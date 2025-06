Innowacyjność polegała między innymi na materiałach, z jakich ta maszyna została zbudowana. Znacznie lżejszy od aluminium kompozyt pozwolił na zmniejszenie wagi samolotu, a co za tym idzie stał się on bardziej ekonomiczny w eksploatacji w porównaniu z innymi wcześniejszymi modelami. Na pokonanie tej samej odległości i z taką samą liczbą pasażerów na pokładzie pozwala oszczędzić od 15 do nawet 20 proc. paliwa. Nowatorskie jest oświetlenie kabiny, większe są schowki na bagaż i większe okna. To z kolei cieszyło pasażerów.

Ale były również kłopoty z samolotami B787

B787 jest także samolotem, w którego produkcji wykorzystano baterie litowo-jonowe, które są lżejsze od wcześniej używanych, łatwiej jest je ponownie naładować i są w stanie zgromadzić więcej energii niż inne. Ale to rozwiązanie stało się przyczyną pierwszych kłopotów Dreamlinera w 2013 roku, kiedy okazało się, że łatwo i szybko się przegrzewają, a nawet dochodzi do samozapłonu. Z tego powodu w 2013 roku cała flota B787 została uziemiona.

Potem jeszcze Boeing musiał uporać się ze skutkami dwóch katastrof innego popularnego i również innowacyjnego modelu B737 MAX. Błąd w oprogramowaniu doprowadził do dwóch katastrof w 2018 i w 2019 roku, odpowiednio indonezyjskich linii Lion Air i etiopskich Ethiopian Airlines.

W 2020 roku pojawiły się informacje o niedoróbkach przy produkcji kadłuba. A w styczniu 2024 doszło do incydentu z wyssaniem drzwi zaślepki w B737 MAX-9 należącym do Alaska Airlines. Te wydarzenia spowodowały kumulowanie się strat finansowych amerykańskiego koncernu, pogłębił je jeszcze prawie dwumiesięczny strajk mechaników w jesienią 2024. Ostatecznie rok ubiegły Boeing zamknął stratą w wysokości 11,8 mld dol., a skumulowana strata od katastrof MAX-ów w 2018 i 2019 roku sięgnęła łącznie 35 mld dol.

Boeing już wylatywał na prostą

W koncernie doszło do zmiany prezesów. Davida Calhouna zastąpił Kelly Ortberg, w którym teraz klienci Boeinga wypowiadają się w samych superlatywach. Zmniejszyły się także straty. W I kwartale 2025 wyniosły one 31 mln dol.