeden egzemplarz Tu-214.

Samolot, którego budowę rozpoczęto w 2019 r., został przekazany ministerstwu przemysłu w maju 2025 r.. Źródła portalu Business Online z branży lotniczej podały, że przyczyną niepowodzenia planu był brak pracowników (poszli na wojnę lub przed nią uciekli), niedobór mocy produkcyjnych oraz brak współpracy wewnątrzbranżowej.

Przywódcy Rosji i Białorusi spotkali się w Wołgogradzie dla upamiętnienia 80. rocznicy zakończenia I
Transport
Rosjanie chcą skopiować model Airbusa. Przekonali już Białoruś

Scenariusz zakładający produkcję 20 samolotów rocznie eksperci od początku nazywali nierealnym, zwracając uwagę, że do dziś w KAZ nie ma cyklu produkcyjnego: zakład działa w trybie „ręcznego sterowania”, gdzie „nawet najdrobniejszy problem nie jest rozwiązywany bez interwencji kierownictwa”. Ponadto, w zakładzie brakuje personelu i funduszy, a jego infrastruktura techniczna jest przestarzała, podkreślają źródła publikacji.

Tu-214 to samolot pasażerski średniego zasięgu, mieszczący do 210 pasażerów. Produkowano go w ograniczonych ilościach od 1996 roku. Po agresji Putina na Ukrainę i wstrzymaniu dostaw do Rosji maszyn amerykańskiego Boeinga i europejskiego Airbusa, Kreml zdecydował o uruchomieniu seryjnej produkcji zmodernizowanych Tu-214, zastępując importowane podzespoły krajowymi.

To ostatnie budzi do dziś wiele kontrowersji. Eksperci podnoszą, że Rosja nie jest w stanie samodzielnie wyprodukować bezpiecznych i sprawnie funkcjonujących podzespołów elektronicznych wykorzystywanych w nowoczesnych samolotach.

Źródło: rp.pl

