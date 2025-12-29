Zakłady Lotnicze w Kazaniu (KAZ) rozpoczną seryjną produkcję samolotów pasażerskich Tu-214 w 2028 r., ogłosił minister przemysłu i handlu Anton Alichanow. Według niego, od tego momentu Rosja będzie produkować 20 samolotów pasażerskich rocznie. „Od 2028 r. będziemy w stanie w pełni osiągnąć ten poziom” – zapewnił Alichanow (cytowany przez Tatar-Inform).

Jeden samolot na trzy lata

Minister przyznał, że wcześniej KAZ produkował „ledwie jeden samolot rocznie”, ponieważ „tak zorganizowano produkcję”. Chodzi o to, że większość głównych części samolotu była importowana, a wojna Putina odcięła Rosjan od tego importu. W rzeczywistości, od czasu inwazji na Ukrainę, KAZ wyprodukował tylko jeden egzemplarz Tu-214.

Teraz, jak zapewniają rosyjskie władze „sytuacja uległa zmianie”, ministerstwo spodziewa się wyprodukować osiem Tu-214 w 2026 roku, dwanaście w 2027 roku, a od 2028 r. osiągnąć pełną moc produkcyjną – 20 maszyn rocznie.

Powodem optymizmu na Kremlu jest decyzja Rosawiacji (rosyjski Urząd Lotnictwa Cywilnego) z 27 grudnia. Urząd zatwierdził istotną zmianę w standardowym projekcie Tu-214, obejmującą instalację rosyjskiego systemu awioniki. Według Alichanowa nowy Tu-214 otrzymał również „unikalne systemy” zapobiegania kolizjom w powietrzu i ostrzegania o bliskości ziemi.