Jakie rezerwy frankowe w II kwartale 2025

– Po wstępnych danych o nominalnej wartości rezerw w II kwartale jest za wcześnie, by zmieniać prognozy – komentuje Andrzej Powierża, analityk BM Citi Handlowego. – Najistotniejsze dla oceny będą informacje na temat liczby i struktury pozwów sądowych od klientów w II kwartale, które poznamy za kilka tygodni. Jeśli nie nastąpi znaczący wzrost liczby pozwów dotyczących kredytów już spłaconych, podtrzymuję swoje bazowe prognozy, że rok 2025 r. będzie ostatnim z wysokimi kosztami frankowymi – wyjaśnia Powierża.

Analityk dodaje, że wzrost rezerw na kredyty CHF w II kwartale wobec I kwartału nie jest niczym nadzwyczajnym, ze względu na przegląd modeli ryzyka prawnego dokonywany przez banki właśnie w tym okresie. Więcej może powiedzieć nam porównanie rok do roku, przy czym sytuacja nie jest tu jednorodna.

Przykładowo, w PKO BP i w Pekao mamy wzrost kosztów frankowych rok do roku (dla PKO BP – z 0,98 mld zł do 1,25 mld zł). Za to w przypadku mBanku i Santandera – wyraźny spadek nawet o około połowę.

Saga frankowa: Czy 2025 to ostatni rok wysokich kosztów?

Relatywnie duże odpisy dokonane przez PKO BP i Pekao, a także przez Millennium (ok. 563 mln zł, czyli mniej więcej tyle, ile w II kw. 2024 r.) mogą być nieco niepokojące. – Ale wydaje się, że na razie nie ma co bić na alarm – uspokaja Łukasz Jańczak, analityk Erste Securities. – Wartość tych rezerw często fluktuuje między kwartałami. Poza tym być może banki starają się zarządzać kwartalnym wynikiem, to znaczy wykorzystać II kwartał, gdy jeszcze obniżka stóp procentowych nie wpłynęła znacząco na wyniki finansowe. Póki co, nie widzę szczególnych wydarzeń, które mogą zmienić ogólny obraz powolnego końca sagi frankowej. I moim zdaniem mimo wszystko rok 2026 r. powinien być dla banków wyraźnie luźniejszy – ocenia Jańczak.