Z tego artykułu dowiesz się: Jakie były główne przyczyny strat finansowych Boeinga w III kwartale?

Jak aktualne zmiany w relacjach handlowych między USA a Chinami mogą wpłynąć na Boeinga?

Dlaczego program budowy samolotu B777X napotyka na liczne opóźnienia?

Jakie znaczenie ma powrót Boeinga na rynek chiński dla jego przyszłego wzrostu?

Boeing poinformował również, że została ustabilizowana produkcja na poziomie 38 B737 MAX miesięcznie, a regulator rynku lotniczego w USA – FAA – wydał zgodę na zwiększenie jej jeszcze w październiku do 42. Wzrosły przychody – do 23,3 mld dol. dzięki dostarczeniu klientom 160 maszyn. Portfel zamówień wynosi dzisiaj 5,9 tys. samolotów o łącznej wartości 636 mld dol.

Pechowy program B777X

Większość ze strat w III kwartale (4,9 z 5 mld dol.) wynika z kolejnego opóźnienia programu budowy B777X, dużej maszyny szerokokadłubowej nowej generacji. Na rynku zakładano, że ten odpis będzie mniejszy i nie wyniesie więcej niż 2-4 mld dol.

Klienci Boeinga, którzy zamówili te samoloty, nie mają co liczyć na to, że pierwsze dostawy rozpoczną się nie wcześniej niż w 2027 r. To bardzo ważny produkt w ofercie Boeinga, ale pojawiły się kłopoty z jego certyfikacją,certyfikacją, co już wymusiło odpisanie na straty łącznie 15 mld dol. Tym samym gigant z Seattle oddaje pole Airbusowi i jego A350 i to w czasach powrotu koniunktury na rynkach długodystansowych przewozów pasażerskich. Kilka tygodni temu prezes Boeinga Kelly Ortberg przyznał, że cały program B777X jest mocno opóźniony.