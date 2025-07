We wrześniu królewiecki sąd zajął akcje Raiffeisenbanku, a w styczniu 2025 r. nakazał organizacji zapłatę Rasperii kwoty 2,044 mld euro. Po decyzji podjętej w pierwszej instancji RBI poinformował o utworzeniu rezerw w bilansie rosyjskiej spółki zależnej, lecz nie podał pełnej informacji. Kwota, o której mowa, została „pomniejszona o wszelkie spodziewane wpływy z egzekucji aktywów Rasperii w Austrii”.

Wiedeńska centrala RBI 24 lipca ostrzegła, że rosyjski Raiffeisenbank nie będzie już uwzględniał w swoich księgach spodziewanych 1,2 mld euro z tytułu wpływów z austriackiego sądu z powodu opóźnień w złożeniu pozwu. Grupa nie sprecyzowała, jaki wpływ będzie to miało na zysk jej rosyjskiej spółki zależnej.

Austriacy zarabiali na rosyjskiej wojnie

Raiffeisen jako jeden z nielicznych zachodnich banków nie opuścił Rosji po agresji Putina na Ukrainę. Przeciwnie – umożliwiał Kremlowi transakcje zagraniczne, był dla rosyjskich firm jednym z nielicznych drzwi do świata międzynarodowego finansowania. Zarobił na tym rekordowo dużo, zyski rosyjskiego oddziału stanowiły połowę zysków całej austriackiej grupy bankowej. I rekordowo dużo (ponad 110 mln euro) wpłacił już w pierwszym roku rosyjskiej wojny do kasy Kremla w formie podatków. Spotkało się to z oburzeniem międzynarodowej opinii publicznej. Ukraina wpisała RBI na listę międzynarodowych sponsorów rosyjskiej wojny, Biały Dom straszył sankcjami, a EBC nakazał Austriakom opuszczenie Rosji.

Raiffeisen zwlekał z wyjściem z Rosji tak długo, aż stało się ono de facto niemożliwe bez utraty wszystkiego, co bank zarobił na rosyjskiej wojnie. Dekret Putina z grudnia 2024 r. uprawomocnia grabież zagranicznych majątków w Rosji.