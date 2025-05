Publiczne ogłoszenie projektu miało miejsce 29. kwietnia w Wołgogradzie — podały „Wiedomosti”. Jak wyjaśnił prezydent Rosji, jego pomysł polega na zacieśnieniu współpracy w branży lotniczej, szczególnie w budowaniu samolotów pasażerskich, na początek średniego zasięgu. Ale pójdzie dalej i objęłaby także produkcję dronów. Tak bardzo potrzebnych dzisiaj wojsku.

Wspólny projekt został wymuszony zachodnimi sankcjami

— Jesteśmy gotowi do położenia fundamentów pod przyszłą fabrykę razem z waszymi specjalistami i odpowiednim instytutem badawczym. To bardzo ważne tak z powodów gospodarczych, jak i logistyki — mówił Putin do Łukaszenki.

Nowy projekt ma pomóc w odbudowaniu rosyjskiego przemysłu lotniczego mocno osłabionego sankcjami. Uniemożliwiły one współpracę z Zachodem i dodatkowo uderzyły w rosyjskie i białoruskie linie lotnicze. Boeing i Airbus wstrzymały dostawy samolotów i komponentów do nich, nie serwisują już maszyn, jakimi operują rosyjscy przewoźnicy. To miejsce miałby teraz wypełnić nowy projekt.

Rosjanie próbowali już wcześniej wspierać się importem w Chin, ale to nie wystarczyło. Zresztą i Chińczycy korzystają z zachodnich technologii, więc nie mogli ich przekazywać Rosjanom z obawy o sankcje.

Nowa firma lotnicza ma być maksymalnie samowystarczalna

Jej zadaniem będzie wypełnienie luk pozostawionych przez zerwane łańcuchy dostaw i współpracy.